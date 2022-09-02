Круче, чем у Лагерфельда: сибирячка превращает старые пиджаки в модную одежду за десятки тысяч рублей
Светлана спасает вещи от сжигания, а фотосессии проводит на свалках, чтобы привлечь внимание к экологии
Светлана Шпадырева — дизайнер одежды из Новосибирска. Свои коллекции она создает путем апсайклинга — вторичной переработки материалов. Она перешивает старые вещи так, что за них готовы отдавать десятки тысяч рублей. Это, по идее дизайнера, помогает сберечь природу от замусоривания и загрязнения при уничтожении одежды. Светлану волнует то, что в мировом океане гибнут акулы, что люди мусорят там, где хотят, и им плевать, что тем самым они медленно, но верно уничтожают планету. Сибирячка искренне переживает из-за происходящего и всеми силами пытается помочь сохранить природу. Начала Светлана с уборки жуткой свалки в лесу за своим домом. Привлечь внимание властей к мусорной проблеме женщина пытается через красоту, устраивая фешен-фотосессии на помойке. Подробнее о своей необычной деятельности она рассказала нашему корреспонденту Алене Золотухиной.
Термин «апсайклинг» вошел в жизнь Светланы Шпадыревой в декабре прошлого года, когда она проходила курсы по повышению квалификации в брендинге и дизайне. Светлана создает одежду и намерена выпустить собственный бренд, оттого и решила пойти учиться в академию. На одном из занятий прозвучала фраза «испорченный пиджак»: Светлана получила задание из старой вещи создать нечто новое и удивительное.
Апсайклинг (в переводе с английского upcycling означает «более широкое применение») — это повторное использование вещей, творческое преобразование отходов в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду.
К тому времени Светлана уже была увлечена темой экологии, и история про перерождение старой вещи в новую заинтересовала женщину — апсайклинг учит осознанному потреблению.
— Я посмотрела фильм про дизайнера эпохи
Этот самый пиджак у Светланы купила ее знакомая Ульяна Артамонова — президент общественной организации «Пчела», которая занимается экологическим просвещением. Ульяна предложила Светлане создать коллекцию на тему экологии, а гипермаркет «Стокер» подарил дизайнеру пять пиджаков — вещей на складе много, распродать не успевают, они висят мертвым грузом. Светлана взяла пиджаки и создала коллекцию, которая выстрелила: дизайнера пригласили на телевидение.
— Тема в нашем городе новая, интересная. Может быть, есть еще люди, которые занимаются апсайклингом, но не так активно, как я. Я стараюсь продвигать идею на мероприятиях, стараюсь заявить о ней, рассказываю о том, что направление всемирно известное, продвигается мировыми модными домами (Calvin Klein, Adidas, дизайнер Карл Лагерфельд). Особенно популярно направление стало во времена пандемии, когда ткани лежали просто так, а одежда не продавалась, ее подвергали переработке и создавали новые вещи. Это не только тренд, но и полезное для нашей экологии дело, — объясняет Светлана Шпадырева.
В качестве основы для своих изделий Светлана выбрала мужские пиджаки, которые сегодня особенно полюбились женщинам: оверсайз-пиджак с мужского плеча — самый горячий тренд уже несколько сезонов подряд.
— Мужские пиджаки качественнее, чем женские, у них интереснее внутренности: например, нагрудные карманы, бывает, попадаются модели с яркой подкладкой. Но в то же время я столкнулась с тем, что много мужских пиджаков не продается, обычно из-за дефекта лекал. К примеру, рост заявлен высокий, а рукава короткие, на женщине такой пиджак будет смотреться хорошо. Я делаю пиджаки в мужском стиле, но с женскими фишками: рюши или бусины добавляют романтики, шнуровка подчеркивает силуэт. Я использую декор, который делает грубый элемент одежды женственным, — объясняет концепцию дизайнер.
Стоимость переделки одного пиджака — 15–18 тысяч рублей. Некоторые Светлана ищет сама, некоторые ей приносят с просьбой сделать что-нибудь. Свои изделия дизайнер продает в шоуруме Soloma.
— Моя задача — стать узнаваемой, известной в кругах стилистов и творческих людей, тогда мои вещи будут продаваемыми, — говорит представительница модной индустрии. — Я не могу масштабировать апсайклинг. Это не бизнес, а одно из его направлений, как и создание одежды из экологичных материалов, например, из крапивы — сырья, которое не вредит экологии, в отличие от хлопка, который поглощает очень много воды.
