«Мне люди нужны, компания»: стельки из шуб и кружевное бельё в замёрзших палатках — изучаем тротуарный рынок на «Золотой Ниве»

В Новосибирске в последние дни стоит непредсказуемая погода — теплые дни сопровождаются сильными ветрами и метелями, а затем сменяются сильными морозами. Но в любую погоду в городе процветает уличная торговля. Таких точек много как на левом, так и на правом берегу. Корреспонденты НГС побывали в торговых рядах у станции метро «Золотая Нива», изучили ассортимент местных продавцов и узнали, что любят тут приобретать покупатели.
«Пенсионерский ряд»
Небольшой социальный ряд с несколькими продавцами у станции «Золотая Нива» встретил нас более чем приветливо. Пенсионерки продают тут варенье и консервированные овощи с дач, настенные календари, игрушки, кое-какую одежду.
Пенсионерке Алле Анатольевне 79 лет, ее отец прошел войну.
— Я родилась, когда еще война была. Папа у меня весь фронт прошел, пролетал. В 1944 году он в отпуск приезжал по ранению, и я получилась. А старшей сестре было 5 дней, когда война началась. Вот так все получилось, — рассказывает свою историю она.
Всю жизнь Алла Анатольевна трудилась в торговле — работала в военторге, в продуктовых магазинах, в промтоварах и в мебельных магазинах. Когда пошла на пенсию, заскучала и решила продолжить дело, которым занималась всю жизнь.
Но особая гордость Аллы Анатольевны — стельки ручной работы. Женщина делает их сама. Покупает старые пальто и шубы, и из них изготавливает новые изделия.
— У нас тут пенсионерский ряд. Мы раньше через дорогу торговали, потом нас оттуда погнали. Тут поставили социальные точки, здесь и торгую. Лучше всего берут тут продукты. У меня в основном продается всё старое, всё Б/У-шечка: игрушечки, которые от правнуков остаются, книги, посуда. У меня муж помер, ребята тоже половина, пенсию вот недавно добавили на тысячу — стала 15 тысяч. Разве на нее проживешь? Можно с детьми за деньги водиться, но я водиться не люблю. Да у меня и свои правнуки есть. Мне тут нравится — мне люди нужны, компания, — объясняет пенсионерка.
— Я хорошо шью, люблю этим заниматься. У меня стельки классные! Есть все размеры — мужские, женские, детские. Меховые дороже, драповые дешевле. Покупатели в основном все одни и те же, но есть и новые. Воришек почти нет, но один раз у меня пачку стелек утащили, — вздыхает Алла Анатольевна.
Вещи на рынок сибирячка носит своими силами в сумке. Во время мороза продать пока ничего не удалось, но она не унывает. Женщина старается тепло одеваться: на ней несколько кофт, теплые шуба и шапка, валенки.
Ее соседки продают варенье и консервированные овощи с дачи, соленые грибы, календари. Зимой очень хорошо берут малину и черную редьку — женщины объясняют это сезоном простуд.
Торговки дружат и хорошо ладят: если одна куда-то отходит, другие присматривают за отделом. Воюют сибирячки только с мужчиной-перекупом. Также женщин периодически гоняют местные власти.
— Есть тут один перекуп — он тоже пенсионер, но не наш. Приходит и целую лавку занимает. Наберет всего непонятно где, и сидит тут, продает перекупленное, хотя за аренду не платит. Мы бы его хотели прогнать, но пока не получается, — говорит Алла Анатольевна. — Да и из администрации нас тут гоняют иногда, но мы отстаиваем себя. Я им говорю: я к Травникову пойду жаловаться! А соседки смеются: надо будет — и до Путина дойдешь.
Тут же, рядом с социальными рядами в киоске торгуют овощами и фруктами, мороженой рыбой. Чуть подальше разместился киоск по ремонту обуви. Есть отдел со сладостями, сухофруктами и… вениками. Владельцы киоска отмечают: торговля идет хорошо, люди берут все, владельцы уже даже дом купили.
В семейном деле помогает юный Довер, и мать сама его просит рассказать о работе. Мальчишка рассказывает: с утра идет в школу, потом приходит на работу к родителям, помогать. Он деловито следит, как общается с покупателями мама, помогает ей обслуживать людей и насыпать в мешки сухофрукты.
Непрошенные гости
На другой стороне улицы разместились украшенные в ярмарочном стиле с новогодней атрибутикой торговые ряды с медом, одеждой и нижним бельем. Среди наборов белья висит картонка с надписью «Милавица без косточек» за 950 рублей — оригинал это или подделка, нам выяснить не удалось.
Часть киосков, видимо, из-за мороза остались закрытыми, а продавцы работающих точек встретили журналистов без энтузиазма. Просили не снимать и не фотографировать, на вопросы отвечали неохотно.
— Я только второй месяц тут работаю. Сейчас мороз, поэтому мы уже уходим — никто ничего не берет. Не надо тут ничего фотографировать, — недовольно заявила продавец нижнего белья, отказавшаяся представиться.
Тут же торгуют продукцией с пасек: медом, прополисом, свечами. Продавщице тоже не понравилась камера — женщина даже пригрозила судом.
— Мёд у нас свой, мы сами держим пасеку. Наш мёд нравится покупателям, мы отсутствием покупателей не страдаем. Зимой люди больше берут — наверное, из-за того, что чаще болеют, — коротко отвечает на вопросы пасечница и старается быстро свернуть разговор, будто чего-то опасается. — Зачем вы это все спрашиваете? Вам что, больше писать не про что?
Тут же замечаем покупательницу — Татьяна живет неподалеку и берет мед и другие натуральные продукты только тут. Женщина была в Чемале, полюбила местный мед и теперь отличает его от других, так что покупает мед только на этом мини-рынке.
Собственница торговой точки с одеждой и сувенирами Ольга Степановна, строгая женщина в меховой ушанке, встречает нас не менее сурово, но вскоре смягчается и объясняет недовольство своих товарок.
— Вы бы еще в –40 пришли! Нашли, когда прийти. Люди замершие потому что, холодно, нервные — вот и не хотят разговаривать, — объясняет она. — У меня сегодня у самой вообще нет настроения разговаривать. Точка моя, я налоги плачу, у меня все законно.
Ольга Степановна в торговле всю жизнь, даже образование получила в этой сфере. Товары свои она либо заказывает, либо закупает по оптовым ценам. По ее словам, покупают все одинаково хорошо, при этом с годами спрос не падает — место проходное. Есть постоянные покупатели, но нередко ее товары берут случайные люди: например, приезжие.
Обычно продавцы на мини-рынке работают с 10 до 19 часов, но во время сильных морозов договариваются с охранниками, и те приезжают раньше, а продавцы расходятся по домам.
— Покупатели у нас очень довольные. Радуются, что и цены, и ассортимент всегда хорошие. Трудно сказать, когда лучше берут товары, летом или зимой. Зимой во время морозов напряжение такое, — заключает женщина, и мы оставляем ее в покое, чтобы еще больше не нервировать во время мороза.
Ранее НГС писал о том, как живёт мини-рынок на Расточке. Там до сих пор помнят рэкетиров и отпускают продукцию в долг, а местный дворник знает много интересных историй из прошлого.