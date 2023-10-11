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Истории

Отожгла на пенсии: 74-летняя модель показала точеную фигуру в купальнике — история стюардессы, которая покорила подиумы

Когда Коллин поняла, что больше не может летать, она сделала своим хобби уход за собой — и не зря

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Коллин всегда любила красиво одеваться

Коллин всегда любила красиво одеваться

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Глядя на Коллин Хайдеманн, кажется, как будто она всю жизнь не сходила с подиумов модных показов и ее красивое старение — это своеобразный итог. Но карьеру модели жительница США начала только в 69 лет. До этого она работала стюардессой, правда, и там всегда выходила на рейс при полном параде. Редакция «Городских порталов» решила вспомнить, как почти 70-летняя женщина неожиданно стала мировой звездой моды.

Сейчас Коллин 74 года, до того как стать иконой стиля и любимицей дизайнеров по всему миру, женщина работала стюардессой. Но и тогда ее внешний вид всегда был безупречным — это как часть профессии. Однако, даже выйдя на пенсию, Коллин не потеряла интерес к стилю и уходу за собой.

Тогда одежда и макияж стали для нее способом самовыражения

Тогда одежда и макияж стали для нее способом самовыражения

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Карьера Хайдеманн пошла в гору после того, как она записала видео, в котором примеряет множество купальников. Ролик стал вирусным и собрал много восхищенных и негативных отзывов. Но Коллин не обращает внимание на критиков.

— «Этот купальник не соответствует возрасту», — вот что они говорят, — иронизирует она над хейтерами в начале провокационного ролика.

При этом Коллин не стесняется своей седины и морщин, а даже наоборот

При этом Коллин не стесняется своей седины и морщин, а даже наоборот

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Так или иначе, благодаря вирусному видео Хайдеманн заметили — и уже совсем скоро она подписала контракт с агентством NEXT Models. Успех не заставил себя долго ждать.

За 5 лет своей карьеры Коллин стала одной из самых популярных моделей в возрасте во всём мире и попала на обложку журнала Vogue

За 5 лет своей карьеры Коллин стала одной из самых популярных моделей в возрасте во всём мире и попала на обложку журнала Vogue

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Раньше женщина уже попробовала себя в кино и снялась в фильме ужасов «Отец мух». Как позже она призналась журналистам, ей не нравится жанр ужасов, но агентство предложило модели попробовать себя на роль миссис Старт. Коллин считает, что пожилые женщины могут и должны играть ведущие роли, выходящие за рамки традиционного стереотипного образа бабушки.

Овощи на гриле и постоянная физическая нагрузка

Хайдеманн признаётся, что сегодня ей приходится гораздо больше внимания и сил уделять своему внешнему виду, чем в молодости. У нее нет вредных привычек, в питании упор на овощи — сырые или приготовленные на гриле. Мяса модель ест очень мало, в основном курицу и говядину, но это бывает всего несколько раз в году.

Страсть Коллин — это темный шоколад и очень горячий кофе. Но такие удовольствия она позволяет себе нечасто.

Даже на пробежку Коллин выходит при полном параде

Даже на пробежку Коллин выходит при полном параде

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Эта женщина может вдохновить многих из нас тем, что она относится к своим седым волосам и морщинам как к красивому аксессуару и не пытается вести натужную борьбу с временем.

А в России есть такие?

Мы уже писали о женщинах старше 50 лет с шикарными фигурами — они рассказывали, как им удается выглядеть молодо и привлекательно. Наши героини рекомендовали гимнастику, велосипед и танцы, а еще — влюбиться, и лишних килограммов как не бывало.

Пример молодой и подтянутой бабушки — Раиса Горохова, ей 66 лет, она на пенсии, в прошлом работала инженером-конструктором.

А так и не скажешь, что перед вами пенсионерка

А так и не скажешь, что перед вами пенсионерка

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— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растет. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через 30 лет». Моя мама весила более 100 килограммов, и мне не хотелось идти по ее стопам, но мотивации не хватало, и мне казалось, что ем я немного. Но внезапно у меня появилась просто улетная мотивация: дочь собиралась выбросить пальто, а оно мне очень нравилось. Я примерила — не сходится, и в течение буквально 1–2 минут решила, что мне надо уменьшить объем талии на 4–5 сантиметров. Базовые знания у меня к тому моменту были, ведь все мы, в принципе, знаем грехи за собой в питании. Понедельника я ждать не стала, начала резко, с питания, — рассказывала тогда Раиса в интервью.

Меню женщина составила из простых продуктов: каши, кисломолочные продукты, творог, яйца вареные, днем овощной суп типа минестроне, рыба или белое мясо отварное с припущенными овощами вечером, фрукты. Всё самое обычное, без трюфелей, авокадо и рябчиков. Сахар, хлеб и соль на время диеты Раиса исключила.

— Плюс к этому — гимнастика по утрам и вечерняя ходьба 5 километров быстрым шагом ежедневно в любую погоду. В течение двух месяцев я сбросила 10 килограммов и стала весить 58 кг. Этот вес я держу уже более 15 лет. Я большая сладкоежка, но выход для себя нашла: сделала по средам разгрузочные дни на горьком 90-процентном шоколаде, 150 граммов в сутки. Организм от такой диеты ликовал. Поддерживать вес легче, чем сбросить, и теперь я всегда думаю о том, что я ем. Жесткой диеты у меня нет, но я по-прежнему ограничиваю себя в жареном, копченом, в продуктах, приготовленных промышленным способом. Я готовлю сама. И я счастлива, что научилась жить без обезболивающих препаратов, — заключает Горохова.

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