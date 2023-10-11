Отожгла на пенсии: 74-летняя модель показала точеную фигуру в купальнике — история стюардессы, которая покорила подиумы

Карьера Хайдеманн пошла в гору после того, как она записала видео, в котором примеряет множество купальников. Ролик стал вирусным и собрал много восхищенных и негативных отзывов. Но Коллин не обращает внимание на критиков.



— «Этот купальник не соответствует возрасту», — вот что они говорят, — иронизирует она над хейтерами в начале провокационного ролика.