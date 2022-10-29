Элджей приехал на юбилей хоккейного клуба «Сибирь» — рэпер заехал на стадион на заливочной машине

Сегодня хоккейному клубу «Сибирь» исполнилось 60 лет — поздравить игроков и болельщиков приехал рэпер Элджей. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillack до начала матча.



— Новосиб, я скучал по вам, — поприветствовал присутствующих музыкант.