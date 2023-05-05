«Эдакий провинциальный Питер»: чем Омск лучше Новосибирска — люди воспитаннее, а транспорт дешевле

Некоторые жители Новосибирска ругают его, называя большой деревней. Другие считают третьей столицей после Москвы и Санкт-Петербурга и сравнивают именно с этими городами. Корреспондент НГС отправилась на майские праздники в Омск и попыталась сравнить эти сибирские города. Подробности читайте в колонке.
Омск — административный центр Омской области, расположен на юге Западно-Сибирской равнины в месте слияния рек Иртыш и Омь. Крупный культурный, спортивный и промышленный центр с населением в 1,3 миллиона человек.
В Омск я решила поехать по приглашению подруги. Мы с ней заранее запланировали даты, чтобы обеим было удобно — решили, что это будут майские праздники. Я купила билеты — путешествие в оба конца на поезде в плацкарте обошлось в 4080 рублей. В пути, в зависимости от вида поезда, придется провести от 8 до 9,5 часа. Я выехала поздним вечером и в 06:30 утра по омскому времени (разница с нами в час) была на месте. Омский вокзал находится не в самом центре, но и не на окраине — вся суета, как я поняла со слов местных, там сосредоточена на правом берегу, вокзал находится там же, просто немного удален от главных улиц города.
Транспорт
От вокзала я на такси отправилась к подруге — предстояло ехать чуть меньше 30 минут в другую часть города на том же берегу. Всего 14 километров. Порадовала относительно недорогая стоимость такси — с вокзала до нужного дома во время повышенного спроса я отдала 341 рубль. К слову, обратная дорога — от подруги на вокзал — спустя пару дней вечером обошлась мне еще дешевле. Тогда я заплатила всего 243 рубля. В Новосибирске от дома до вокзала мне ехать в 1,5 раза ближе, но поездки обошлись в 1,5 раза дороже.
Позже в городе я только один раз воспользовалась услугой такси. За пятикилометровый путь я заплатила 115 рублей. В целом мы старались больше ходить, а ездили в основном на общественном транспорте. К слову, он удивил и огорчил одновременно.
Наверное, все знают, что в Омске есть единственная станция метро, которая представляет собой разветвленный подземный переход. Его позиционируют как некий культурный оазис. Конечно, я не могла не сфотографироваться на фоне «станции» и не спуститься вниз. Внутри я слегка разочаровалась — не заметила какой-то творческой атмосферы современного арт-пространства. Стандартные баннеры, плакаты. Но эпичным фото на фоне «метро, которого нет» я теперь горжусь.
Тема метро для омичей — по-настоящему больная. Со слов местных, его хотели построить, вырыли одну станцию, но финансирование прекратилось, потом были попытки возобновить строительство, но что-то пошло не так. Для передвижения поездов там специально построили мост, по которому впоследствии решили пустить скоростной трамвай, но снова не получилось. Конструкция не используется по назначению. По ней сейчас просто ездят машины. Для меня же отсутствие метро — явный минус городу.
У подруги я была на праздниках, поэтому не заметила пробок на дорогах. По ее же словам, они бывают, но не такие глухие и беспросветные, как в Новосибирске. По городу курсируют троллейбусы, автобусы, трамваи (правда, я не видела ни одного) и маршрутки. Троллейбусы в Омске новее новосибирских. Они современные, яркие, с большими окнами и удобными сиденьями. Но больше в городе маршруток — на них все в основном и передвигаются.
Порадовала меня и цена за проезд в общественном транспорте, которая везде единая — взрослый билет стоит 25 рублей, если платишь наличными. Если рассчитываешься банковской картой — будет дороже, 28 рублей. Также есть льготные карты «Омка» — для школьников 22 рубля и для студентов 25 рублей соответственно. Также есть обычная транспортная карта «Омка», проезд по которой приравнен к рассчету безналом (28 рублей). А еще у меня вызвали восторг закрытые остановки с комфортными лавочками, я такие видела везде — и в центре, и на периферии.
