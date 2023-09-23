«Плавочки берут, заколочки»: чем торгуют в переходах метро на Маркса — рассматриваем пульты для ретро-телевизоров и дешевые духи

Новосибирский метрополитен напоминает живой организм с бесконечным движением поездов, большими потоками людей, шумом и суетой. А еще это — своеобразный «шелковый путь» Новосибирска — все, кто в спешке не успел купить что-то, могут найти в местных торговых точках еду и кофе, цветы и даже открытки. Встречаются даже вполне цивилизованные магазинчики. Но в переходах метро на Маркса есть и другие торговые ряды — разглядывая эти киоски, ощущаешь, будто попал в прошлое. Тут продают дешевые сумки из кожзама, пульты от телевизоров «Goldstar», носки с кричащими надписями и подержанные сотовые телефоны. Есть ли спрос на эти товары и кто продает и покупает барахло в переходе — в материале НГС.
Назад в прошлое
Проходя мимо ларьков в переходе метро на площади Маркса, наверное, многие задавались вопросом: кто и что там берет. Казалось бы, ну кому нужны непонятно где закупленные сумки сомнительного качества или аляпистые платья со стразами? Вот возле этих самых платьев стоит женщина средних лет. Одета по-простому. Складывается ощущение, что она приехала из какого-то села или маленького городка. Для нее все ново и интересно. Но тут же рядом останавливается молодая девушка в модном бомбере и тоже начинает внимательно разглядывать витрину.
В глубине небольшого киоска, доверху завешенного платьями, куртками и сарафанами, с трудом замечаю продавца — миниатюрная светловолосая женщина лет 50-ти с ярким макияжем сидит в самом дальнем углу.
— Когда построили на Маркса торговые центры, открылись маркетплейсы, конечно, в целом, люди стали меньше покупать вещи. И это логично — спрос меньше. Но до сих пор интересуются местными товарами не только люди в возрасте — молодежь тоже покупает. Видимо, все зависит от загруженности людей. Если кто-то каждый день бежит на работу и с работы, ходить по «Валберисам», «Озонам» и магазинам таким людям некогда. А так я тут давно работаю. С 1996 года, к сожалению, — вздыхает продавец, представившаяся Эвелиной Ленинберг.
Еще один местный предприниматель Андрей в торговле с 90-х годов. Последние 10 лет он вместе с партнером по бизнесу торгует чулками, носками и шапками. Мужчина также отмечает спад интереса на свои товары и винит во всем те же ТЦ и маркетплейсы, но уходить с рынка пока не собирается.
— Раньше лучше все покупали, пока всякие торговые центры не понастроили, пока «Валберисов» и «Озонов» не было. Берут сейчас тяжело, раньше лучше было. В 90-х работали в другом месте, продуктами торговали, чай продавали, кофе. Начинали с барахолки, потом прекращали, потом опять возвращались. Сейчас тут, в переходе. Клиенты наши в основном женщины. Мужики же не будут такое покупать?, — смеется сибиряк. — По возрасту покупательницы приходят разные — и молодежь, и пожилые. Пока тут будем работать, пока работается.
Плохо обстоят дела и у торговцев нижнего белья. В ассортименте — как классические комплекты, так и наряды для любителей погорячее. Правда, все банально — костюмы горничной и медсестры, сетчатые чулки. Есть в продаже даже гламурная медицинская маска со стразами.
— Нижнее белье берут плохо, потому что перенасыщен рынок. Пересорт товара, много точек. Покупают в основном плавочки, белье нижнее. Пижамы хуже берут. Покупатели — люди разного возраста, — объясняет продавец точки Ирина.
«Вдруг у него нож с собой?»
А вот отдел сумок в местном переходе, по словам продавца, процветает. Антонина 3 года назад пошла на пенсию и вышла в киоск, чтобы подзаработать. Впрочем, до пенсии она также трудилась в сфере торговли. Женщина говорит, что сумки в переходе метро покупают хорошо — всем нравятся низкие цены.
— Сумочки берет молодежь все время и пожилые женщины, даже старушки приезжают — у нас цена то 999 рублей. Есть постоянные даже покупатели. Спрос летом меньше. К осени растет. Идут студенты, школьники. Покупают рюкзаки, сумочки школьные. Вся продукция из кожзама и текстиля, натуралки нет вообще, так как она дорогая. Мы ее не заказываем. Дешевые сумки, потому и берут. Или они натуралку возьмут за тысяч 5–6, или они такую купят, и через год модели новые приходят — они сумочки меняют, — объясняет Антонина.
Не жалуются на выручку и поток покупателей и скупщики-продавцы б/у телефонов — говорят, как шли люди в начале открытия точки в 2010-х годах, так и идут. При этом, как рассказал собственник мини-бизнеса Андрей, одинаковой популярностью пользуются как покупка, так и продажа гаджетов. Из телефонов предпочтительных моделей тоже нет — народ покупает как современные андроиды и айфоны, так и простые «звонилки» из прошлого.
— Да вы посмотрите на цены в магазинах! Поэтому спрос есть. Люди и сдают, и покупают. И выручка примерно держится на одном уровне. Иногда пытаются украсть телефоны, убежать с ними — всяко бывало за 10-то лет, — признается предприниматель.
Продавец соседней точки с сувенирами, магнитами, духами на розлив и бижутерией Ирина добавляет, что нередко раньше возле точки скупщиков телефонов случались скандалы — якобы люди иногда покупали гаджеты, те переставали работать, и покупатели шли ругаться и скандалить. Но в последнее время, утверждает женщина, конфликтов нет. Сама Ирина, к слову, считает, что работать в переходе метрополитена довольно безопасно — на нее там никто никогда не нападал. Правда, один раз у нее украли магнит. А в торговле женщина с 1998 года! Еще один случай был, когда Ирина заметила, как у ее покупательницы пытается из сумочки стащить кошелек вор-карманник.
