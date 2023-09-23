«Плавочки берут, заколочки»: чем торгуют в переходах метро на Маркса — рассматриваем пульты для ретро-телевизоров и дешевые духи

Продавец соседней точки с сувенирами, магнитами, духами на розлив и бижутерией Ирина добавляет, что нередко раньше возле точки скупщиков телефонов случались скандалы — якобы люди иногда покупали гаджеты, те переставали работать, и покупатели шли ругаться и скандалить. Но в последнее время, утверждает женщина, конфликтов нет. Сама Ирина, к слову, считает, что работать в переходе метрополитена довольно безопасно — на нее там никто никогда не нападал. Правда, один раз у нее украли магнит. А в торговле женщина с 1998 года! Еще один случай был, когда Ирина заметила, как у ее покупательницы пытается из сумочки стащить кошелек вор-карманник.



— Я тихонько женщине сказала про это. Я ж не знала — вдруг у него нож с собой… А предупредить надо было — представляете, если бы человека обокрали? Она бы у меня ничего не купила. Когда обворуют, уже не до покупок. Да и вообще, считаю это несправедливо так поступать, — рассуждает женщина.