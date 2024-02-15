«Про меня там писали в газетах»: как модель из Новосибирска попала в индийское кино и стала «манекеном» в Турции

— Я вот сейчас понимаю, что это было странно, сейчас я вряд ли так сделала бы. На тот момент, когда я была помоложе, мне было всё это интересно, я любила путешествовать и всегда мечтала поехать в эту страну. В 2015 году я поехала в первый раз — просто как турист, познакомиться с культурой, со страной. Мне понравилось, — вспоминает Юлия.



После первой поездки сибирячка захотела отправиться в Индию снова: сначала на полгода, потом на год. Постепенно, вспоминает она, начала вливаться, искать способы заработка.

