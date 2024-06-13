Новосибирский минкульт согласовал тексты песен Элджея к фестивалю «Черника»

Это связано с жалобой на пропаганду запрещённых и опасных веществ в его песнях Источник: Sayonara Boy / YouTube.com











Список песен, которые Элджей (Алексей Узенюк) исполнит на фестивале «Черника Music Fest» в Новосибирске проверил и согласовал региональный минкульт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры региона Владимира Деева, это связано с жалобой на пропаганду запрещённых и опасных веществ в песнях Элджея.



— В программу фестиваля включили песни, где не будет звучать то, что вызывает недовольство. Не будет призыва к употреблению наркотиков и насилию, все будет соответствовать возрастной категории. Находимся в постоянном контакте с организаторами, они заверили, что все понимают, с исполнителями определенную работу провели, — заявил Деев.



Фестиваль «Черника Music Fest» пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Элджей стал одной из приглашенных звезд, которые споют на мероприятии, его выступление запланировано на 15 июня. Ранее новосибирские общественники оказались возмущены тем, что певец приглашен на фестиваль. Они выразили опасение, что выступление рэпера Элджея, который, по их мнению, пропагандирует употребление запрещенных веществ, увидят и услышат дети. После их обращения в УМВД России по Новосибирску полиция организовала проверку творчества рэпера.

