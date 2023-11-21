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«Из-за угла хватает пачку трусов и убегает»: как живёт мини-рынок на Расточке — здесь помнят рэкетиров и отдают вещи в долг

Продавцы работают здесь по 20 лет и знают всех своих покупателей, а сам рынок называют деревней

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На этот рынок редко приходят чужаки

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Левый берег Новосибирска славится уникальным и противоречивым районом «Расточка». С одной стороны, тут поражают своей красотой дома, которые сравнивают с Флоренцией. С другой, они медленно доживают свой век и превращаются в развалины. А еще о микрорайоне с давних пор ходят слухи — о крутых нравах местных парней и подстерегающих случайных гостей тут и там опасностях. Здесь сразу за кольцом площади Сибиряков-Гвардейцев обосновался мини-рынок, который посещают все местные жители. Его работники и покупатели до сих пор дружат семьями и домами. Корреспондент НГС побывала на рынке, пообщалась с продавцами и покупателями, и выяснила, как он появился, чем живет сейчас и какие трудности бывают в жизни торговцев.

Все свои

Издалека мини-рынок на Расточке выглядит неухоженно и старомодно. Рядом с обшарпанной трамвайной остановкой выстроились киоски, напоминающие желтые вагоны разномастного поезда. Когда проходишь вглубь, понимаешь, что атмосфера там царит пусть и старомодная, но довольно уютная. При этом выглядит все слегка сюрреалистично. Вот стоит остекленный киоск, где на крюках висят туши животных, тут же железные ворота и надпись «туалет», а дальше — парикмахерская, на окнах которой нет штор, так что помещение просматривается полностью: внутри работает маленький допотопный телевизор и сидят мастера.

Издалека рынок выглядит не очень привлекательно

Издалека рынок выглядит не очень привлекательно

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Чуть поодаль наблюдаю интересную лавочку: возле киоска на стеллажах разложены самые разные вещи. Тут и тапочки, и теплые носки, и хозяйственные товары, и какие-то аэрозоли — проще перечислить, чего там нет. Меня встречает улыбчивая продавец, женщина средних лет с аккуратным макияжем и убранными волосами.

Женщина оказалась очень вежливой и приветливой. Она представилась Натальей и рассказала, что начала торговать на этом мини-рынке еще в 1990-х годах, когда даже рынка как такового не было — люди просто стояли вдоль дороги и продавали все, что приходилось.

Наталья начала торговать здесь, когда рынка еще не было

Наталья начала торговать здесь, когда рынка еще не было

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— На коробках, на ящиках торговали. Рынка не было, стояло только 3 киоска. Сейчас вот расстроился рынок. Но у нас тут как в деревне: все друг друга знают, между собой все знакомые. С кем-то в одной школе учились, с кем-то друзьями по двору были или по работе, заводчане приходят — у нас у многих родители на Сибсельмаше и на Чкаловском заводе всю жизнь работали. Некоторые приходят как покупатели, потом с ними знакомишься, друзьями становишься. Каждый день видимся, разговариваем. Расточка — как деревня: все свои, — объясняет Наталья.

Туалет расположен рядом с торговыми точками

Туалет расположен рядом с торговыми точками

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Женщина признается, что в последнее время торговля не ладится.

— Мы сейчас, честно говоря, выживаем. Наш квартал снесли, и нового ничего не строят — люди уехали просто, а мы как можем тут выживаем. Еле-еле сводим концы с концами. Бывает, выручаем людей — в долг даем до зарплаты. А так целыми днями никого, тишина за редкими случаями. К праздникам более-менее народ оживляется, но сейчас, конечно, не так, как раньше идут, — вздыхает собственница лотка.

Рассказала женщина и о своем разношерстном ассортименте. По ее словам, он заточен под потребности покупателей: что люди спрашивают, то она и заказывает. Ее даже называют Грецией: мол, у нее как в Греции — все есть.

«Хватает пачку трусов и убегает»

Есть у торговцев маленького рынка и главная головная боль — уличные воришки. По словам Натальи, воровство здесь — привычное дело. Не спасают даже будка с охраной и камеры уличного наблюдения. Воруют, отмечает женщина, все подряд: проходят мимо овощного киоска — тащат огурец или яблоко, у нее воруют одежду, мелочи. Как-то, вспоминает Наталья, у одного торговца прямо из-за угла стащили рыбу. Мужчина догнал воришку и вернул товар на место. Сама Наталья тоже регулярно гоняется за нечистыми на руку покупателями.

