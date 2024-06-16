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Дороги и транспорт «Нам ничего не оставалось»: машина новосибирца оказалась вся в битумен после проезда по Красному проспекту

«Нам ничего не оставалось»: машина новосибирца оказалась вся в битумен после проезда по Красному проспекту

В районе перекрестка с Северной идет ремонт

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Новосибирец не смог объехать ремонт

Машина жителям Новосибирска замаралась в битуме, когда он проезжал по Красному проспекту. Инцидент произошел сегодня, 16 июня.

Как рассказывает Владимир, на участке в районе пересечения с улицей Северная идут ремонтные работы и автомобилистам приходится ехать по участку, где нет верхнего слоя асфальта, но его уже начали заливать битумом.

— Во-первых, движение перекрыто частично, по полосам. И там пробка из-за этого собралась. Но самое основное то, что получается содран асфальт на всем перекрестке, то есть все полосы асфальта содрали. Какой-то объезд или еще что-то не организовано. Все залито полностью, то есть содрали асфальт и битумом свежим поливали. Прямо перед нами машина ехала. Нам ничего не оставалось делать, как проехаться по всему этому делу, — рассказал Владимир.

Весь автомобиль новосибирца оказался в черных пятнах. Замарались и колеса. Владимир предоставил в редакцию фото повреждений. Как добавил местный житель, асфальт снят на полосах, которые ведут в сторону города.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент.

В Новосибирске рабочие забросали асфальтом лужу на улице Сакко и Ванцетти. Представитель компании-подрядчика объяснил, почему это произошло.

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Новосибирск Дорога Машина Битум
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