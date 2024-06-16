Шоу с огоньком: как прошел модный показ в духе глянца нулевых — там подожгли блогера и кормили колбасой

Показ летних коллекций организовали в стилистике театра мод Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В fashion-индустрии царят свои законы. Как правило, все то, что выходит за рамки, вызывает любопытство и становится предметом для обсуждения. В первое воскресенье июня корреспондентам НГС удалось побывать на абсолютно не форматном фэшн-показе: дизайнеры там были настоящие, а вот одежду демонстрировали непричастные к профессиональному моделингу женщины и дети. На протяжении месяца участницы старательно учились ходить по подиуму, позировать и выглядеть непринужденно. Итоговый Fashion Day прошел в «Белом зале» ТЦ «Апельсин» — рассказываем, как это было и кто придумал столь необычное шоу.



Атмосфера в «Белом зале» лихо уводила в прошлое, напоминая эпоху, когда глянец только начал развиваться. Светский раут собрался по случаю завершения проекта Fashion Life — никакого пафоса, высокомерия и прочей напускной пыли, которая обычно клубится на подобных вечеринках. Погуляли по-свойски, с заводными песнями и плясками.

Показ коллекций лето 2024 прошел в Белом зале ТЦ «Апельсин» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Показ летних коллекций от сибирских дизайнеров организовали Елена Довлатова и Лариса Доровская, сезон они назвали «Все в ажуре!» Основная задумка — объединить на площадке представителей фэшн- и бьюти-индустрии. На мероприятии собрались дизайнеры, модели, партнеры, блогеры, стилисты, визажисты и прочие заинтересованные.



Лариса Доровская и Елена Довлатова, организаторы проекта Fashion life от журнала Blogger Life, при поддержке продюсерского центра «PaRтнерка» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мы хотим, чтобы люди узнавали местных производителей, сибирских дизайнеров. Для участников проект становится неким трамплином. Офлайн-формат выбран не случайно: цель — познакомить всех между собой, наладить связи, дать возможность проявиться и закрепиться в нише, — объясняет Елена Довлатова.

В проекте приняли участие 40 партнеров, их продукцию можно было купить на организованной ярмарке Источник: Алина Скитович / NGS.RU











За час до шоу на ковровой дорожке начали собираться гости. Мы тоже прибыли заранее, чтобы хорошо все рассмотреть.

Прогуливаясь вдоль прилавков с товарами от партнеров, замечаем истинную королеву: дама в черном платье в пол и ярко-красных туфлях украсила голову внушительного размера короной со сверкающими стразами — получилось очень даже по-театральному.

Аудитория собралась разношерстная — дизайнеры и модели, партнеры, выступающие и их семьи, друзья и близкие. Ну, и королева Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Гости с энтузиазмом позировали у фотозоны, вели непринужденную беседу, с интересом рассматривали ярмарку. Купить здесь можно было буквально все: от аксессуаров до колбасы. Все в одном месте, удобно.



Одна из целей проекта — знакомство представителей индустрии и налаживание связей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Шоу начал музыкальный коллектив на ударных установках — ребята задали настроение публике, исполнив знакомые многим хиты: «Нас не догонят» группы Тату резко сменился на We Will Rock You из репертуара The Queen.



Как говорится, шоу должно продолжаться Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Открыла показ Ольга Платонова — блогер появилась на ковровой дорожке в образе кокетливого зайчика. Сибирская Круэлла еще не раз появится на протяжении вечера. Забегая вперед, признаемся: появление эпатажного блогера на дорожке оживляло мероприятие — некоторые коллекции были откровенно скучными и безликими.

В таком образе Ольгу Платонову мы еще не видели Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Отличительным и достойным моментом показа стали модели. Не те худосочные представительницы индустрии умирающего вида, а самые обычные женщины. Было приятно и радостно наблюдать, как домохозяйки, мамы и даже бабушки с ослепительной улыбкой шагали по импровизированному подиуму.



Коллекция бренда 12 dress получилась легкой и воздушной Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Принять участие в показе мог любой желающий, заплатив взнос. 13 тысяч рублей для детей от 3-х до 13-и лет, подросткам от 14-и до 18-и лет участие обошлось 16,5 тысячи рублей, а взрослым — 25 тысяч.

Месяц участницы вместе с дизайнерами и партнерами посещали мастер-классы, где учились ходить по подиуму, осваивали позировки, принимали участие в съемках, осваивали азы макияжа и причесок.

На Fashion Day показали и коллекции детской одежды Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Всплеск эмоций гостям шоу подарили дети: малыши с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Коллекцию детской одежды представили бренды Leopolly и Babylook.

Коллекция бренда Babylook Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В перерывах между демонстрацией коллекций выступали приглашенные артисты — номера показывали местные и приглашенные звезды.



Подружки в кокошниках задорно исполняют песню Надежды Кадышевой «Течет ручей» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Иллюзионист Михаил Хам — тот самый, что смог удивить Ольгу Бузову на шоу «Талант», вырезав из бумаги ее портрет, развлекал собравшихся фокусами. Иллюзионист ловко обвел публику вокруг пальца и буквально поджог свою ассистентку — Ольга Платонова вспыхнула огнем.

Пожар вспыхнул неожиданно и так же неожиданно потух Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Сюрпризы на этом не закончились. Дизайнер из Междуреченска Виктория Безел (Ермаченко) представила обескураживающую милитари коллекцию с внушительными V и Z на спине. Оказалось, модельер из провинции всего лишь намекала на собственный нейминг: Viktoria Bezel.

Коллекция называется «Милитари. Золотом по Хаки» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Виктория привезла на показ собственных моделей — видимо, участницы Fashion Life ей не приглянулись, хотя это всего лишь наша догадка.

Виктория Безел одержала победу в Барнаульском конкурсе дизайнеров Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Показали свою коллекцию и представители навязчивого бренда Nebo Fashion — сколько сообщений в день вы получаете от столь общительного сообщества? Женщин приглашают примерить новые образы, выпить игристого и закусить пирожным, а после, уже расслабленных и восторженных, плавно подводят к покупке на круглую сумму. Покупательницам даже готовы оформить рассрочку через банк. Весной корреспондент НГС посетила магазин.

Ничего примечательного мы не увидели Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Украшением показа стала коллекция сибирского дизайнера Светланы Шпадыревой — на наш скромный взгляд, ее образы были самыми яркими и достойными внимания. Изящные линии, оригинальный крой, внимание к деталям — приятно посмотреть.

Коллекция Светланы Шпадыревой выигрывала на фоне остальных Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Всего в показе приняли участие 15 брендов одежды, обуви и аксессуаров, 42 участника и 40 партнеров.

— Для компаний это отличная возможность прорекламировать себя на офлайн-аудиторию (до 400–500 человек за весь проект) и получить новых клиентов, партнёров. Жители города могут проявить себя, узнать о местных производителях. Для зрителей мы стараемся организовать зрелищное шоу — это отличная возможность провести свой досуг интересно и получить массу положительных эмоций, — говорят организаторы.

Показ сопровождался дегустацией колбасных изделий Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Следующий сезон проекта Fashion Life состоится уже осенью. Елена Довлатова и Лариса Доровская задумали оформить его в стиле «Леди совершенство», вдохновившись образом Мэри Поппинс.



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