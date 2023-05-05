«Эдакий провинциальный Питер»: чем Омск лучше Новосибирска — люди воспитаннее, а транспорт дешевле

К слову, горожане жалуются, что зарплаты там невысокие, — 35–40 тысяч считается отличным вариантом. С работой всё тоже не очень хорошо, и люди, как говорится, «держатся за свои места».

Архитектура

Когда я утром ехала в такси с вокзала, заметила пару-тройку красивых зданий, но не придала этому значения. К своему стыду признаюсь: всегда думала, что Омск — довольно провинциальный город. Когда же подруга повела меня гулять по центру, я буквально визжала от восторга и удивления и замучила ее тем, что фотографировала всё вокруг. Омск напомнил мне Петербург — очень много красивых старых зданий с витиеватыми крышами и башенками, колоннами и эркерами. Когда после поездки я показала фотографии знакомому, он признался, что у него сложилось такое же впечатление.



— Отличные фото Омска. Мне очень понравился Омск таким, каким его увидела и отфотала ты. Потому что я слышал об этом городе только негатив. Наподобие того, что беднота, ловить нечего. А он красивый, правда. Эдакий провинциальный Питер, — оценил местную архитектуру по фото мой приятель.

