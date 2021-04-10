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Создатели новосибирского сквера «Альгамбра» требуют у мэрии полмиллиона за его содержание

Обустроившая сквер компания подала иск в Арбитражный суд

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Сквер обустраивали параллельно со строительством жилого дома и передали городу

Сквер обустраивали параллельно со строительством жилого дома и передали городу

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Власти задолжали 541,5 тысячи рублей за содержание сквера в центре Новосибирска

Компания «Квадратный мэтр», построившая жилой дом Prime House и обустроившая сквер на месте сада «Альгамбра», подала в суд на мэрию — сообщение о принятии иска опубликовано на сайте Арбитражного суда.

По материалам дела, компания хочет взыскать с города 541,5 тысячи рублей за содержание сквера. Иск зарегистрирован 1 апреля 2021 года и принят к производству 8 апреля, судебное заседание пока не назначено.

Получить оперативный комментарий у представителей компании «Квадратный мэтр» не удалось — на звонок корреспондента НГС никто не ответил. Редакция также направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать иск.

Сквер «Альгамбра» площадью около 5 тысяч кв. м благоустроили на месте пустыря на площади Кондратюка и назвали в честь когда-то существовавшего в этом месте популярного городского сада. Благоустройством территории занимался застройщик находящегося на территории жилого комплекса Prime House. При этом с начала реализации проекта подчеркивалось, что сквер передадут городу. Концепцию сквера согласовывали с мэрией Новосибирска, она же организовала голосование за название для сквера. Комплекс сдали в эксплуатацию в конце 2019 года.

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Альгамбрамэрия Новосибирскапарки и скверыАрбитражный суд
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