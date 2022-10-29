Элджей приехал на юбилей хоккейного клуба «Сибирь» — рэпер заехал на стадион на заливочной машине

Сегодня хоккейному клубу «Сибирь» исполнилось 60 лет — поздравить игроков и болельщиков приехал рэпер Элджей. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillack до начала матча.
— Новосиб, я скучал по вам, — поприветствовал присутствующих музыкант.
Публика восторженно встретила популярного исполнителя, двигалась в такт музыке и снимала происходящее шоу на телефоны.
— А сейчас будут петь все, — заявил Элджей. Под рев аплодисментов зазвучали ноты еще одной известной его песни — «Минимал».
В общей сложности присутствие певца на ледовой арене заняло 15 минут. Музыкант поздравил присутствующих с днем рождения и удалился. Сразу после Элджея началось световое шоу.
BMW Элджея продают за 10 миллионов — авто было в клипе Cadillac.