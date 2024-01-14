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Истории уличных торговцевФоторепортаж

«Мне люди нужны, компания»: стельки из шуб и кружевное бельё в замёрзших палатках — изучаем тротуарный рынок на «Золотой Ниве»

Здесь мороженая рыба выложена рядом с овощами, а приветливость торговцев зависит от стороны улицы

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Уличные рынки до сих пор пользуются у новосибирцев спросом. Ни покупателей, ни продавцов мороз не пугает

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В Новосибирске в последние дни стоит непредсказуемая погода — теплые дни сопровождаются сильными ветрами и метелями, а затем сменяются сильными морозами. Но в любую погоду в городе процветает уличная торговля. Таких точек много как на левом, так и на правом берегу. Корреспонденты НГС побывали в торговых рядах у станции метро «Золотая Нива», изучили ассортимент местных продавцов и узнали, что любят тут приобретать покупатели.

«Пенсионерский ряд»

На социальном рынке и продавцы, и значительная часть покупателей — люди пожилые

На социальном рынке и продавцы, и значительная часть покупателей — люди пожилые

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Небольшой социальный ряд с несколькими продавцами у станции «Золотая Нива» встретил нас более чем приветливо. Пенсионерки продают тут варенье и консервированные овощи с дач, настенные календари, игрушки, кое-какую одежду.

Пенсионерке Алле Анатольевне 79 лет, ее отец прошел войну.

На социальных рядах продавцы в основном дружат

На социальных рядах продавцы в основном дружат

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— Я родилась, когда еще война была. Папа у меня весь фронт прошел, пролетал. В 1944 году он в отпуск приезжал по ранению, и я получилась. А старшей сестре было 5 дней, когда война началась. Вот так все получилось, — рассказывает свою историю она.

Всю жизнь Алла Анатольевна трудилась в торговле — работала в военторге, в продуктовых магазинах, в промтоварах и в мебельных магазинах. Когда пошла на пенсию, заскучала и решила продолжить дело, которым занималась всю жизнь.

Алла Анатольевна продает игрушки и носки

Алла Анатольевна продает игрушки и носки

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Но особая гордость Аллы Анатольевны — стельки ручной работы. Женщина делает их сама. Покупает старые пальто и шубы, и из них изготавливает новые изделия.

— У нас тут пенсионерский ряд. Мы раньше через дорогу торговали, потом нас оттуда погнали. Тут поставили социальные точки, здесь и торгую. Лучше всего берут тут продукты. У меня в основном продается всё старое, всё Б/У-шечка: игрушечки, которые от правнуков остаются, книги, посуда. У меня муж помер, ребята тоже половина, пенсию вот недавно добавили на тысячу — стала 15 тысяч. Разве на нее проживешь? Можно с детьми за деньги водиться, но я водиться не люблю. Да у меня и свои правнуки есть. Мне тут нравится — мне люди нужны, компания, — объясняет пенсионерка.

Во время похолодания торговля идет вяло

Во время похолодания торговля идет вяло

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— Я хорошо шью, люблю этим заниматься. У меня стельки классные! Есть все размеры — мужские, женские, детские. Меховые дороже, драповые дешевле. Покупатели в основном все одни и те же, но есть и новые. Воришек почти нет, но один раз у меня пачку стелек утащили, — вздыхает Алла Анатольевна.

Вещи на рынок сибирячка носит своими силами в сумке. Во время мороза продать пока ничего не удалось, но она не унывает. Женщина старается тепло одеваться: на ней несколько кофт, теплые шуба и шапка, валенки.

Самодельные теплые стельки — предмет гордости Аллы Анатольевны

Самодельные теплые стельки — предмет гордости Аллы Анатольевны

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Ее соседки продают варенье и консервированные овощи с дачи, соленые грибы, календари. Зимой очень хорошо берут малину и черную редьку — женщины объясняют это сезоном простуд.

Торговки дружат и хорошо ладят: если одна куда-то отходит, другие присматривают за отделом. Воюют сибирячки только с мужчиной-перекупом. Также женщин периодически гоняют местные власти.

Рыбу и овощи продает здесь только один торговец

Рыбу и овощи продает здесь только один торговец

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— Есть тут один перекуп — он тоже пенсионер, но не наш. Приходит и целую лавку занимает. Наберет всего непонятно где, и сидит тут, продает перекупленное, хотя за аренду не платит. Мы бы его хотели прогнать, но пока не получается, — говорит Алла Анатольевна. — Да и из администрации нас тут гоняют иногда, но мы отстаиваем себя. Я им говорю: я к Травникову пойду жаловаться! А соседки смеются: надо будет — и до Путина дойдешь.

