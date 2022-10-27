Рэпер Элджей выступит в Новосибирске — где и в честь чего будет шоу
Он станет «особым гостем» на праздновании юбилея хоккейного клуба
29 октября в Новосибирске перед началом матча хоккейных клубов «Сибирь» — «Северсталь» состоится выступление уроженца города, рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.). Музыкант проведет предматчевое шоу в рамках празднования 60-летия ХК «Сибирь».
— Пришло время объявить особого гостя на праздновании юбилея ХК «Сибирь» 29 октября на матче с «Северсталью»! Встречайте, наш земляк Элджей! — сообщили в телеграм-канале хоккейного клуба.
Согласно афише, концерт артиста запланирован на 17:10. Матч между ХК «Сибирь» — «Северсталь» состоится в ЛДС «Сибирь» 29 октября в 17:30.
Отметим, в сентябре музыкант планировал провести концерт в Новосибирске в рамках тура по 19 городам страны. Артист отменил выступление из-за болезни — коронавируса.