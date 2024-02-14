Пицца от шефа под грохот снарядов. История итальянца, который переехал ради любви в Белгород и остался там жить

В Шебекино до сих пор живут родители девушки: они прожили там 60 лет и вряд ли оставят свой дом.



— Родители периодически, когда там совсем тяжело, приезжают к нам в Белгород и у нас остаются, — поделилась Юлия. — А так они уезжать насовсем не хотят, всегда возвращаются обратно.