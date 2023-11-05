«Не жиркуем, а живем»: кто и чем торгует на незаметном рынке в центре левобережья, и почему он никуда не денется

Владелец точки с верхней одеждой также пожаловался на воровство: по словам мужчины, отдел находится хоть и не в самом проходимом месте, но воришки сюда все равно заглядывают. Предприниматель признался, что 4 или 5 раз ловил за руку, а сколько еще не поймал — неизвестно.



— Алкаши приходят, хватают и убегают. Ну ладно. Вы улыбчивый человек. Тот человек, у кого улыбка есть, у того здоровье есть. Первое лечение — это улыбчивый человек, а когда грустный постоянно — это не хорошо, — говорит мне на прощание собственник точки и продолжает возиться с покупателями.

