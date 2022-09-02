Круче, чем у Лагерфельда: сибирячка превращает старые пиджаки в модную одежду за десятки тысяч рублей

Стоимость переделки одного пиджака — 15–18 тысяч рублей. Некоторые Светлана ищет сама, некоторые ей приносят с просьбой сделать что-нибудь. Свои изделия дизайнер продает в шоуруме Soloma.



— Моя задача — стать узнаваемой, известной в кругах стилистов и творческих людей, тогда мои вещи будут продаваемыми, — говорит представительница модной индустрии. — Я не могу масштабировать апсайклинг. Это не бизнес, а одно из его направлений, как и создание одежды из экологичных материалов, например, из крапивы — сырья, которое не вредит экологии, в отличие от хлопка, который поглощает очень много воды.

Философия апсайклинга стала откликаться у людей. Сейчас Светлана готовит коллекцию одежды, которую будет защищать в Москве.

— Я показываю экологические проблемы через одежду, дизайн, учу людей осознанному потреблению, — продолжает беседу Светлана.