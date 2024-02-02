Кассеты с «блатняком» и охотники за люстрами: изучаем ряды культовой новосибирской «блошки» — кто и чем торгует у ДК Чкалова

В поиске настроения

В 10 утра вокруг ДК Чкалова вовсю кипит жизнь. Кто-то уже все обустроил и спокойно наблюдает за прохожими из-за прилавков. Другие только раскладывают свои товары на столах и стендах. Каждые выходные, за исключением особо морозных дней, территорию вокруг ДК буквально обступают с двух сторон продавцы.

У входа все завалено дисками с компьютерными играми и музыкой, чуть дальше и правее — торговые ряды с канцелярией и всякими мелочами. Тут можно найти даже замороженные в прозрачных пакетах овощи. Левее от входа в ДК располагается самое сердце стихийного рынка — место, куда можно прийти, чтобы поднять себе настроение, как признаются многие покупатели, или напитаться творческой атмосферой — непосредственно «блошиные ряды».