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Развлечения Элджей прилетел в Новосибирск и сделал фото на фоне НОВАТа — смотрим эффектные снимки

Элджей прилетел в Новосибирск и сделал фото на фоне НОВАТа — смотрим эффектные снимки

К артисту есть вопросы у полиции

889
16 комментариев
Фото были сделаны ночью

Рэпер Элджей прилетел в Новосибирск и сделал несколько эффектных снимков на фоне НОВАТа. Он выложил их у себя в соцсетях и сделал короткую надпись с черным сердцем: «‎NOVOSIB»‎.

В Новосибирск рэпер прилетел заранее. Выступление Элджея запланировано на фестивале «Черника» (0+) только на 15 июня. Сейчас полиция проверяет его песни на пропаганду наркотиков.

— По факту организации проведения концерта на площадке «Парк Арена» исполнителем под псевдонимом Элджей, усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 6.13 КоАП РФ, — написали в ответе на жалобу активистов в полиции.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В 2023 году уже активисты из Санкт-Петербурга просили проверить VK Fest из-за выступления на нем рэпера.

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