Полка парфюмерии «всё по 50»: от «Дипломата» до «Тройного салюта фортуне»

Полка парфюмерии «всё по 50»: от «Дипломата» до «Тройного салюта фортуне»

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Как-то раз она гналась за вором через дорогу, тот бросил украденные товары на трамвайные рельсы, и Наталья вернула их на место. Другой мужчина снял футболку, засунул внутрь нее кучу разных товаров, перебежал дорогу, бросил добычу в кусты и зачем-то пошел назад. Женщина позвонила супругу и попросила его найти украденное. Тот осмотрел кусты и нашел вещи. Наталья признается, что чуть не плакала от счастья: она едва получила и разложила товар, а стоил он недешево.

— Воров очень много, пачками уносят прям. Сколько раз догоняла. Это наркоманы, в основном: один отвлекает, причем так грамотно, что никак не уследишь, а другой из-за угла хватает пачку трусов и убегает через дорогу в кусты. За ними не уследишь, поворачиваешься, а он уже, — пожаловалась женщина. — Но с ними и связываться опасно — сами понимаете. Есть охрана, камеры снимают, но они под кепочки прячутся — и за угол. С этим делом прям ужас. Бывает более-менее благополучно, а иногда, когда особенно день не торговый, они один за другим идут, и их прям видно по глазам, что они не купить идут, а деньги им надо. От дурости непонятно на что готовы. И угрожают, бывает.

Есть на рынке и охрана, и камеры. Но это не решает проблемы уличных краж — даже вандалов не останавливает

Есть на рынке и охрана, и камеры. Но это не решает проблемы уличных краж — даже вандалов не останавливает

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А как-то неизвестный украл у Натальи пачку носков. Женщина вспоминает: в стороне стояла компания подвыпивших мужчин, один из них быстро подбежал, схватил пачку носков, перебежал дорогу и встал на остановке. Сибирячка кинулась за ним, спокойно отобрала носки и вернула на прилавок. Говорит, что перед Пасхой он пришел к ней снова и попросил прощения: объяснил, что просто пошутил. Женщина ответила, что ей было тогда не до шуток, но простила покаявшегося воришку.

«Я — шикарный человек»

Торговец овощами Джалал работает на рынке с 1999 года. Мужчина уверяет, что дела у него идут хорошо, и со временем все идет скорее к лучшему. Мужчина, забиравший пустые ящики, на ходу прокомментировал:

— Конечно, у нас тут все свои, это же Расточка. Я тут с 1991 года.

Некоторые торговые точки выглядят слегка осиротело

Некоторые торговые точки выглядят слегка осиротело

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Александр Токарев по кличке Рыжий живет на Расточке с 1991 года. Он рассказал, что вырос в детском доме, после него пошел в армию, а когда вернулся, получил здесь комнату в общежитии. С тех пор жизнь сибиряка тесно связана с этим маленьким рынком. Тут он подрабатывает помощником: подметает, прибирает, выносит коробки с мусором. Платят ему за это 60 рублей в день. На этом же рынке в продуктовом отделе у него работают супруга и названная сестра.

Рынок небольшой и уютный — в первую очередь благодаря продавцам, которые работают здесь по 20 лет

Рынок небольшой и уютный — в первую очередь благодаря продавцам, которые работают здесь по 20 лет

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— Я военный пенсионер. Платят тут мало, конечно, но я еще и в магазине продуктовом подрабатываю — там еще 6 тысяч в месяц платят. На рынке народу с годами не стало, потому что цены же сейчас подросли — у кого-то пенсии не хватает, у кого-то — зарплаты. У Джалала я продукты беру, допустим. 25 тысяч у меня пенсия: 10 — Лешке, сыну, 15 — за коммуналку, ну вот и приходится работать. Водичку натаскаю жене чай попить, сестре названной, подойду подмету, если что. Копейки платят. А вообще у меня 3 внука. Я — шикарный человек, — рассуждает Александр.

При желании на мини-рынке можно перекусить

При желании на мини-рынке можно перекусить

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Мужчина признался, что не только застал времена, когда на рынок приходили настоящие бандиты и устраивали разборки, но и сам в них участвовал. По его словам, конфликты тут случались и в 1990-е, и намного позднее, но в последнее время ничего такого не происходит.

