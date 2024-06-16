«Мама ехала к брату на могилку»: что известно о семье, погибшей на «трассе смерти»

Трагедия произошла на трассе Тюмень — Омск Источник: Прокуратура Омской области











Вчера вечером, 15 июня, на трассе Тюмень — Омск в аварии погибла семья с ребенком из Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Как рассказала NGS55.RU девушка сына погибших, его родители с сестрой ездили проведать могилу родственника.



— Как я понимаю из новостей, фура выехала на встречку и задела их машину. Они попали под нее и погибли до приезда скорой помощи — это единственное, что я из новостей знаю, — сообщила девушка. — Полицейские пришли к бабушке и сказали, что они (семья. — Прим.ред.) разбились насмерть.



У погибших взрослых остался 22-летний сын, с которым и живет девушка. Собеседница подтвердила, что семья проживала в Нефтеюганске, а несколько дней назад, в пятницу, она отправились в другой регион на могилу родственника.



— У погибшей мамы…Она ехала к своему брату на могилку. Хотела прибраться, поухаживать. В пятницу выехали на машине, на выходных хотели съездить и приехать [обратно], — вспоминает собеседница журналиста. — Они съездили, как я поняла, все дела сделали и обратно возвращались домой.



О гибели семьи девушка с парнем узнали сегодня утром, 16 июня, от родственников — молодому человеку позвонили по телефону и сказали о смерти родителей.

— Мы собрались к бабушке, чтобы узнать, может, не так донесли информацию, может, кто-то все равно в живых остался… Все-таки трое человек, и вот так моментально — не ожидали, — сказала девушка. — Мы надеялись на лучшее, что, возможно, это другая машина или перепутали. В итоге мы пришли, и бабушка подтвердила слова о том, что они все умерли.



Сейчас для членов семьи погибших объявили сбор средств. В беседе с корреспондентом девушка объяснила, что деньги пойдут на похороны. Кроме того, у родителей парня осталась ипотека на квартиру.



По ее словам, погибших планируется перевезти из Омской области в Нефтеюганск. Сейчас в наш регион отправились родственники членов семьи.



— Родители (отца, — Прим.ред.) — бабушка и дедушка с друзьями поехали в Омск забирать тела, также будут покупать гробы, кресты и везти в Нефтеюганск, чтобы их похоронить, — сказала она.



Собеседница уточнила, что девочке, которая погибла в аварии, было 13 лет. Она занималась танцами, изучала английский язык и имела много друзей.



— Девочка была жизнерадостной. У нее куча подруг, они мне даже писали, спрашивали: «Почему не можем дозвониться?». Мы не стали детям говорить такую новость, попросили номер родителя, который может принять эту информацию. Передали, они написали преподавателю по танцам, — сказала девушка.



Корреспондент также связался со знакомой погибших в аварии. Она охарактеризовала их как хорошую и работящую семью.



— Семья хорошая, работящая и приветливая всегда, жена только 1,5 года как потеряла маму и осталась совсем одна,— сообщила женщина на условиях анонимности. — В мае с ней встретились на родительский день на кладбище. Мы до сих пор не верим в это — старший сын остался один.



Напомним, по предварительным данным полиции, водитель фуры при торможении выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди большегрузом. Так он столкнулся с «Шевроле-Лачетти». В легковушке погибли 43-летний водитель и его супруга, а также их дочь. По данным прокуратуры, они скончались до прибытия скорой помощи.

В отношении водителя большегруза «Донгфенг» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

