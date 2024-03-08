Полное лухари: новосибирский магазин одежды заманивает женщин стилистом и шампанским — кто туда ходит и что берет

Небесный уровень?

Менеджер «NEBO FASHION», представившаяся Викторией, написала мне в соцсетях и предложила прийти к ним в магазин попробовать шопинг со стилистом.

— Мы с вами выбираем удобную дату и время, я закреплю за вами стилиста, который будет работать с вами персонально в течение часа. Встреча начинается с беседы, на которой вы со стилистом более детально сможете обсудить, что хотите увидеть в образах, и на основании вашего запроса стилист собирает для вас 3–5 образов. Вы замечательно проведете время. Обязательно угостим вас чашечкой кофе, чая, бокалом шампанского, — обещала мне Виктория.