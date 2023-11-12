«Чтоб не плакать и не чокнуться»: почему пенсионеры идут торговать хламом на мороз и что покупают на новосибирской «блошке»

Александр торгует каждые выходные по субботам и воскресеньям уже 12 лет. Мужчина уверен, что с годами рынок нищает, ассортимент становится хуже, но через пару лет торговцев на «блошке» будет больше.

— Скоро весь город будет стоять торговать. Люди поставлены на грань выживания, работы нет, мигранты занимают рабочие места наши. Народ нищает катастрофически, наша экономика идет ко дну. Мы ничего не производим, очнитесь. Вот если бы мне дали нормальную зарплату, тысяч так 300 в месяц, я бы с удовольствием пошел куда-то работать, а так тут пока, — рассуждает мужчина. — Этих вещей нет больше, они скоро канут в лета-года, они пропадут.



Александр добавляет — у него дома все забито товаром, но люди ничего практически не покупают. Нередко к нему приходят знакомые и просят продать их вещи. Но свой товар Александр называет хламом.