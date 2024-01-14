«Мне люди нужны, компания»: стельки из шуб и кружевное бельё в замёрзших палатках — изучаем тротуарный рынок на «Золотой Ниве»

Но особая гордость Аллы Анатольевны — стельки ручной работы. Женщина делает их сама. Покупает старые пальто и шубы, и из них изготавливает новые изделия.

— У нас тут пенсионерский ряд. Мы раньше через дорогу торговали, потом нас оттуда погнали. Тут поставили социальные точки, здесь и торгую. Лучше всего берут тут продукты. У меня в основном продается всё старое, всё Б/У-шечка: игрушечки, которые от правнуков остаются, книги, посуда. У меня муж помер, ребята тоже половина, пенсию вот недавно добавили на тысячу — стала 15 тысяч. Разве на нее проживешь? Можно с детьми за деньги водиться, но я водиться не люблю. Да у меня и свои правнуки есть. Мне тут нравится — мне люди нужны, компания, — объясняет пенсионерка.