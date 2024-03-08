Полное лухари: новосибирский магазин одежды заманивает женщин стилистом и шампанским — кто туда ходит и что берет

Лаконичную вывеску «NEBO» и рейлы с одеждой за витражными окнами каждый день видят десятки жительниц Новосибирска по пути на работу или домой в районе площади Ленина. Это филиалы магазина «NEBO FASHION», реклама которого буквально пестрит в соцсетях и на радио. Торговая точка предлагает модную нынче процедуру — шопинг со стилистом. Женщин приглашают примерить новые образы, выпить игристого и закусить пирожным, а после, уже расслабленных и восторженных, плавно подводят к покупке на круглую сумму. Покупательницам даже готовы оформить рассрочку через банк. Кто ходит в эти магазины и что там покупает, — в материале НГС.
Небесный уровень?
Менеджер «NEBO FASHION», представившаяся Викторией, написала мне в соцсетях и предложила прийти к ним в магазин попробовать шопинг со стилистом.
— Мы с вами выбираем удобную дату и время, я закреплю за вами стилиста, который будет работать с вами персонально в течение часа. Встреча начинается с беседы, на которой вы со стилистом более детально сможете обсудить, что хотите увидеть в образах, и на основании вашего запроса стилист собирает для вас 3–5 образов. Вы замечательно проведете время. Обязательно угостим вас чашечкой кофе, чая, бокалом шампанского, — обещала мне Виктория.
Мне даже разрешили при желании взять с собой подружку. Жаль, она не пошла, поэтому отправилась я одна. В назначенную дату пришла в один из филиалов магазина на улице Советской. Меня встретили девушки, которые объяснили: мне невероятно повезло, и я попала на девичник для своих. Вокруг атмосфера красоты и блеска — аккуратные витрины и полки с вещами, в углу — маленький столик с пуфами, на нем — шампанское, конфеты, зефирки и пирожные «макаронс». Здесь еще четыре женщины. Все они, судя по всему, в полном восторге от магазина и его политики.
В процессе общения выясняю — все дамы пришли в магазин во второй раз, в прошлый также посещали его по приглашению, и каждая не смогла устоять перед покупками. Товарами сибирячки остались довольны. Одна из них даже пришла на девичник в купленных тут брюках. Женщина призналась: вещи она находит качественными, а цены приемлемыми.
— Да везде все сейчас так стоит. Походите по какому-нибудь ТЦ. По той же «Галерее». Везде такие цены. А тут еще и скидку делают. Если первый раз берешь, 30% делают скидку, —заговорщически шепчет мне собеседница.
Во время милого общения с напитками и вкусностями стилисты магазина рассказали, какие тренды ждут нас весной 202-го года и как важно правильно сочетать цвета. Одна из клиенток магазина рассказала, что после похода сюда ее мир перевернулся — у женщины полный шкаф вещей, но она не знает, что с чем сочетать и доверяет только вещам, купленным в «Небе». Другая — юная студентка — поинтересовалась у стилистов, почему в прошлый раз ей сказали, что определенный цвет свитера ей не подойдет по цветовой гамме и цветотипу, а в этот раз рекомендовали обратное. Стилисты заверили: быть такого не может, и девушка исчерпала аргументы в споре.
После чаепития с шампанским стилисты начали приглашать нас в кабинки поочередно, чтобы каждой подобрать пару образов. Всем до единой посоветовали примерить пальто — ведь зима подходит к концу.
В процессе работы со стилистом мне подобрали три образа — один состоял из завышенных расклешенных брюк в клеточку с защипами за 10 990 рублей и свитера глубокого синего цвета за 12 990 рублей. Образ стилист дополнила белым ремнем из искусственной кожи, который стоит в районе 2 тысяч рублей. Второй лук состоял из того же свитера и юбки цвета зебры. Ее цена, как заявили в магазине, 7990 рублей. Если со скидкой — 5593 рубля. К слову, на маркетплейсах я нашла похожие варианты стоимостью от 700 рублей. И если брюки довольно плотные на ощупь и сделаны, как по мне, из добротной ткани, то юбка показалась пошитой из откровенно дешевой и полностью синтетической ткани. Отсюда не ясно — почему такая высокая цена.