Недвижимость
Окраины Омска похожи на окраины всех других городов — серые «хрущи», облупившиеся «сталинки» и типовые новостройки. При этом цены на недвижимость в Омске кусаются — трешка в «сталинке» со средним ремонтом в Советском округе на правом берегу (район, довольно удаленный от центра) обойдется в 5–6 миллионов. Квартиры на левом берегу стоят еще дороже, хотя, естественно, всё зависит от микрорайона. В хорошем двушка с аналогичным ремонтом обойдется в 7–8 миллионов. При этом многие мечтают жить именно там. На мой вопрос, почему, местные жители не смогли ответить.
К слову, горожане жалуются, что зарплаты там невысокие, — 35–40 тысяч считается отличным вариантом. С работой всё тоже не очень хорошо, и люди, как говорится, «держатся за свои места».
Архитектура
Когда я утром ехала в такси с вокзала, заметила пару-тройку красивых зданий, но не придала этому значения. К своему стыду признаюсь: всегда думала, что Омск — довольно провинциальный город. Когда же подруга повела меня гулять по центру, я буквально визжала от восторга и удивления и замучила ее тем, что фотографировала всё вокруг. Омск напомнил мне Петербург — очень много красивых старых зданий с витиеватыми крышами и башенками, колоннами и эркерами. Когда после поездки я показала фотографии знакомому, он признался, что у него сложилось такое же впечатление.
— Отличные фото Омска. Мне очень понравился Омск таким, каким его увидела и отфотала ты. Потому что я слышал об этом городе только негатив. Наподобие того, что беднота, ловить нечего. А он красивый, правда. Эдакий провинциальный Питер, — оценил местную архитектуру по фото мой приятель.
И в отличие от Новосибирска в Омске дома выкрашены не в скучный серый — они зеленые, желтые, белые, кремовые, голубые. Очень много в центральной части старинных, но умело отреставрированных церквей и храмов, куча парков и других зеленых зон. Меня также порадовало, что центр города не маленький, а довольно растянутый. Есть в городе красивая набережная и несколько ворот — архитектурные памятники: Омские, Иртышские, Тобольские и Тарские. Они расположены в Центральном округе. Как я поняла по табличкам, когда-то это были границы Омской крепости, с которой и начался город. Ворота представляют собой огромные арки. Они — настоящие местные достопримечательности. Люди приходят к ним и загадывают желания. Местные говорят, что самые «сильные» по части исполнения желаний — Тарские. Некоторые омичи советуют:
—Ты не так делаешь, желание не сбудется. Надо сначала загадать, а потом уже идти. Тогда всё ок будет, — объяснил мне улыбчивый парень. Я выслушала ЦУ и сделала всё по инструкции.
В центре Омска почти каждое здание — памятник. Дом Купца или место формирования партизанских отрядов, магазин или торговый дом XIX века. И это неудивительно — город основан в 1716 году. А еще там есть Любинский проспект, который чем-то напоминает новосибирскую улицу Ленина. Там можно встретить неспешно прогуливающихся людей, неформальных подростков, нарядных дам, гламурные компании. Там же расположен памятник жене генерал-губернатора Сибири Густава Гасфорта. В народе его называют «Любочка». Он представляет собой скульптуру — молодая женщина в пышном платье сидит на лавочке. Сибиряки любят фотографироваться с ней. Также ходят легенды, что Любочка, будучи женой бывшего губернатора Омской области, была очень доброй и отзывчивой. К ней приходили люди и просили у нее помощи, а она через мужа помогала просящим решать проблемы. В музее добавили: она рано скончалась от туберкулеза, а супруг спешно женился на ее сестре.
А вот с едой в центре Омска, в отличие от Новосибирска, всё не так хорошо. Если пройти по той же улице Ленина в Новосибирске, можно заметить на каждом углу всевозможные шаурмяшные, кафе с хот-догами, рестораны, бары, клубы. В Омске, когда мы захотели с подругой поесть, потратили около получаса, чтобы дойти до ближайшей забегаловки с шаурмой. Когда мы гуляли с ее детьми неподалеку от центра и те проголодались, мы также примерно полчаса бродили в поисках перекуса. Выручила кулинария местной сети.
Местный краеведческий музей порадовал, а музей искусств расстроил. Краеведческий, несмотря на то, что расположен в неказистом здании эпохи советского конструктивизма, оказался довольно интересным. В нем представлено 9 экспозиций. Можно выбрать все, можно по отдельности. Мы уже сильно спешили, поэтому выбрали 4 понравившиеся выставки за 390 рублей с человека — о местной флоре и фауне, а также об истории завоевания Сибири и быте местных народов, залы с эпохами жизни в регионе в период СССР, в 90-е годы. Нам даже выделили бесплатного экскурсовода, поэтому экскурсия прошла замечательно.
