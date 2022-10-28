BMW Элджея продают за 10 миллионов — авто было в клипе Cadillac
В клипе Cadillac рэпер снимался на фоне выставленного на продажу автомобиля
В Москве продают за 10 миллионов рублей автомобиль BMW i8 рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.).
Автор объявления прикрепил ссылку на совместный клип Моргенштерна* и Элджея Cadillac, в котором встречается идентичная машина.
— Легендарное авто! Если вы хотите быть в центре внимания — этот автомобиль для вас. Машина в идеальном состоянии. Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках. Всегда была в пленке, без повреждений ЛКП. Стоит электронный выхлоп THOR, — говорится в объявлении на «Авито».
Автор объявления о владельце автомобиля говорит в третьем лице, не указывая его имя.
— Напишу сразу, так как много вопросов. Да, это его машина. Нет, это не он отвечает на «Авито». Он может присутствовать только на переоформлении авто. Обмена нет, торг есть, но только с реальным покупателем. Если объявление висит, то актуально, — говорится в объявлении.
— Резина — липучка. Зарядка в комплекте. 2 ключа. Звонить и писать только заинтересованным, воздух — мимо. Просмотры по договоренности, — добавляет автор объявление.
На сайте «Авито» объявление появилось вчера, 27 октября, в 12 часов. Дозвониться до продавца корреспонденту НГС не удалось.
*Моргенштерн (Morgenshtern) внесен в список иноагентов Минюстом РФ.
В Новосибирске 29 октября перед началом матча хоккейных клубов «Сибирь» — «Северсталь» состоится выступление уроженца города, рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.). Музыкант проведет предматчевое шоу в рамках празднования