Тут же, рядом с социальными рядами в киоске торгуют овощами и фруктами, мороженой рыбой. Чуть подальше разместился киоск по ремонту обуви. Есть отдел со сладостями, сухофруктами и… вениками. Владельцы киоска отмечают: торговля идет хорошо, люди берут все, владельцы уже даже дом купили.

На рынке всегда можно обо всем договориться. Молодой Довер это знает

На рынке всегда можно обо всем договориться. Молодой Довер это знает

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В семейном деле помогает юный Довер, и мать сама его просит рассказать о работе. Мальчишка рассказывает: с утра идет в школу, потом приходит на работу к родителям, помогать. Он деловито следит, как общается с покупателями мама, помогает ей обслуживать людей и насыпать в мешки сухофрукты.

Непрошенные гости

На другой стороне улицы разместились украшенные в ярмарочном стиле с новогодней атрибутикой торговые ряды с медом, одеждой и нижним бельем. Среди наборов белья висит картонка с надписью «Милавица без косточек» за 950 рублей — оригинал это или подделка, нам выяснить не удалось.

Часть киосков, видимо, из-за мороза остались закрытыми, а продавцы работающих точек встретили журналистов без энтузиазма. Просили не снимать и не фотографировать, на вопросы отвечали неохотно.

— Я только второй месяц тут работаю. Сейчас мороз, поэтому мы уже уходим — никто ничего не берет. Не надо тут ничего фотографировать, — недовольно заявила продавец нижнего белья, отказавшаяся представиться.

Продавец нижнего белья собралась покидать точку из-за холода

Продавец нижнего белья собралась покидать точку из-за холода

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Тут же торгуют продукцией с пасек: медом, прополисом, свечами. Продавщице тоже не понравилась камера — женщина даже пригрозила судом.

— Мёд у нас свой, мы сами держим пасеку. Наш мёд нравится покупателям, мы отсутствием покупателей не страдаем. Зимой люди больше берут — наверное, из-за того, что чаще болеют, — коротко отвечает на вопросы пасечница и старается быстро свернуть разговор, будто чего-то опасается. — Зачем вы это все спрашиваете? Вам что, больше писать не про что?

Люди специально приходят сюда за медом, а заодно могут купить восковые свечи

Люди специально приходят сюда за медом, а заодно могут купить восковые свечи

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Тут же замечаем покупательницу — Татьяна живет неподалеку и берет мед и другие натуральные продукты только тут. Женщина была в Чемале, полюбила местный мед и теперь отличает его от других, так что покупает мед только на этом мини-рынке.

Собственница торговой точки с одеждой и сувенирами Ольга Степановна, строгая женщина в меховой ушанке, встречает нас не менее сурово, но вскоре смягчается и объясняет недовольство своих товарок.

— Вы бы еще в –40 пришли! Нашли, когда прийти. Люди замершие потому что, холодно, нервные — вот и не хотят разговаривать, — объясняет она. — У меня сегодня у самой вообще нет настроения разговаривать. Точка моя, я налоги плачу, у меня все законно.

Часто за товарами на рынок заглядывают приезжие люди

Часто за товарами на рынок заглядывают приезжие люди

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Ольга Степановна в торговле всю жизнь, даже образование получила в этой сфере. Товары свои она либо заказывает, либо закупает по оптовым ценам. По ее словам, покупают все одинаково хорошо, при этом с годами спрос не падает — место проходное. Есть постоянные покупатели, но нередко ее товары берут случайные люди: например, приезжие.

Обычно продавцы на мини-рынке работают с 10 до 19 часов, но во время сильных морозов договариваются с охранниками, и те приезжают раньше, а продавцы расходятся по домам.

Ольга Степановна не жалуется на поток клиентов

Ольга Степановна не жалуется на поток клиентов

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— Покупатели у нас очень довольные. Радуются, что и цены, и ассортимент всегда хорошие. Трудно сказать, когда лучше берут товары, летом или зимой. Зимой во время морозов напряжение такое, — заключает женщина, и мы оставляем ее в покое, чтобы еще больше не нервировать во время мороза.

Ранее НГС писал о том, как живёт мини-рынок на Расточке. Там до сих пор помнят рэкетиров и отпускают продукцию в долг, а местный дворник знает много интересных историй из прошлого.

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