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Песни Элджея проверят на пропаганду наркотиков

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Развлечения Полиция проверит песни Элджея на пропаганду наркотиков перед музыкальным фестивалем в Новосибирске

Полиция проверит песни Элджея на пропаганду наркотиков перед музыкальным фестивалем в Новосибирске

Рэпер должен выступить в парке «Арена» уже в эти выходные

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Под псевдонимом Элджей выступает новосибирец Алексей Узенюк

Полиция Новосибирска проводит проверку по факту предстоящего выступления Элджея на фестивале «Черника» (0+) 15 июня. Об этом сообщили активисты Новосибирского координационного совета и опубликовали у себя в группе в соцсети «ВКонтакте» ответ от МВД по Новосибирску.

— По факту организации проведения концерта на площадке «Парк Арена» исполнителем под псевдонимом «Элджей», усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ, — написали в ответе на жалобу активистов в полиции.

Ст. 6.13 КоАП РФ — Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (Консультант Плюс)

Сотрудники МВД, судя по ответу, начали проверку. Её результаты должны сообщить активистам. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области по ситуации. На момент публикации ответа не было.

Это не первые жалобы на творчество Элджея. В 2020 году из-за концерта Элджея возник конфликт между депутатом горсовета Сергеем Сухоруковым и членом молодежного парламента заксобрания НСО Андреем Шамалёвым.

Сухоруков пожаловался на предстоящий концерт рэпера Элджея, который планируется провести 8 марта на площадке «Экспоцентра» в Новосибирске. Он написал обращение в прокуратуру, в котором указал, что тексты песен новосибирского исполнителя пропагандируют жестокость, распущенность и употребление «определенных веществ». В ответ на обращение Сергея Сухорукова Андрей Шамалёв посоветовал ему заниматься более важными городскими проблемами, а не «подобной тратой времени». Он тоже написал обращение в областную прокуратуру.

А в 2023 году уже активисты из Санкт-Петербурга попросили проверить VK Fest из-за выступления на нем рэпера.

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Новосибирск Элджей Фестиваль Полиция
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