«Про меня там писали в газетах»: как модель из Новосибирска попала в индийское кино и стала «манекеном» в Турции

В 20 лет Юлия Труфанова переехала в Индию, чтобы работать моделью. В стране девушка провела несколько лет: снималась в клипах, участвовала в модных в показах и даже попробовала себя в Болливуде, а когда устала от индийского колорита, решила пожить в Турции. Там она снялась в популярных даже в России сериалах и поработала «манекеном». О том, как модели из Сибири стать успешной на Востоке, о зарплатах и сложностях Юлия рассказала корреспонденту НГС.
«Ты там всегда звезда»
Юлия Труфанова росла в Октябрьском районе, увлекалась культурой и творчеством, а поступила в торгово-экономический колледж. Но она помнила, как в детстве ее завораживали яркие индийские фильмы, и в 20 лет решила поехать в Индию — сначала ради путешествия.
— Я вот сейчас понимаю, что это было странно, сейчас я вряд ли так сделала бы. На тот момент, когда я была помоложе, мне было всё это интересно, я любила путешествовать и всегда мечтала поехать в эту страну. В 2015 году я поехала в первый раз — просто как турист, познакомиться с культурой, со страной. Мне понравилось, — вспоминает Юлия.
После первой поездки сибирячка захотела отправиться в Индию снова: сначала на полгода, потом на год. Постепенно, вспоминает она, начала вливаться, искать способы заработка.
— Я в детстве занималась в театральной студии, мне это было интересно, и я хотела найти похожее в Индии. Мне повезло, нашла. На самом деле, достаточно много девушек там работают и на профессиональных контрактах как модели, и на фрилансе — эта отрасль достаточно развита. В Индии заниматься этим гораздо легче, чем в России, — заметила сибирячка.
Как объясняет Юлия, в мире есть несколько «передовых» стран для моделей. В Европе это Франция и Италия, после них идет Турция, а замыкают топ Китай с Индией.
В Индии Юлия жила в столице — в Дели, но работать приходилось по всей стране. Переезд в страну дался не сложно: в Индии много русских людей, которые могут помочь в начале.
— Индусы, конечно, другие люди: они более горячие, более внимательные. Когда белый человек приезжает в Индию, он там всегда звезда. Когда ты там появляешься, то тебе уделяется много внимания. Про меня там писали в газетах. Это привлекает, — призналась девушка. — Плюс индийская культура меня зацепила, то, что люди там немного другие, не похожие на русских, — мне это было интересно. Интересно пожить и пообщаться с такими людьми.
Индия, как утверждает сибирячка, страна дешевая. Там можно снять хорошее жилье в центре за 20–25 тысяч рублей — с бассейном и охраной. Одна из подруг модели живет с дочерью в столице и снимает трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом всего за 27 тысяч рублей.
— Если ты работаешь как модель или как актриса, то платят очень хорошие деньги. У меня там были не только показы, но и какие-то мероприятия: например, индийские свадьбы, куда нас приглашали как моделей, как стендисток. За одно такое мероприятие платят 5 тысяч рублей плюс такси. Работаешь при этом 4–5 часов, — приводит пример Юлия.
Английский Юлия учила уже на месте. В школе она ходила на языковые курсы, но хорошего результата так и не достигла, а когда приехала в другую страну, пришлось быстро учить новый язык.
— В Индии более ста языков, каждый штат говорит на своем языке, очень много диалектов. Индия — маленькая страна, но люди из разных штатов могут не понимать друг друга, — объясняет сибирячка. — Понятно, что не все знают английский, но многие. В Индии всегда можно найти человека, который знает английский, поэтому я стала учить его.
Базу Юлия выучила по видеоурокам на YouTube, а потом начала учить слова — через три месяца она уже говорила и помогала своим соотечественникам с переводом.
Холодные квартиры и острая еда
Юлия призналась, что зимой в Новосибирске ей теплее, чем в Индии и Турции. В Индии девушка прозимовала три сезона. Там в домах нет центрального отопления, и в помещении может быть холоднее, чем на улице.
— Меня спасал только обогреватель, в Турции то же самое. Это ужас. Я помню, как в Индии лежала на кровати зимой, а у меня изо рта шел пар. Я надевала кофты, два-три одеяла — просто, чтобы согреться, — вспоминает сибирячка.
Тяжелым испытанием для модели стала еда в Индии — она острая и жирная, и очень сложно понять, в каких условиях ее готовят. На адаптацию ушло три месяца — постоянно были какие-то проблемы. В Новосибирск девушка вернулась с тяжелой формой гастрита и полгода потратила на то, чтобы восстановить здоровье.
Юлия нашла кафе в Дели, куда ходила постоянно, — там подавали здоровую пищу и овощи. Как-то она заказала блюдо и попросила убрать оттуда перец.
— Мне приносят, и я понимаю, что это острое, невозможно есть. Я спрашиваю, что в блюде. Они говорят, что чили убрали, оставили только чили-паудер — «это же не чили!» И приходится опять возражать, — вспоминает модель. — Однажды я заказала просто мюсли с йогуртом, корицей, мёдом. Мне принесли заказ, я ем и понимаю: они и туда положили чили.
Скучала сибирячка и по русской еде — особенно по гречке, которую в Индии не купишь. Даже просила знакомых из России привезти ей эту крупу.
