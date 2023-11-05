«Не жиркуем, а живем»: кто и чем торгует на незаметном рынке в центре левобережья, и почему он никуда не денется

Площадь Маркса в Новосибирске всегда славилась обилием торговых точек. Если в 1990-е там процветала барахолка, то сейчас кругом много торговых центров: сегодня их на площади уже 9 (вместе с недавно открывшимся ТЦ «Грани»). При этом в окрестностях до сих пор широко развита уличная торговля. В мэрии регулярно говорят о том, что борются с такими торговцами, но меньше их от этого не становится. Например, в микрорайоне «Башня», что находится в 100 метрах от площади Маркса, до сих пор существует мини-рынок, где можно и лепёшку купить, и приодеться, и даже постричься. Корреспондент НГС прогулялась по оставшимся торговым рядам мини-рынка, пообщалась с продавцами и покупателями, и выяснила, почему здесь все еще теплится жизнь.
«Раньше было лучше»
Мини-рынок расположился на проспекте Маркса сразу за остановкой общественного транспорта в направлении правого берега. На остановке стоят люди, за ними — крытый не то магазин, не то павильон с филиалом известной ювелирной сети, отделом с фруктово-овощной продукцией, офисом быстрых займов и аптекой. Но остались торговцы и на улице: прямо рядом со зданием продают зимние куртки и головные уборы. Торгуют в небольшом контейнере с навесом, но часть товара висит и мокнет под снегом. Куртки и пуховики развешаны между отделами с фруктами и овощами.
Обычно сюда приходят покупать одежду пенсионерки, но, как оказалось, и студентам нравится точка с сомнительными «найками».
— Мимо шел, решил посмотреть. Понравился ассортимент, несколько курток — решил померить. На улице раздеваться мне не холодно, — улыбается молодой человек. Он тут же лихо скидывает свою тоненькую курточку и примеряет пуховик, который из глубин контейнера принес ему продавец.
— Удобно, общага рядом, и не дорого. Померить можно сразу, — поясняет мне еще один студент, представившийся Виталиком.
Несмотря на внешний успех, владелец точки сетует: раньше к нему ходило одеваться намного больше народу.
— Если бы сейчас было, как лет 10–15 назад, тогда бы хорошо было. А сейчас не важно, лето или зима — с каждым годом все меньше и меньше людей идут, все хуже и хуже. Наверное, потому что появились всякие магазины, интернеты, — вздыхает смуглый владелец точки, отказавшись представиться. — Пока работаем, но зимой очень холодно — стараемся тепло одеваться.
Владелец точки с верхней одеждой также пожаловался на воровство: по словам мужчины, отдел находится хоть и не в самом проходимом месте, но воришки сюда все равно заглядывают. Предприниматель признался, что 4 или 5 раз ловил за руку, а сколько еще не поймал — неизвестно.
— Алкаши приходят, хватают и убегают. Ну ладно. Вы улыбчивый человек. Тот человек, у кого улыбка есть, у того здоровье есть. Первое лечение — это улыбчивый человек, а когда грустный постоянно — это не хорошо, — говорит мне на прощание собственник точки и продолжает возиться с покупателями.
«Из соседних домов идут закупаться сюда»
Тут же, прямо за остановкой, давно развернулась торговля хот-догами. Еду навынос берут круглосуточно, и, конечно, особым спросом она пользуется у студентов, торговцев и офисных работников других точек в округе. Фастфуд — это сытно и недорого. Цены на хот-доги начинаются от 49 рублей в зависимости от соусов, количества сосисок и других наполнителей. Очереди возле этой точки общепита есть всегда, поэтому, думается, эти предприниматели не в обиде на судьбу и век интернета.
В глубине базара, за отделом с одеждой, есть платный общественный туалет, а за ним — поворот вглубь двора. Отсюда видно местную достопримечательность — водонапорную башню, памятник архитектуры 1934 года. Тут же стоит несколько киосков. В одном пекут и продают лепешки и самсу, в другом — стригут людей. Парикмахерская, согласно распечатанной табличке, работает с 9 до 21:30 — очень удобно. Рядом стоит пара припорошенных снегом кресел — видимо, для удобства ожидающих очереди клиентов. Правда, заведение оказалось закрыто.
Здесь же размещен странный торговый объект, возле которого стоит пустой холодильник-витрина и засыпанный снегом умывальник. На двери указано «Новосибирск Казахстан ежедневно», фраза на незнакомом языке и изображены автомобили. Что там внутри, понять так и не удалось. Судя по тому, что в окне смачно жевал молодой человек, возможно, это еще одно заведение общепита. Во всяком случае, на филиал миграционной службы или страховой компании не тянет.
Неподалеку еще в одном ларьке торгуют аксессуарами для телефонов, тут же ремонтируют гаджеты. По словам торговца, люди идут сюда хорошо, от отсутствия клиентов на точке не страдают.
— Много, чего позакрывалось, но люди идут хорошо. В том году больше точек было, но почему так получилось — не знаю, — рассуждает продавец.
Поворачиваем вглубь дворика — в крытом тоннеле торговые точки продолжаются. Здесь продают свежее фермерское мясо, овощи и фрукты, работает еще одна парикмахерская. А еще есть точка, где в тандыре пекут вкусный хлеб и лепешки — по крайней мере, так пообещали продавцы.
— Ой, девушка, а вы сами попробуйте, и все поймете: вкусно или нет, — интригующе делится впечатлениями о продукции довольный мужчина средних лет с усами, который прихватил с собой несколько лепешек.
Внутри тоннеля расположился небольшой продуктовый магазинчик «У Нины». Местные жители говорят, что поблизости практически нет магазинов с продуктами, все расположены на приличном расстоянии, поэтому жильцы нескольких домов идут закупаться только сюда.
В магазинчике есть все: здесь продают мясо, крупы, молочную продукцию, соленья, сладости и мороженое. Есть даже легендарные безотказные зажигалки Feudor. В общем, такой местный минимаркет формата «у дома». Собственница бизнеса Нина рассказала, что точку держит уже 13 лет, а начинала с небольшого киоска. В последние три года предприятие разрослось до полноценного магазинчика.
— Мы, конечно, не жиркуем, а живем. Люди идут нормально, в среднем поток с годами не меняется. Много нерусских стало в округе — как покупателей, так и продавцов. Продукцию тут не воруют, работается нам тут спокойно в закутке. Все люди с соседнего дома идут закупаться сюда, — говорит предпринимательница.
Вступает в диалог одна из покупательниц — женщина предпенсинного возраста. Она говорит, что магазин ей нравится за ассортимент, а главное, за то, что расположен рядом.
— Он же тут один у нас — конечно, хорошая проходимость. Ничего тут больше нет рядом. В другие магазины надо же идти — это если ноги ходят. Ближайшие магазины возле ГУМа, это тоже через дорогу идти надо. А если ноги плохо ходят, только сюда. Но они молодцы, ассортимент большой — и колбасы, и мясо, и сладкое, и в маринаде вон я мяса купила, и запечь можно, — торопливо объясняет женщина.
Пройдя по тоннелю, в конце можно заметить свет — возвращаемся на проспект Маркса и знакомую автобусную остановку. По дороге встречаются жутковатые манекены, пустые лотки и двери в никуда. Местечко, конечно, своеобразное, но раз его любят местные — значит, кому-то оно приносит пользу.
Ранее НГС писал о том, чем торгуют в переходе метро на площади Маркса. Например, там до сих пор можно купить пульты от телевизоров из 90-х годов.