— Я раньше тут тоже дрался со всеми — надо было рынок-то отстоять в 90-е. Приходил рэкет, требовали денежку — я в челюсть давал. Говорил: «Собрался и ушел отсюда, ничего не получите». Вовка был у меня после армии названный брат, на него тоже наезжали. Я в дыню дам и говорю: «Быстро рассосались отсюда», — вспоминает сибиряк. — Уже после 90-х тут тоже были разборки. Стоит общежитие от училища за рынком — сейчас забор поставили, а раньше они прям тут за общагой сидели пили. Так там три трупа нашли, последний года 3–4 назад. Напьются, и устраивают поножовщину. Много выпивает молодежь. Раньше бандитский район был, сейчас всех на место поставили, чистота и порядок, никто не лезет — уже боятся.

Тут по-домашнему выставляют свои товары

Тут по-домашнему выставляют свои товары

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Сейчас, отмечает Александр, все происшествия вокруг рынка связаны в основном с кражами. По его наблюдениям, люди часто «накачиваются», садятся на лавочку, а потом просыпаются и понимают: телефона и денег нет. Сам Александр тоже «накачивается», но деньги и телефон с собой на посиделки не берет. И вообще, уверен он, «если нажрался — лучше сидеть дома, а то выхватить можно легко».

Мужчина отмечает, что рынок становится лучше. Новый директор Гуля старается его модернизировать: раньше киоски тут были открытые и закрывались обычными жалюзи — сейчас в них вставляют окна. Но и аренда, конечно, растет. По мнению Александра, часть людей ушла из-за этого.

Часть арендаторов съехали с рынка — местные предполагают, что из-за роста арендных ставок

Часть арендаторов съехали с рынка — местные предполагают, что из-за роста арендных ставок

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На рынке торгуют чем придется: продуктами, одеждой и обувью, хозтоварами, аксессуарами для телефонов, косметикой. Нашелся на рынке даже отдел, где продают тройной одеколон, который из сетевых магазинов пропад еще в начале 2000-х годов. Директор рынка Гуля держит тут две точки с одеждой. Она рассказала, что работала тут с самого начала, а сейчас действительно взялась за модернизацию, но говорить об этом долго не хочет — много работы.

И хозяйственные товары можно найти

И хозяйственные товары можно найти

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Местный старожил Александр считает, что продукты у покупателей с Расточки востребованнее одежды.

— Продукты же вкуснее, чем одежда. Я начальнику жены говорю заявку — купи то-то и то-то, что спрашивают люди. У нас студенты берут «Ролтоны», «Дошираки», колбасу. Все, что покупают, у нас есть, — объяснил мужчина.

Александр познакомил меня с еще одним продавцом, ласково представив ее Натулькой. Раньше женщина работала в местном хлебном магазине, теперь торгует на рынке мясом. Она тоже подчеркнула, что на рынке все друг друга знают, народа нет, потому что вокруг появилось много супермаркетов.

Часто на рынок забегают, чтобы разменять деньги

Часто на рынок забегают, чтобы разменять деньги

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— Дети в первом классе учились, прибегали сюда за жвачками. Сейчас уже колледжи, институты позаканчивали — прибегают, здороваются. Но идут сюда меньше — супермаркеты пооткрывались. Не побежишь же за лимонадом сюда, проще возле дома. Работает рынок с 7 утра до 10 вечера. Люди утром идут, с собой чай, кофе на работу берут, сигареты. Кому-то тупо деньги разменять позарез надо, потому что в маршрутке с тысячи, 5 тысяч им не дадут сдачу. Просят чисто жвачку или просто разменять. Но все свои все равно, куда деваться. Меняем, — улыбается Наталья.

Продавцы всегда рады своим покупателям

Продавцы всегда рады своим покупателям

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Прощаюсь с местными торговцами. Мимо проходит мужчина и просит помочь ему — придержать пакет, чтобы тот смог уложить в него только что купленную обновку. С удовольствием помогаю, и про себя подмечаю: может, рынок и выглядит, будто из прошлого, продают и покупают товары тут люди добрые, вежливые и какие-то по-домашнему родные.

Ранее НГС писал о том, чем и как торгуют на блошином рынке в Новосибирске. Он находится в Ленинском районе города.

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