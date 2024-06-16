МакSим впервые вышла на сцену после болезни — трогательное видео с фестиваля в Новосибирске

Новосибирский фестиваль стал первым публичным выступлением певицы после болезни Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Певица МакSим дала первое выступление после сообщений о болезни. Певица принимает участие в «Черника Music Fest».



Исполнительница выступает во второй день фестиваля. После выхода на сцену она исполнила песню «Наверное, это мой рай». После нее МакSим произнесла небольшую, но трогательную речь.

Источник: Илья Большаков

— Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень-очень скучали, — заявила певица со сцены.

