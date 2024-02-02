Кассеты с «блатняком» и охотники за люстрами: изучаем ряды культовой новосибирской «блошки» — кто и чем торгует у ДК Чкалова

Уже много лет по субботам и воскресеньями люди стекаются к ДК им. Чкалова на проспекте Дзержинского, чтобы продать и купить редкие вещи, книги и музыку. Раньше блошиный рынок находился в районе парка «Березовая роща», а затем его перенесли сюда. Местные торговцы знают толк в своем ремесле — многие в сфере еще со времен перестройки. Ценители среди постоянных покупателей тоже имеются. Обитатели «блошки» у ДК Чкалова рассказали корреспонденту НГС о том, что продают и покупают тут, а также поделились своими ежедневными трудностями и радостями.
В поиске настроения
В 10 утра вокруг ДК Чкалова вовсю кипит жизнь. Кто-то уже все обустроил и спокойно наблюдает за прохожими из-за прилавков. Другие только раскладывают свои товары на столах и стендах. Каждые выходные, за исключением особо морозных дней, территорию вокруг ДК буквально обступают с двух сторон продавцы.
У входа все завалено дисками с компьютерными играми и музыкой, чуть дальше и правее — торговые ряды с канцелярией и всякими мелочами. Тут можно найти даже замороженные в прозрачных пакетах овощи. Левее от входа в ДК располагается самое сердце стихийного рынка — место, куда можно прийти, чтобы поднять себе настроение, как признаются многие покупатели, или напитаться творческой атмосферой — непосредственно «блошиные ряды».
Кто-то устанавливает по требованию администрации района аккуратные деревянные складные столики, а кто-то не заморачивается и выкладывает товары прямо на капоты машин, на санки, на тележки и просто на снег. Торговцы поговаривают: тех, кто не обзавелся столами, могут поймать и выпроводить.
Несмотря на достаточно ранний для выходного дня час народу на рынке — не протолкнуться.
— Уже несколько раз ходили сюда с мужем, мне очень нравится все тут смотреть. Но если бы вдруг у меня оказались лишние деньги, я бы в первую очередь купила себе самовар, — смеется местная жительница Ольга.
Еще один покупатель, встречающийся нам — сосредоточенный мужчина, озабоченно разглядывающий советскую люстру на снегу. Владимир занимается скупкой таких предметов интерьера 13 лет — делает из них светильники, стилизует необычным образом, а после продают или сохраняет для себя. Он признается, что каждый раз идет на блошиные рынки как на рыбалку — ведь никогда не знаешь, повезет или нет в очередной раз.
«Память бесценна»
Складывается впечатление, что на блошином рынке все друг друга давно знают — и большинство продавцов, и покупателей. Все доброжелательно общаются между собой, шутят, здороваются.
Торговец рынка Олег — многодетный отец. Торговать старыми вещами он начал в конце 1980-х, и спрос на них не падает со временем, считает он. К своему делу мужчина подходит философски.
— Коллекционеры — это люди, которые заинтересованы в чём-то. Они будут всегда брать. А обычный обыватель, который только хочет стать коллекционером, зависит от экономики нашей страны. Поэтому если экономика в пикé, он сидит дома и думает, как ему купить хлебушка. А как только улучшается ситуация, он хочет чего-то культурного, приходит и вспоминает, что у него есть прошлое. И тогда он опять в эту тему заходит, — уверен Олег.
Ассортимент Олега пополнялся разными путями. От коллекционеров, которые время от времени обменивают свои коллекции. Некоторые люди считают, что современные вещи лучше, чем старые, и избавляются от них, а Олег помогает им, выкупая товар. Но начиналось все, признается сибиряк, с анализа рынка.
— Есть золотое правило: зачем заниматься тем, чем тебе неинтересно? А если тебе интересно, ты сначала почитай и изучи. Поэтому я сначала библиотеку собрал, чтобы это всё почитать и изучить, — говорит Олег. — При этом понятия «особо редкая вещь» не существует — есть вещи для души. Воспоминания и есть ценность. Сюда часто приходят люди респектабельные, им даже спросить цену чего-либо стыдно — я вижу это по глазам. Мы с ними разговариваем очень долго и выясняем.
Как-то к Олегу пришел хорошо одетый и богатый мужчина. Во время разговора выяснилось, что его воспитывала бабушка, которую окружали определенные вещи. Покупатель мог купить все, что хотел, но найти этих вещей не мог. И тогда торговцы по списку нашли для него игрушки и предметы, которые унесли его к воспоминаниям о бабушке.
— Ему было все равно сколько, это стоило, 2 копейки или 100 рублей — он свои воспоминания восполняет с помощью этих вещей, вспоминает свою бабушку, прошлое. Есть инвестиционные вещи: например, вы покупаете картину «Черный квадрат» за 12 миллионов долларов. А есть память о родителях, бабушках, дедушках, о стране. Это нельзя оценить, — уверен Олег.
То, чем он занимается — не торговля, а знание, считает он. По его наблюдениям, те, кто приходят сюда именно торговать, быстро уходят. Остальные же через общение делятся знаниями, и для него это — самая высшая цель.
Дрова в обмен на рыбок
Новосибирец Михаил Иванович работает на блошиных рынках с 1950-х годов. Сейчас продает разные мелочи, и, по его словам, торговля значительно снизилась в последние годы.