Лук также дополнили белым ремнем, только уже более широким, нежели в первом варианте. В целом оба образа довольно интересно обыграны, но при этом выстроены скорее на каких-то общепринятых понятиях — рукав у свитера по совету стилиста должен быть слегка приподнят, чтобы открыть руку и сделать силуэт более стройным, свитер за почти 13 тысяч рублей она посоветовала заправить либо сбоку для асимметричности силуэта, либо посредине для того, чтобы визуально вытянуть фигуру. С одной стороны ворот свитера стилист рекомендовала завернуть внутрь для того, чтобы открыть шею. По тому же принципу стилист поступила с нарядом и во втором луке. В обеих вариациях посоветовали либо каблуки, либо ботинки с грубой подошвой.
Третий вариант оказался неожиданным и неудачным. Тонкое платье в цветочек с торчащими нитками почти за 17 тысяч рублей мне рекомендовали носить с довольно крупным черным ремнем, который дешево переливался, а также с каблуками или грубыми ботинками. Колготки посоветовали выбирать в цвет обуви. Сверху на меня водрузили небесно-голубое пальто, которое по задумке было призвано подчеркивать мои голубые глаза, как и другие элементы в выбранных луках. Пальто за 25 тысяч рублей оказалось странного кроя — слишком тянуло в бедрах и странно обрамляло фигуру. Возможно, был не мой размер. А еще по заверению стилистов-продавцов, такое пальто прекрасно очищается без химчистки от грязи и согревает во время ветреных дней в Сибири. К пальто предложили кашемировые шарфы за 4 тысячи рублей: один цвета фуксии, второй в лилово-синего оттенка.
После того как примерки у всех закончились, нам предложили передохнуть и выбрать, что бы мы хотели купить. Продавцы готовы были посчитать стоимость. А тем, у кого нет денег, как в случае с моей легендой, сообщили, что могут предоставить рассрочку без процентов и переплат через банк.
— Не нужно даже платить в этом месяце. Оформляете, и первая оплата пройдет в следующем после покупки месяце, — успокоила меня продавец после того, как я заявила, что у меня нет денег на покупки. Также меня пугали тем, что все вещи, представленные в магазине, в единственном экземпляре, и нет никаких гарантий, что они меня дождутся.
В целом, возникло чувство некоего психологического давления. Не будь я журналистом на задании и чуточку стеснительнее — на меня бы тоже подействовало. Ведь люди старались, выбирали для меня образы, поили шампанским и кормили макаронсами. А еще есть, по крайней мере на таких коллективных мероприятиях, эффект причастности к некой элите — ведь все девочки в таком восторге от купленных ранее товаров…
После нескольких неудачных попыток продавцов уговорить меня купить вещи я заявила, что мне пора бежать на работу и ретировалась, а мои компаньонки выстроились в дружную очередь, чтобы воспользоваться персональными скидками и купить новые товары из магазина. Я же просто воспользовалась лайфхаками стилиста по укладке шарфа в пальто и заворачиванию воротничков и подола свитера для вытягивания силуэта, но на моделях из своего гардероба.
Однотипные луки и восторг сибирячек
Судя по многочисленным отзывам от покупательниц на 2ГИС, большинство сибирячек, посетивших магазин, остались довольны покупками. Отзывы пестрят большим количеством фото счастливых обладательниц обновок, правда, многие из луков на фото довольно однотипные. Например, образ, в котором пиджак сочетают с широким ремнем на талии или, как в моем случае, «защипывают» свитер на горловине и у пояса для создания стройного силуэта, встречался регулярно.
Некоторые дамы в отзывах отмечают, что благодаря стилистам-продавцам обрели уверенность в себе и лучше стали понимать, что им идет, а что нет. Некоторые признаются, что в магазине не могут победить желание скупить все.
— Очень уютное место, а стилист Екатерина просто топ, буквально за 15 минут собрала капсулу, которую можно внедрить в мою жизнь, все понравилось, хотелось купить все. Благодарю за лайфхаки отдельно, — пишет Юлия Шаманская на 2ГИС.
Кристина Лавнова отметила, что магазин — находка для тех, кто хочет выглядеть стильно и модно. Посещая его и обращаясь к стилисту, девушка всегда довольна результатом.
— Ассортимент в магазине разнообразный и качественный, всегда можно найти что-то по своему вкусу. Стилист внимательно выслушает пожелания и предпочтения, после чего создаст незабываемый образ, который подчеркнет индивидуальность, — уверена еще одна покупательница.