В музее искусств ничего интересного мы не нашли. Основная экспозиция в это время менялась, а нам предложили посетить непонятную детскую выставку.
Поразил и напугал меня аэропорт, расположенный почти в самом центре города. Во время прогулки по улочкам может резко оглушить шум. Поднимаешь голову, а прямо над тобой низко летит самолет, готовится к посадке. Местные, видимо, уже привыкли и не замечают этого. Для меня же это было жутко — в Новосибирске я так низко самолеты вижу у родственников в Толмачево и у друзей на Балластном карьере.
Также испугало меня состояние Ленинградского моста в городе. Сейчас его ремонтируют, но машины продолжают ездить. Переправа, как мне показалось, в жутком состоянии — наш Коммунальный с кочками и ямами кажется детским лепетом. Мост весь испещрен мелкими трещинами, как паутиной, а в пешеходной зоне не просто ямы — там сквозные дыры, а вокруг провалы асфальта. Когда нас с подругой угораздило пройтись там и я увидела это, у меня просто закружилась голова. Правда, идти там, видимо, было нельзя — стоял знак, запрещающий проход. Однако на него все плюют и продолжают ходить. На запрещенной территории никто не дежурит.
Люди
Мне за дни общения омичи показались более воспитанными — на улицах города, даже на самых окраинах, во дворах домов, в парках я не заметила, чтобы кто-то бросал мусор, да и в целом мусора в Омске, на мой взгляд, меньше, чем у нас. Поразило, как местные в большинстве своем общаются — все вежливые. На улицах я слышала за 3 дня меньше мата, чем в Новосибирске порой за полчаса. Может быть, потому, что люди там не так спешат и меньше нервничают. Много встретила туристов — с одной компанией мы познакомились в автобусе, когда я обсуждала с подругой, что хочу посетить Горный Алтай. Ребята дали советы по путешествию туда и рассказали, что они — из Горно-Алтайска, а здесь отдыхают.
Продукты
В целом в Омске есть стандартные супермаркеты типа «Пятерочки», «Ярче» и «Магнита». Есть такие, которых у нас я не замечала, — «Победа» и «Сокол». Цены там на уровне новосибирских. Также в городе есть рынки, которые напоминают лихие 90-е. Там можно купить товары на любой вкус. Я зашла на Первомайский рынок и заметила, что там гораздо дешевле молочные продукты. Для сравнения: йогурты от местных производителей массой 330 граммов в пластиковой таре и 450 граммов в полиэтиленовом пакете стоят там 47 рублей, 220 граммов творога обойдется в 68 рублей. Особенно порадовал сыр — увесистый кусок маасдама почти с килограмм мне обошелся в 500 с копейками рублей. Для сравнения: в Новосибирске я покупаю около 150–200 граммов этого сыра и отдаю около 250–300 рублей, а то и больше.
На рынке же продавцы посоветовали мне смотреть в оба — там постоянно разгуливают местные ребята, которые пристают к зевакам и могут что-то украсть. Эту же информацию мне подтвердил супруг подруги Петр.
— Могут украсть еду, мелкие вещи. На какой-нибудь айфон точно не позарятся, кошелек побоятся украсть, а вот по мелочи — это запросто, за что человек точно не пойдет на них заявление писать. У моей знакомой как-то палку колбасы утащили, — рассказал он мне.
Если сделать выводы, в Омске я нашла как плюсы, так и минусы. Среди абсолютных плюсов для меня — дешевый проезд в такси и общественном транспорте, недорогая молочка, отсутствие жутких пробок, красивый центр, вежливые и культурные люди, уютные остановки с защитой от ветра.
Из минусов — мало общепита на улицах, аэропорт в центре, воровство на улицах. Маленькие зарплаты и дорогое жилье я в расчет не беру, так как эти минусы не касаются меня как туриста. При этом, если бы мне предложили съездить туда еще раз, я бы, наверное, отказалась (в отличие от того же Санкт-Петербурга) и предпочла бы вместо этого посмотреть другие города России.