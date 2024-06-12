Элджей прилетел в Новосибирск и сделал фото на фоне НОВАТа — смотрим эффектные снимки

Фото были сделаны ночью Источник: sayonaraboy / Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ)











Рэпер Элджей прилетел в Новосибирск и сделал несколько эффектных снимков на фоне НОВАТа. Он выложил их у себя в соцсетях и сделал короткую надпись с черным сердцем: «‎NOVOSIB»‎.

В Новосибирск рэпер прилетел заранее. Выступление Элджея запланировано на фестивале «Черника» (0+) только на 15 июня. Сейчас полиция проверяет его песни на пропаганду наркотиков.

— По факту организации проведения концерта на площадке «Парк Арена» исполнителем под псевдонимом Элджей, усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ, — написали в ответе на жалобу активистов в полиции.



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