Есть и дамы, что оставляют негативные отзывы. Сибирячки жалуются на обилие рекламы, навязчивость менеджеров, навязывание товаров, дороговизну вещей и шаблонный подход к выбору луков.
— Задолбали навязчивой рекламой в ВК. Таргет работает отлично, к сожалению. Но было бы все хорошо, если бы было действительно что-то хорошее. Что на самом деле: вещи среднего сегмента продаются в цену в два, а то и в три раза дороже. Видимо, сюда и входит якобы работа якобы стилистов. Мне пытались продать костюм известного бренда Antiga по цене 20 тысяч рублей, хотя на официальном сайте бренда этот костюм продавался уже со скидкой по распродаже за 9. Рядом на соседних рейлах для разбавления ассортимента в зале висят и совсем дешевые вещи качества «АлиЭкспресс» не за 20 тысяч, конечно, но тоже с наценкой, — сетует Анна Ковалева.
Девушка призналась, что пришла домой, узнала реальную цену вещей, а затем утром пошла и вернула покупки из «NEBO FASHION» назад. Менеджеры магазина отметили в ответе, что очень избирательно закупают вещи у проверенных поставщиков, а клиенты магазина ценят лекала, ткани и составы изделий.
— Обязательно возьмем во внимание замечания и будем стараться улучшать качество одежды и сервиса, — заверили представители магазина в отзыве на комментарий.
При этом во время презентации и в личной переписке менеджеры магазина мне сообщили, что вещи представлены собственного пошива и отшиваются в Москве.
Юлия Захарова рассказала, что купила шубу-тэдди, которая «закаталась» за 2 месяца. Быстро оброс катышками и модный кардиган, который девушка приобрела там же.
— В этом году приобрела брюки палаццо и кардиган. Брюки не так часто ношу, и с ними все в порядке, претензий нет. А вот кардиган (оказался) в катышках через пару месяцев, хотя я тоже его не каждый день надеваю. Продавец уверял, что качество отличное, сноса не будет, что цена оправдывает качество. А по итогу можно было бы такой же купить в любом шоуруме за 2 тысячи, и выкинуть через месяц — не жалко было бы. А этот…отдать 10 тысяч за кардиган, и что с ним теперь делать? Изначально была очень довольна магазином, но теперь поменяла свое мнение. Цены абсолютно не оправданы, — уверена клиентка.
Представители магазина ответили на возражения покупательницы, что шерстяные изделия имеют свойство закатываться, и за ними крайне важен правильный уход. А также рекомендовали пользоваться специальной машинкой от катышков.
— Но мы очень хотим решить ваш вопрос, поэтому просим связаться с нашим менеджером и рассказать об этом. Будем ждать вашего звонка, — отметили в компании.
Кто есть кто?
У магазина есть свои странички в социальных сетях, которые активно ведут менеджеры, а также сайт, где довольно популярно объясняется политика бутика.
— NEBO FASHION — это магазин женской одежды со стилистами вместо продавцов. Если у вас возникают такие проблемы: полный гардероб, а надеть нечего; хотите изменить стиль, но не знаете, как это сделать и с чего начать; нужен стильный образ в офис, на мероприятие или на каждый день, в котором вы будете выглядеть сногсшибательно; если вы просто хотите отдохнуть, расслабиться под чашечку кофе и провести вечер для себя, то обязательно записывайтесь на подбор образов к нашим стилистам — это бесплатно! Просто напишите нам: «Хочу к стилисту!» — призывают на сайте.
По данным «Контур.Фокус», филиалами магазина «NEBO FASHION» владеет индивидуальный предприниматель Филиппов Сергей Владимирович. Это действующее микропредприятие, зарегистрированное в городе Элиста Республики Калмыкия в феврале 2023 года. Информации о выручке и прибыли нет. Указано, что предприятие занимается розничной прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков. ИП имеет также два сертификата и декларации соответствия на изготовление одежды.
Корреспондент НГС направила в магазин запрос, попросив прокомментировать: одежду собственного производства продают в «NEBO FASHION» или от поставщиков, каков процент вещей собственного производства и вещей от сторонних производителей, как часто в магазин обращаются с претензиями покупательницы и что это за претензии, а также есть ли данные — какой процент девушек, пришедших на примерку образов со стилистом становятся постоянными клиентками магазина.
Ранее НГС писал о том, чем торгуют на блошином рынке у ДК «Чкалова», Там можно купить все от ретро-одежды до магнитофонных кассет.