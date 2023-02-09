«Я заработала красивую жизнь». История 70-летнего дизайнера, которая объездила полмира и одевает жен арабских шейхов

— Нам разрешили быть хозяевами своей судьбы, хозяевами своего счастья. Тогда я решила: я сделаю всё по-своему. У меня не будет начальников, не будет главного инженера, который диктует план мне и закройному цеху. Буду я, и я буду делать вещи, которые просто будут красивыми. Буду ездить по миру, искать вдохновение, — вспоминает дизайнер.

Муж, архитектор Олег Селянин, поддержал: «Ты ведь прекрасно рисуешь — так занимайся, чем нравится». Первый джемпер Лариса Селянина продала в 1989 году.