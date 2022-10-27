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Рэпер Элджей выступит в Новосибирске — где и в честь чего будет шоу

Он станет «особым гостем» на праздновании юбилея хоккейного клуба

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29 октября в Новосибирске пройдет предматчевое шоу Элджея

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29 октября в Новосибирске перед началом матча хоккейных клубов «Сибирь» — «Северсталь» состоится выступление уроженца города, рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.). Музыкант проведет предматчевое шоу в рамках празднования 60-летия ХК «Сибирь».

— Пришло время объявить особого гостя на праздновании юбилея ХК «Сибирь» 29 октября на матче с «Северсталью»! Встречайте, наш земляк Элджей! — сообщили в телеграм-канале хоккейного клуба.

Согласно афише, концерт артиста запланирован на 17:10. Матч между ХК «Сибирь» — «Северсталь» состоится в ЛДС «Сибирь» 29 октября в 17:30.

Музыкант выступит на предматчевом шоу в ЛДС «Сибирь»

Музыкант выступит на предматчевом шоу в ЛДС «Сибирь»

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Отметим, в сентябре музыкант планировал провести концерт в Новосибирске в рамках тура по 19 городам страны. Артист отменил выступление из-за болезни — коронавируса.

ЛДС СибирьХК СибирьЭлджей
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