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Элджей приехал на юбилей хоккейного клуба «Сибирь» — рэпер заехал на стадион на заливочной машине

Клубу сегодня исполнилось 60 лет

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Специальным гостем в честь юбилея ХК «Сибирь» стал рэпер Элджей

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Сегодня хоккейному клубу «Сибирь» исполнилось 60 лет — поздравить игроков и болельщиков приехал рэпер Элджей. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillack до начала матча.

— Новосиб, я скучал по вам, — поприветствовал присутствующих музыкант.

Певец катался по льду на заливочной машине

Певец катался по льду на заливочной машине

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Публика восторженно встретила популярного исполнителя, двигалась в такт музыке и снимала происходящее шоу на телефоны.

— А сейчас будут петь все, — заявил Элджей. Под рев аплодисментов зазвучали ноты еще одной известной его песни — «Минимал».

В общей сложности присутствие певца на ледовой арене заняло 15 минут. Музыкант поздравил присутствующих с днем рождения и удалился. Сразу после Элджея началось световое шоу.

Световое шоу получилось очень эффектным

Световое шоу получилось очень эффектным

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