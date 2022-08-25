Элджей заболел коронавирусом и отменил концерт в Новосибирске
Он должен был выступать 13 сентября
Репер Элджей отменил концерт в Новосибирске из-за болезни. В своем аккаунте Instagram* он сообщил, что у него коронавирус и тур по 19 городам отменяется. В Новосибирске он должен был выступить 13 сентября.
— К сожалению мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя, — написал рэпер у себя в аккаунте.
Билеты можно вернуть на сайте.
* Деятельность Instagram запрещена на территории РФ, сервис принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
В феврале НГС собрал фотографии звезд 10-летней давности — смотрите, как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы.