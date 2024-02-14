Пицца от шефа под грохот снарядов. История итальянца, который переехал ради любви в Белгород и остался там жить

За день до Нового года Белгород оказался под массовым обстрелом, в котором погибли 25 человек, пятеро из которых — дети. Столица приграничного региона и до этого регулярно видела прилеты, но для многих 30 декабря стало серьезным поводом для отъезда.
Но есть люди, которые наоборот переезжают в Белгород, один из таких — Сальваторе Романо из Сицилии. Он не только поселился здесь, но и не испугался открыть бизнес во время военных действий. Журналист MSK1.RU узнала, как итальянец оказался в приграничном регионе и почему не хочет уезжать.
В Белгород иностранца привела любовь. Русская красавица и сицилийский кулинар познакомились в Дубае. Сальваторе работал управляющим в международной сети отелей и часто ездил в командировки по всему миру. Три года назад он переехал к своей возлюбленной в Россию. И уже через год открыл бизнес — пиццерию с фирменными рецептами.
— Я пробовал в Белгороде итальянскую кухню, бывал в заведениях, но нигде не видел шеф-поваров из Италии. — рассказал Сальваторе.
Работа под звуки прилетов
Жена Сальваторе Юлия родом из Шебекино, одного из самых близких к границе с Украиной городов Белгородской области. Когда в 2022 году начались военные действия, пара как раз была там.
— Мы решили обосноваться в Белгороде, так как в Шебекино известно, что происходит сейчас, — объяснил итальянец.
В Шебекино до сих пор живут родители девушки: они прожили там 60 лет и вряд ли оставят свой дом.
— Родители периодически, когда там совсем тяжело, приезжают к нам в Белгород и у нас остаются, — поделилась Юлия. — А так они уезжать насовсем не хотят, всегда возвращаются обратно.
По словам итальянца, Белгород — не первое место, где ему доводилось слышать отголоски военных действий.
— Мы живем в трех минутах от пиццерии. Иногда мы слышим это [прилеты] в течение ночи, или дня, когда мы дома. Но я не боюсь. Я слышал эти звуки [снарядов, прилетов] и раньше: в Кувейте, Ливане, на Шри-Ланке.
В пиццерии Сальваторе, как и во всех заведениях Белгорода, есть укрытие, но пока его, к счастью, не доводилось использовать. Из-за того что помещение их ресторана находится во дворах, хозяева чувствуют себя безопасно, а в суете дел редко прислушиваются к тому, что происходит снаружи.
«Все его любят, носят подарочки»
Бизнес Сальваторе выстроен по-семейному: всю работу супруги выполняют сами прямо на глазах у посетителей. Гости хорошо знают итальянца, видят, как он месит тесто и запекает свои коронные блюда, а затем выходит из кухни, чтобы поздороваться или угостить итальянским эспрессо.
— Поначалу гости часто удивлялись, — призналась Юлия. — А так, все любят его. Носят всякие подарочки, постоянно его подкармливают, какие-то пирожочки бабушки приносят.
За три года в Белгородской области Сальваторе так и не выучил русский язык: гости пробуют практиковать с ним немецкий, итальянский и английский. На последнем — он общается на кухне и дома. Поскольку жена родным языком сицилийца владеет только «со словарем», а он по-русски знает всего пару фраз, пара решила выбрать нейтральный вариант для общения — английский. Тем более что на кухне у них работает еще один иностранец — студент из Эквадора — он убирает столы и моет посуду, когда Юлия занята.
— Как мою должность правильно назвать, я не знаю, — объяснилась девушка. — Потому что я тут делаю всё: я мою посуду, встречаю гостей, отвечаю на звонки, работаю курьером, когда приходится, работаю на кухне.
Недавно Сальваторе и Юлия купили дом в ипотеку недалеко от пиццерии. На вопросы о возможном переезде в Италию говорят, что уже устали отвечать: свою дальнейшую жизнь планируют в Белгороде.
Прочитайте историю итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи, который открыл собственную пиццерию в Москве: он рассказал, как ему работается в России во время санкций.
Мы также рассказывали, как живет ресторан, который стал прототипом «Клода Моне» из сериала «Кухня», неподалеку от Патриарших прудов.
Напомним, что 30 декабря Белгород оказался под обстрелом. По данным Минобороны России — это была атака со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара более сотни людей были ранены, погибли 25 человек, пятеро из них — дети.