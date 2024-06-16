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Развлечения МакSим впервые вышла на сцену после болезни — трогательное видео с фестиваля в Новосибирске

МакSим впервые вышла на сцену после болезни — трогательное видео с фестиваля в Новосибирске

Исполнительница участвует в «Черника Music Fest»

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Новосибирский фестиваль стал первым публичным выступлением певицы после болезни

Певица МакSим дала первое выступление после сообщений о болезни. Певица принимает участие в «Черника Music Fest».

Исполнительница выступает во второй день фестиваля. После выхода на сцену она исполнила песню «Наверное, это мой рай». После нее МакSим произнесла небольшую, но трогательную речь.

— Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень-очень скучали, — заявила певица со сцены.

В середине марта стало известно, что певица MакSим ставит свою карьеру на паузу и приостанавливает концертную деятельность. Сама исполнительница опровергла эти слухи и отметила, что берет паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Ранее на концерте в Сочи артистка вышла на сцену пьяной, не смогла попасть в ноты и разочарованно покинула зал. Вскоре после этого стало известно, что МакSим лечится от алкоголизма

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Новосибирск Черника Fest MакSим
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