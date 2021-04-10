Создатели новосибирского сквера «Альгамбра» требуют у мэрии полмиллиона за его содержание

Компания «Квадратный мэтр», построившая жилой дом Prime House и обустроившая сквер на месте сада «Альгамбра», подала в суд на мэрию — сообщение о принятии иска опубликовано на сайте Арбитражного суда.



По материалам дела, компания хочет взыскать с города 541,5 тысячи рублей за содержание сквера. Иск зарегистрирован 1 апреля 2021 года и принят к производству 8 апреля, судебное заседание пока не назначено.



Получить оперативный комментарий у представителей компании «Квадратный мэтр» не удалось — на звонок корреспондента НГС никто не ответил. Редакция также направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать иск.

