«Нас уничтожают просто»: продавцы Центрального рынка недовольны условиями работы — их выселили к мангалам и сузили ряды

Вокруг действительно горячо — в целом ряды более-менее адаптированы для потоков людей, но есть несколько участков, где покупатели буквально ходят друг у друга по головам. Пожилые женщины с костылями ругаются. Покупатели моложе пропускают старшее поколение. Их бьет открывающимися дверями окружающих павильонов. Прямо тут же, на проходе, кто-то развернул стихийную торговлю. Мужчина, пытаясь пропустить в узком ряду женщину, случайно замял кустарник, растущий тут же, на клумбе.



Продавцы отмечают, что условия у них после переезда с парковки стали хуже, а цены за аренду остались прежними, а кто-то вообще утверждает, что они выросли.

