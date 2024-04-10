Стали известны доходы компании рэпера Элджея за 2023 год — выручка упала

Основной доход Элджея — прибыль с концертов. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Компания «Сайонара Бойс», которая принадлежит уроженцу Новосибирска рэперу Элджею (Алексей Узенюк), за 2023 год показала выручку в 1,3 миллиона рублей. Показатель по сравнению с предыдущим годом стал меньше на 31 тысячу.



Информация о прибыли компании опубликована в сервисе RusProfile. Чистая прибыль организации Элджея за прошлый год — 380 тысяч рублей, она увеличилась на 136%. Выросла также стоимость компании — до 2,9 миллионов рублей (+15%).

ООО «Сайонара Бойс» на 50% принадлежит Алексею Узенюку, 35% владеет менеджер рэпера Николай Фомин, ещё 15% — пиар-директор артиста Владислав Козлов. Основной вид деятельности компании — звукозапись и издание музыкальных произведений.

Также Элджей имеет долю в 45% в компании «Итэн Дрим», которая производит продукты питания. Организацией вместе с Узенюком владеют Виталиус Паулюс и Алексей Клочков, имеющие по 27,5%. Компания показывает нулевую выручку с момента основания в 2021 году.

НГС направил запрос директору ООО «Сайонара Бойс».