В Индию Юлия приехала очарованной и мечтавшей о яркой стране. Но со временем страна начала открываться ей по-другому. Девушка вспоминает грязные улицы и огромную кучу мусора в центре столицы, по которой ходят коровы и ездят тракторы.
— Расслоение общества очень сильно бросается в глаза. Там есть, с одной стороны, очень богатые люди, с другой стороны, очень бедные. А среднего класса как такового нет. И я долго думала, с чем это может быть связано. На мой взгляд, это связано с образованием, потому что образование там очень дорогое — гораздо дороже, например, чем у нас, — говорит девушка. — Если ты рождаешься в бедной семье, у тебя практически нет шансов выбраться из этого.
При этом именно работать сибирячке в Индии нравится, и в будущем она, возможно, поедет туда снова — там можно развиваться, у нее появились друзья из шоу-бизнеса. Но мириться с минусами самой страны Юлии оказалось сложно. Она устала и от самих жителей страны.
— Они специфичные, любят врать — для них это норма. И у меня было чувство, что мне не хватает общения с русскими людьми, — объяснила модель.
Клипы, фильмы, Болливуд
В Индии ценят конкретный типаж девушек: там считают красивыми моделей с темными волосами, светлыми глазами и светлой кожей. Тем не менее работу смогут найти и девушки со светлыми волосами — особенно в клипах. В Индии также снимают невероятное количество фильмов и сериалов и работа всегда кипит. Но, добавляет Юлия, не всё, что снимают в Индии, — Болливуд. К этому жанру кино причастен только Мумбай.
— Там каждую неделю выходит по 20 новых фильмов. У меня был период, когда мы с друзьями занимались фильмами, работали с ними. И вот каждую пятницу и субботу там выходят десятки новых картин. Причем многие из них не очень качественные, иногда с очень странным сюжетом, но они выходят. Соответственно, там очень много съемок. Это всё доступно, и там за это очень хорошо платят, — рассказала сибирячка.
Съемочная площадка — это место, где преимущественно работают профессионалы. Киноиндустрия в Индии — большое и отработанное производство, где всё происходит быстро. Но с менеджерами модели и актрисы попадают в странные истории.
— Мы однажды приехали на фешен-шоу, пять девушек. На съемках всё прошло хорошо, мы все закончили работать где-то в час ночи. Мероприятие закончилось, и мы ждем оплату. Но никто нам не платит, говорят: «Ждите, ждите, всё будет хорошо». А я понимаю: если мы сейчас уедем, нам никогда не заплатят, — вспоминает Юлия.
Сам заказчик уже уехал, и Юлия не выдержала и пошла ругаться с организаторами. В итоге моделям пришлось поехать домой к заказчику и стучаться в двери, пока им не заплатили.
В другой истории Юлию с коллегами после съемок подвозил менеджер. Коллеге модели нужно было улетать через пару часов, а менеджер начал кружить по районам в поисках заправки.
— Нас хотели высадить на заправке и, скорее всего, уехать, — объяснила девушка. — Мы поняли, что нам не заплатят, и забрали реквизит — там были инструменты музыкальные. Потом нам писали, звонили, а деньги выплатили только спустя месяц. После этого мы вернули реквизит.
Девушке за время работы пришлось научиться отстаивать свои границы. Она постоянно волновалась, что в этот раз им могут не заплатить. Юлия призналась, что от этого тоже устала.
«Меня считали слишком худой»
В Турцию Юлия переехала в июле. Работать там ей было намного интереснее, но пробиться там сложнее, заметила она — туда едет много моделей и из России, и со всего мира. Зато намного проще в Турции оказалось получить работу в фильмах и сериалах.
Сибирячка попала в популярные проекты, которые сама смотрит и любит: сериал «Спрячь меня» и фильм «Зимородок». Юлия рассказала, что видела, как девушки посещают места, где снимают фильмы, а на самом деле попасть в эти фильмы не так уж и сложно. За съемку в массовке можно получить 2–3 тысячи рублей — примерно такие же цены в Москве.
— Там есть агентство, которое набирает постоянно людей на съемку. В основном они работают с такими большими проектами, как «Великолепный век», тот же «Зимородок» и так далее, — рассказала сибирячка. — Когда я пришла в это агентство, мне дали анкету, сделали портфолио. И до сих пор мне пишут каждый день, приглашают на съемки.
В Турции Юлия также успела поработать «манекеном». Можно прийти в магазин одежды и, если ты подходишь по параметрам, попроситься работать: тебя наряжают, отправляют гулять в одежде магазина по залу, а потом фотографируют в студии.
— Так много женщин работает, и не только молодые девушки, но и женщины в возрасте. Например, со мной в магазине была женщина — я ее называю «большим манекеном», то есть «плюс сайз». Вообще в Турции очень много больших женщин. Мне было сложно найти работу, так как я считалась слишком худой — вот насколько всё отличается, — заметила Юлия. — Но если ты хочешь начать работу моделью, ты можешь это сделать при любой весовой категории. Просто нужно найти свое место.
Сейчас девушка отдыхает в Новосибирске. Говорит, что пыталась найти работу здесь, но модельный рынок в Сибири совсем не развит. Теперь Юлия готовит документы для поездки в Грецию — там у нее намечается несколько проектов и съемки.
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