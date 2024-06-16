Возбуждено дело: семья с ребенком погибла в страшном ДТП на сибирской «трассе смерти»

Водитель и пассажиры «Шевроле-Лачетти» скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи Источник: Прокуратура Омской области











В Омской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, в аварии погибла семья с 14-летним ребенком — они проживали в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа.



По предварительным данным, 49-летний водитель большегруза в районе 573-го километра трассы при выполнении маневра торможения выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с остановившемся впереди большегрузным автомобилем.



В результате водитель транспорта допустил столкновение с машиной «Шевроле-Лачетти».



— В легковом автомобиле погибли: 43-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Семья проживала в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа, — сказано в сообщении. — Первоначальным осмотром на месте ДТП недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дороги не выявлено.



Уточняется, что в отношении водителя большегруза «Донгфенг» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Специалисты назначили проведение экспертиз для установления обстоятельств происшествия.



В пресс-службе омской прокуратуры уточнили, что водитель и пассажиры «Шевроле-Лачетти» скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.

Несколько дней назад в Омске произошла смертельная авария. Водитель автомобиля съехал в кювет и влетел в опору ЛЭП.

