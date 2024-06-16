Террористы из ИГИЛ* захватили заложников с помощью заточек: что известно о происшествии в Ростовском СИЗО

Захватчики требуют дать им возможность скрыться (архивное фото) Источник: Ирина Иманова / 74.RU











Обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, взяли в заложники сотрудников ФСИН. С захватчиками ведуться переговоры. Собрали всю информацию, известную к этому часу.



Как произошел захват

Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, пишет Baza.



Кто устроил захват заложников

Шестеро захватчиков в ростовском СИЗО № 1 проходят по «террористическим» статьям за участие ИГИЛ* (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ). Они готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии в декабре 2023 года. Двоим из них назначили 18 и 18,5 лет лишения свободы. Одного из захватчиков подозревают в разбое, сообщает Mash. Большая часть личностей захватчиков установлена. Как передает Baza, это Сайпудинов М.Ш (статья 161 ч.2 пункт а.г, 162 УК РФ), Цицкиев А.М (ч.2 статьи 205 УК РФ), Камнеев Д.В (ч.2 статьи 288.2 УК РФ), Гиреев Т.М (ч.2 статьи 205.5 УК РФ), Акиев Ш.А (ч.2 статьи 205.5 УК РФ).

Территорию вокруг СИЗО оцепили силовики Источник: don Mash / t.me

На кадрах с места происшествия преступники уверяют, что «мстят за братьев», которых незаконно сажают. Видно, что они вооружены ножами и заточками. По данным SHOT, захватившие в заложники сотрудников СИЗО-, пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников.



Какие требования у захватчиков

На место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР. Сейчас с заключенными террористами ведутся переговоры. Также прибывает ОМОН. Движение рядом с СИЗО перекрыто. По предварительным данным, заключенные требуют машину, оружие и дать им уехать из изолятора, уточняет Baza. Если их условия выполнять, они обещают отпустить заложников.



На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры. Весь личный состав МВД и Росгвардии был поднят по тревоге.