— Мы были раньше на «Березовой роще», я с 1955-го года туда ходил. И вот выгнали сюда 10 лет назад. Там люди гуляют, дети, а тут пусто, — сожалеет Михаил Иванович. — А вообще торгую на блошиных рынках с 8 лет. Бывало, мешок дров наложишь, поедешь, продашь и рыбок купишь. Была остановка «Степная», трамвай ходил. В лесочке собирались все, кошек, собак, рыбок, монетки продавали. Я рыбок любил, у меня аквариум был.
Мужчина отметил, что на рынке почти нет воров — их разгоняет полиция. Но когда такое происходит, торговцы бессильны — они не могут догнать жуликов.
Продавец Константин начал торговать в начале 1990-х: вместе с напарниками возил книги из Киргизии. Также сибиряк распродавал ненужные вещи из дома, затем стал что-то находить и приносить. Теперь супруга ругается на Константина за обилие вещей в квартире, но процесс затягивает, признается он.
Мужчина тоже отмечает, что у ДК Чкалова торговцам тесновато — не развернуться, а на «Березовой роще», по его мнению, было веселее. Действительно, к 11 часам рынок все плотнее заполняется народом, люди торгуют в 3–4 узких рядах буквально друг у друга на головах.
— Места стабильного нет, то оттуда выгонят, то оттуда. В ближайших городах какая-то реклама этих рынков есть. У нас и туристы бывают: китайцы приезжали, англичане, из Шотландии были, из Германии — со всего мира сюда едут. Если бы это как-то рекламировалось, и места было бы больше, тут активнее было бы, и народу больше. А пока тут с доступностью не очень. Даже жители местные не все знают, — вздыхает сибиряк.
Анна, приветливая румяная женщина в платочке, по 50 рублей продает кассеты для магнитофонов. По ее словам, в коллекции и ее личные, и те, что несут люди на перепродажу. Каждую кассету Анна лично проверяет на своем старом кассетнике, который нашла в старых вещах — многие кассеты со временем размагничиваются.
— Это входит опять в моду, старые носители — винилы, кассеты. Молодежь активно интересуется, ведь у них не было такого. [Люди постарше] берут лучше всего Круга, Кучина и Цоя. Купят, домой принесут, посмотрят и вспомнят, что молодыми были, — улыбается Анна.
Также женщина делает и продает кукол из натуральной шерсти. Каждая из них — в своем стиле. Есть ведьмы, принцессы. Всех объединяет одно: у кукол нет лиц.
— Они сделаны по славянским поверьям. Считалось, что если у куклы нет лица, она не может нести зло, а только добро. Она не видит, не слышит. Такие и за рубежом многие делают. Мне просто нравится — они красивые, и сам процесс интересный, — говорит женщина.
Борьба за места
При углублении в ряды становится совсем тесно. Тут за миниатюрным столиком встречаем продавца игрушек Татьяну Валентиновну. Пенсионерка распродает свои личные вещи и говорит, что, несмотря на гонения со стороны администрации, работать тут можно. Зимой торгуют по 3–4 часа, летом приходят к 6 утра — если не занять места вовремя, можно и вовсе его не найти.
— Нас постоянно выгоняют. Границу установили зачем-то, народ гнобят. Девочки молоденькие работают в райисполкоме, приходят нас выгонять и сами все понимают, но ничего не могут поделать — приказ сверху, — вздыхает пенсионерка.
Игорь Вячеславович занял более удачное место у самого забора. Товар он выложил прямо на телегу, которую сам же и сконструировал. Телега представляет собой квадратный ящик на колесах от детской коляски, амортизатором выступает решетка от холодильника. По его словам, очень удобная задумка — так мужчина исполняет ЦУ властей и торгует со стола, но в то же время после торговли складывает товар в короб и увозит. Вещи Игорь Вячеславович находит в основном на помойках — люди сейчас выбрасывают даже классическую литературу, заметил он.
В мирный разговор вклинивается еще один торговец — Юрий Петрович. Мужчина возмущен поведением администрации района и постоянными требованиями. Нельзя так давить на людей, убежден он.
— Нас сюда переселили в тесноту, постоянно гоняют, столы требуют. Лучше бы снег нормально расчистили. Как будто в администрации у них дел других нет, — недоволен торговец.
Еще одна пара нашла нас среди рядов сама. Эрика Александровна с напарником в торговле на блошином рынке уже почти 10 лет. Компаньоны подошли к процессу основательно: неподалеку снимают контейнер, в котором хранят товары. Но полноценно торговать не могут как раз из-за дефицита места: на столы все не выложить, а просто так выставлять вещи им запрещают.
— У нас трехтонник под потолок забитый. Что мы на эти столы можем выложить? Почему нельзя на поребрик составить коробки аккуратно сложенные? — недоумевает женщина. — У нас книги, посуда, игрушки, торгуем по выходным до часу дня. Чем, чем мы им помешали? И наши парни ходили разговаривали, и заявления писали — никакого ответа.
Со всех сторон доносятся просьбы торговцев как-то повлиять на ситуацию. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой пояснить, какие есть правила по эксплуатации торговых точек на блошином рынке у ДК им. Чкалова, и решается ли как-то вопрос с нехваткой мест для продавцов.
Ранее НГС писал о том, чем торгуют на тротуарном рынке возле метро «Золотая Нива». Не все продавцы оттуда оказались дружелюбными и настроенными на диалог.