— Я тихонько женщине сказала про это. Я ж не знала — вдруг у него нож с собой… А предупредить надо было — представляете, если бы человека обокрали? Она бы у меня ничего не купила. Когда обворуют, уже не до покупок. Да и вообще, считаю это несправедливо так поступать, — рассуждает женщина.
Работала Ирина с 90-х годов в разных местах. Начинала с чкаловской ярмарки. Там она пыталась торговать книгами и методичками для учителей, параллельно делала композиции из искусственных цветов. Затем снимала кисок возле ГПНТБ, после переехала в ТЦ «Александровский», а потом уже в переход метро.
— В «Александровском» свои нюансы — туда люди за одеждой и обувью идут. Тут у меня больше всего идут сувениры. Считаю, людям это нужно. Бежит мимо человек, и вспоминает — ему какую-то открыточку нужно или конверт с деньгами, пакет подарочный, заколочку. Подбежал, быстренько схватил и дальше по делам. У нас тут вообще не важно, идет покупатель или нет, но тут всегда какая-то жизнь — кто-то мимо бежит, кто-то на гитаре играет, кто-то поет, — объясняет собственница отдела.
Ирина планировала заниматься только сувенирами, но пока еще торгует разливными духами российского производства, которые маркировали, как лосьон, во флакончиках с фото Эйфелевой башни, и бижутерией — украшения ей уже несколько раз перепродавали другие предпринимательницы, а Ирина не смогла отказать.
Фотокорреспондент НГС на одном из магнитов заметил свою украденную фотографию. Ирина рассказала — это то, что осталось из старых запасов. Сейчас она старается брать магниты у одного поставщика — мужчины, который сам делает фото к ним.
— Этот мужчина, у кого беру магниты сейчас, пусть и не всегда хорошие фотки делает, но главное, что они не скачаны с интернета, чтобы ко мне не смогли прикопаться. А то делают они, а к ответственности меня привлекут — я же продала. Я же знаю, что есть какие-то там авторские права, — поясняет с улыбкой женщина.
При этом Ирина переживает, что в любой момент все может измениться и торговлю в переходах запретят. Она уверена: такое может произойти в любой момент и зависит от того, как меняются законы.
— Пару лет назад хотели все киоски убрать. Снесли в итоге 6. Тогда был такой бум. Те, кто потеряли киоски, такой драч устроили за отдавшиеся — кошмар. Они постояли года 2 закрытые, потом их снова разрешили поставить. А недавно убрали киоски, в которых вейпами торговали. Я не приветствую такие увлечения, но их в одночасье — хлобысь, и убрали. Раньше также сигареты запретили в метро. Некоторые до сих пор ходят, ищут тут, где сигареты можно купить, — улыбается женщина.
Еще одна собственница маленького бизнеса в переходе, пожелавшая остаться анонимной, отметила: раньше к ним выстраивалась за бижутерией очередь, теперь людей намного меньше, но бизнес все равно актуальный из-за специфики местности.
— С сестрой работаем 20 лет. У нас 2 отдела — в одном игрушки, во втором — кожгалантерея и бижутерия. Начинали именно с бижутерии, и вначале к нам прям очереди выстраивались. Сейчас, конечно, не то, но проходимость тут большая. В основном люди проходят и спонтанно что-то берут. Бежит девочка, захотела бусики — купила. Есть конечно и постоянные покупатели — приходят за перчатками. Наш ассортимент рассчитан и на импульсные покупки, и на «постоянников», — объясняет женщина.
Предпринимательница уверена — в переходе метро всегда будет хорошая проходимость, а значит будут и покупатели.
Самые забавные точки в переходе, пожалуй, с дистанционными пультами управления для телевизоров. Собственник одного из таких отделов Дмитрий утверждает: его отдел процветает. По мнению Дмитрия, происходит это потому, что пульты — товар специфический.
Мужчина пополняет ассортимент, а также покупает товары под заказ. В основном его клиенты — люди средних лет. Пульты им нужны как от современных телевизоров, так и от допотопных из 90-х. На некоторые модели пультов уже нет — их сняли с производства. В таких случаях люди расстраиваются. На товары сибиряк цены не ломит, а постоянным клиентам делает скидки. Иногда к нему за новыми пультами приходят целые семейные подряды.
— Сейчас цены в рост идут на все не первый год, люди экономят даже на хлебушке, но я цены максимально держу. Иногда ко мне приходят покупатели — говорят, в интернете видели дешевле. Но тут я сижу, тут все проверить на месте можно. А там берешь кота в мешке, — рассуждает новосибирец.
Работает Дмитрий с заводами в Китае, но все товары у него, утверждает он, оригинальные. Перебои с поставками иногда были, особенно во время пандемии. Мужчина тогда даже пробовал перейти на отечественного производителя, но разочаровался в качестве продукции.
— У нас в Томске где-то в лесу собирают пульты. Благо, заказал у них минимальное количество товара. Все же когда качество — тогда качество. Например, возьмите «Panasonic»…, — размышляет предприниматель.
Помимо пультов Дмитрий торгует пакетами с видами Новосибирска и открытками. Он утверждает, что товар появился по запросу клиентов. На хлеб-соль бизнесмену пока, по его словам, хватает. Мужчина даже планирует открывать еще точки, правда рост цен на аренду и все остальное его гнетет.
В Новосибирске есть немало мест, где люди торгуют чем-то необычным или в непростых условиях. Летом НГС писал о том, как выживают торговцы цветами на Центральном рынке посреди мангалов и дыма.