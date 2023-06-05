«Нас уничтожают просто»: продавцы Центрального рынка недовольны условиями работы — их выселили к мангалам и сузили ряды

Продавцы с Центрального рынка Новосибирска пожаловались на жуткие условия работы. Им приходится работать в тесноте и дыму. Передвигаться по торговым рядам неудобно и покупателям — кому-то прилетает дверями, кто-то протискивается к дачной рассаде боком. В проблеме разбиралась журналист НГС.
Тесный муравейник
Новосибирцы обратились в редакцию НГС с жалобой на условия труда на Центральном рынке. Они рассказали, что раньше работники трудились в комфортных условиях, а после строительства «Гастрокорта» вынуждены торговать цветами среди дыма и копоти.
— Правительство говорит о модернизации и поднятии агропромышленного комплекса, чтобы обеспечивать граждан качественными и доступными продуктами питания. Дачный сезон, люди едут покупать рассаду, а где она? Затолкали в такую дыру продавцов рассады, там и мангал дымит, и плотненько палатки, проход в полтора человека. Цветы вдоль дороги. Где пожарная безопасность? — обратился в редакцию НГС читатель, который предпочел остаться анонимным.
Корреспондент НГС отправилась на Центральный рынок, чтобы своими глазами оценить обстановку. На входе со стороны Красного проспекта расположены социальные ряды — там бесплатно торгуют рассадой, дикоросами и первым урожаем дачники и владельцы частных домов. Ряды оказались просторными и широкими, никаких запахов от горящих костров там не было. Местные торговцы признались, что положением вещей довольны, и пояснили: чтобы найти ряды, на которые поступали жалобы, нужно зайти в глубь рынка.
Отыскать ряд с рассадой и цветами удалось в середине рынка — неподалеку от недавно построенного «Гастрокорта».
На месте оказалось действительно очень тесно — в середине ряда продавцы торгуют рассадой и живыми цветами. Вокруг — всё что угодно: магазины, табачные ларьки, кафе быстрого питания с мангалами и трубами, из которых время от времени вылетает сильный дым, и даже салон красоты, на окнах которого не было штор и его клиентки располагались на всеобщем обозрении. Подойдя к первому продавцу, я выслушала волну недовольства.
— Конечно, продавцы жалуются — нам тесно и дым. Всё это даже для рассады вредно. Нас недавно отселили. Каждый год выходим на работу 5–10 мая. Раньше мы стояли на парковке, ряды красиво там стояли. А потом построили «Гастрокорт» этот, а нас перенесли сюда. Жалуемся. Но не думаем, что это поможет — тут как хозяева рынка решат. Нас уничтожают просто, частный бизнес уничтожают, — сетует местный продавец Елена (здесь и далее имена изменены по просьбе героев публикации. — Прим. ред.).
Женщина рассказала, что 20 лет работает на рынке, а есть настоящие старожилы, которые в профессии 30 лет. Сибирячка отметила, что все эти годы они нормально торговали, но в последнее время их загоняют в такие условия, что люди подумывают завязать с этим бизнесом.
— Как тут работать? Тележки с мусором, покупатели пройти не могут, если с пакетами, на инвалидной коляске или просто полный — всё, вы не пройдете. В этом году многие недовольны. А дальше вообще неизвестно, будем ли тут торговать — администрация рынка нам даже никаких гарантий не дает на будущее, — объясняет сибирячка.
Вокруг действительно горячо — в целом ряды более-менее адаптированы для потоков людей, но есть несколько участков, где покупатели буквально ходят друг у друга по головам. Пожилые женщины с костылями ругаются. Покупатели моложе пропускают старшее поколение. Их бьет открывающимися дверями окружающих павильонов. Прямо тут же, на проходе, кто-то развернул стихийную торговлю. Мужчина, пытаясь пропустить в узком ряду женщину, случайно замял кустарник, растущий тут же, на клумбе.
Продавцы отмечают, что условия у них после переезда с парковки стали хуже, а цены за аренду остались прежними, а кто-то вообще утверждает, что они выросли.
– Да если вы узнаете, сколько нам ежедневно приходится платить, у вас глаз выпадет. Поэтому и цены на цветы сейчас такие, — говорят продавцы.
Здесь почему-то неохотно говорят о стоимости аренды, но шепотом при условии анонимности с десятой попытки всё же удается выяснить — средняя цена за место размером
— Это же наш выбор — работать тут или нет. Все мы тут работаем как личные подсобные хозяйства. Нам предоставляют возможность и площади. Кто согласился, тот работает. Лично мы довольны — 10 лет уже на рынке. Когда переезжали с парковки, всем нарезали одинаковые участки, я участвовал в этой разметке. И цены за место поднялись на всём рынке, не только тут. Мы всем довольны, — утверждает торговец цветов Павел.
Недовольные покупатели
Еще один продавец, Наталья, признаётся: она нередко получает претензии от покупателей.
— Людям очень тесно, они матом на нас даже кричат. Тем более, раньше они знали, куда идти, а теперь не знают, — поясняет Наталья.
Пенсионерка Ирина Леонидовна рассказала, что ходит на рынок много лет — женщина держит дачу, там сажает овощи и цветы. Каждый год семена она покупает именно на Центральном рынке, так как живет неподалеку, но положением вещей в последнее время категорически недовольна.
— Сделали безобразие — что за ужас? То ли от жадности они там, что ли, чудеса эти в этом году сделали? Понимаю, что площади используются, денег стоят, но как ходить по рынку и рассаду боком выбирать? Думаю, им воздастся это по заслугам, — жалуется женщина.
Что говорит начальство
Корреспондент НГС обратилась в администрацию Центрального рынка за комментариями. В компании пообещали решить проблему в следующем году и поблагодарили за сигнал.
— В этом сезоне перемещать палатки уже не будем, да и нет смысла — у рассады и цветов через пару недель закончится торговля. А в следующем году учтем опыт нынешнего сезона и что-нибудь придумаем. С мангалами решим вопрос, начнем убирать уже сегодня. Продавцы палаток не жаловались по поводу дыма, — прокомментировали в администрации рынка.
НГС также отправил запрос в мэрию города, на момент публикации получить ответ не удалось.
Ранее мы писали о том, как воруют на рынках в Омске и чем этот город лучше нашего. Например, в Омске дешевле проезд.