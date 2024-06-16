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Шоу с огоньком: как прошел модный показ в духе глянца нулевых — там подожгли блогера и кормили колбасой

Одежду сибирских дизайнеров примерили мамы, бабушки и домохозяйки — не все коллекции вышли удачными

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Показ летних коллекций организовали в стилистике театра мод

В fashion-индустрии царят свои законы. Как правило, все то, что выходит за рамки, вызывает любопытство и становится предметом для обсуждения. В первое воскресенье июня корреспондентам НГС удалось побывать на абсолютно не форматном фэшн-показе: дизайнеры там были настоящие, а вот одежду демонстрировали непричастные к профессиональному моделингу женщины и дети. На протяжении месяца участницы старательно учились ходить по подиуму, позировать и выглядеть непринужденно. Итоговый Fashion Day прошел в «Белом зале» ТЦ «Апельсин» — рассказываем, как это было и кто придумал столь необычное шоу.

Атмосфера в «Белом зале» лихо уводила в прошлое, напоминая эпоху, когда глянец только начал развиваться. Светский раут собрался по случаю завершения проекта Fashion Life — никакого пафоса, высокомерия и прочей напускной пыли, которая обычно клубится на подобных вечеринках. Погуляли по-свойски, с заводными песнями и плясками.

Показ коллекций лето 2024 прошел в Белом зале ТЦ «Апельсин»

Показ летних коллекций от сибирских дизайнеров организовали Елена Довлатова и Лариса Доровская, сезон они назвали «Все в ажуре!» Основная задумка — объединить на площадке представителей фэшн- и бьюти-индустрии. На мероприятии собрались дизайнеры, модели, партнеры, блогеры, стилисты, визажисты и прочие заинтересованные.

Лариса Доровская и Елена Довлатова, организаторы проекта Fashion life от журнала Blogger Life, при поддержке продюсерского центра «PaRтнерка»

— Мы хотим, чтобы люди узнавали местных производителей, сибирских дизайнеров. Для участников проект становится неким трамплином. Офлайн-формат выбран не случайно: цель — познакомить всех между собой, наладить связи, дать возможность проявиться и закрепиться в нише, — объясняет Елена Довлатова.

В проекте приняли участие 40 партнеров, их продукцию можно было купить на организованной ярмарке

За час до шоу на ковровой дорожке начали собираться гости. Мы тоже прибыли заранее, чтобы хорошо все рассмотреть.

Прогуливаясь вдоль прилавков с товарами от партнеров, замечаем истинную королеву: дама в черном платье в пол и ярко-красных туфлях украсила голову внушительного размера короной со сверкающими стразами — получилось очень даже по-театральному.

Аудитория собралась разношерстная — дизайнеры и модели, партнеры, выступающие и их семьи, друзья и близкие. Ну, и королева

Гости с энтузиазмом позировали у фотозоны, вели непринужденную беседу, с интересом рассматривали ярмарку. Купить здесь можно было буквально все: от аксессуаров до колбасы. Все в одном месте, удобно.

Одна из целей проекта — знакомство представителей индустрии и налаживание связей

Шоу начал музыкальный коллектив на ударных установках — ребята задали настроение публике, исполнив знакомые многим хиты: «Нас не догонят» группы Тату резко сменился на We Will Rock You из репертуара The Queen.

Как говорится, шоу должно продолжаться

Открыла показ Ольга Платонова — блогер появилась на ковровой дорожке в образе кокетливого зайчика. Сибирская Круэлла еще не раз появится на протяжении вечера. Забегая вперед, признаемся: появление эпатажного блогера на дорожке оживляло мероприятие — некоторые коллекции были откровенно скучными и безликими.

В таком образе Ольгу Платонову мы еще не видели

Отличительным и достойным моментом показа стали модели. Не те худосочные представительницы индустрии умирающего вида, а самые обычные женщины. Было приятно и радостно наблюдать, как домохозяйки, мамы и даже бабушки с ослепительной улыбкой шагали по импровизированному подиуму.

Коллекция бренда 12 dress получилась легкой и воздушной

Принять участие в показе мог любой желающий, заплатив взнос. 13 тысяч рублей для детей от 3-х до 13-и лет, подросткам от 14-и до 18-и лет участие обошлось 16,5 тысячи рублей, а взрослым — 25 тысяч.

Месяц участницы вместе с дизайнерами и партнерами посещали мастер-классы, где учились ходить по подиуму, осваивали позировки, принимали участие в съемках, осваивали азы макияжа и причесок.

На Fashion Day показали и коллекции детской одежды

Всплеск эмоций гостям шоу подарили дети: малыши с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Коллекцию детской одежды представили бренды Leopolly и Babylook.

Коллекция бренда Babylook

В перерывах между демонстрацией коллекций выступали приглашенные артисты — номера показывали местные и приглашенные звезды.

Подружки в кокошниках задорно исполняют песню Надежды Кадышевой «Течет ручей»

Иллюзионист Михаил Хам — тот самый, что смог удивить Ольгу Бузову на шоу «Талант», вырезав из бумаги ее портрет, развлекал собравшихся фокусами. Иллюзионист ловко обвел публику вокруг пальца и буквально поджог свою ассистентку — Ольга Платонова вспыхнула огнем.

Пожар вспыхнул неожиданно и так же неожиданно потух

Сюрпризы на этом не закончились. Дизайнер из Междуреченска Виктория Безел (Ермаченко) представила обескураживающую милитари коллекцию с внушительными V и Z на спине. Оказалось, модельер из провинции всего лишь намекала на собственный нейминг: Viktoria Bezel.

Коллекция называется «Милитари. Золотом по Хаки»

Виктория привезла на показ собственных моделей — видимо, участницы Fashion Life ей не приглянулись, хотя это всего лишь наша догадка.

Виктория Безел одержала победу в Барнаульском конкурсе дизайнеров

Показали свою коллекцию и представители навязчивого бренда Nebo Fashion — сколько сообщений в день вы получаете от столь общительного сообщества? Женщин приглашают примерить новые образы, выпить игристого и закусить пирожным, а после, уже расслабленных и восторженных, плавно подводят к покупке на круглую сумму. Покупательницам даже готовы оформить рассрочку через банк. Весной корреспондент НГС посетила магазин.

Ничего примечательного мы не увидели

Украшением показа стала коллекция сибирского дизайнера Светланы Шпадыревой — на наш скромный взгляд, ее образы были самыми яркими и достойными внимания. Изящные линии, оригинальный крой, внимание к деталям — приятно посмотреть.

Коллекция Светланы Шпадыревой выигрывала на фоне остальных

Всего в показе приняли участие 15 брендов одежды, обуви и аксессуаров, 42 участника и 40 партнеров.

— Для компаний это отличная возможность прорекламировать себя на офлайн-аудиторию (до 400–500 человек за весь проект) и получить новых клиентов, партнёров. Жители города могут проявить себя, узнать о местных производителях. Для зрителей мы стараемся организовать зрелищное шоу — это отличная возможность провести свой досуг интересно и получить массу положительных эмоций, — говорят организаторы.

Показ сопровождался дегустацией колбасных изделий

Следующий сезон проекта Fashion Life состоится уже осенью. Елена Довлатова и Лариса Доровская задумали оформить его в стиле «Леди совершенство», вдохновившись образом Мэри Поппинс.

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