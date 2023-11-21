«Из-за угла хватает пачку трусов и убегает»: как живёт мини-рынок на Расточке — здесь помнят рэкетиров и отдают вещи в долг

Как-то раз она гналась за вором через дорогу, тот бросил украденные товары на трамвайные рельсы, и Наталья вернула их на место. Другой мужчина снял футболку, засунул внутрь нее кучу разных товаров, перебежал дорогу, бросил добычу в кусты и зачем-то пошел назад. Женщина позвонила супругу и попросила его найти украденное. Тот осмотрел кусты и нашел вещи. Наталья признается, что чуть не плакала от счастья: она едва получила и разложила товар, а стоил он недешево.



— Воров очень много, пачками уносят прям. Сколько раз догоняла. Это наркоманы, в основном: один отвлекает, причем так грамотно, что никак не уследишь, а другой из-за угла хватает пачку трусов и убегает через дорогу в кусты. За ними не уследишь, поворачиваешься, а он уже, — пожаловалась женщина. — Но с ними и связываться опасно — сами понимаете. Есть охрана, камеры снимают, но они под кепочки прячутся — и за угол. С этим делом прям ужас. Бывает более-менее благополучно, а иногда, когда особенно день не торговый, они один за другим идут, и их прям видно по глазам, что они не купить идут, а деньги им надо. От дурости непонятно на что готовы. И угрожают, бывает.