Философия апсайклинга стала откликаться у людей. Сейчас Светлана готовит коллекцию одежды, которую будет защищать в Москве.
— Я показываю экологические проблемы через одежду, дизайн, учу людей осознанному потреблению, — продолжает беседу Светлана.
— Моя коллекция будет называться «Антропоцен» — так ученые называют нашу эпоху, в которую воздействие человека на природу сильнее, чем природные катаклизмы. Есть ли у нас еще шанс, чтобы повернуть время вспять и остановить гибель планеты? — задается риторическим вопросом женщина. — Хочется, чтобы люди помнили, что мы — дети природы, а не существа, которые только и способны на то, чтобы потреблять ее дары.
Светлана Шпадырева признается, что не всегда была экологически настроена. Два года назад она вместе с семьей переехала в новый жилой комплекс в сосновом бору, недалеко от ЛДС «Сибирь».
— Мы пошли с детьми гулять в лес, увиденное повергло нас в шок и ужас. Мусор, бутылки, заросли, грязь... Мне стало боязно, не по себе. Мы дошли до свалки, где валялось всё, даже покрышки, — и вокруг, и в реке. Я заплакала. Куда идет человечество? Ведь это люди мусорят, почему они так поступают? — удивляется Светлана.
Женщина твердо решила, что оставлять лес в таком состоянии нельзя, и начала действовать. Сначала она написала письмо в администрацию района, но ей пришел вполне ожидаемый ответ: денег на уборку нет. Светлана поняла, что в этой битве полагаться ей стоит исключительно на себя, и решила привлечь внимание общественности к проблеме через красоту.
— Я устроила фотосессию на свалке, у меня как раз была коллекция. Весной я написала первое письмо, а осенью устроила вот такой перформанс. Мои действия привлекли организацию «Гражданский патруль», они распространили материал, мне начали звонить журналисты, задавать вопросы, — рассказывает Светлана.
Помощь команды «Гражданского патруля» принесла свои плоды. Их представители написали письма в мэрию и прокуратуру, пришла проверка, Светлана продемонстрировала свалку посреди леса, и случилось чудо: пришли люди и начали убирать. До зимы не справились с объемами, но клятвенно пообещали вернуться, как только сойдет снег.
— Снег сошел — тишина. Мы снова написали письмо через «Зеленую дружину» — общественно-экологическую организацию, составили план по очистке леса. Результат был: пришли представители «Горзеленхоза», спилили аварийные деревья, — рассказывает Светлана.
У женщины появились сподвижники — жильцы ее дома и соседних, вместе они организовывают субботники и убирают мусор.
— Собираешься выйти на два часа, а по итогу убираешь целый день. Много работы уже сделано, но впереди работы еще больше. Никто за этим лесом не смотрел, не наводил порядок. Я хочу с этой ситуацией разобраться. По сути, это нарушение моих гражданских прав на благоприятную среду. Почему я должна мучиться? Кто-то мусорит, а государство не убирает, — делится мнением Светлана Шпадырева.
— Я провожу уже пятый за год субботник. Один человек выйдет — уже хорошо. Мы чистим участок за домом около забора — излюбленное место наркоманов и алкашей. Мы убрали все кусты, нам спилили пни, наш застройщик выделил нам средства на то, чтобы трактор разровнял почву. Начали проклевываться новые деревья — рябина, дуб. У нас уже есть картина того, что мы хотим. Процесс постепенно закручивается. Если чего-то сильно хочешь, природа сама помогает, — улыбается Светлана.
Женщина добилась, чтобы в их доме поставили отдельный контейнер для пластика, урну для крышек и батареек. Сейчас Светлана озадачена вопросом, куда девать органический мусор так, чтобы он уходил в природу, а не в общую кучу на помойке.
— Я и раньше понимала, что наш город грязный, пыльный, его плохо убирают. Нет ни цветов, ни газонов, нормальных парков. Свалка у моего дома заставила меня иначе взглянуть на вещи и начать что-то делать, я как будто проснулась, — делится Светлана.
Начать что-то менять человек, по мнению Светланы, должен с себя. Также Светлана считает, что помогать спасать экологию должно и государство тоже.
— В лесах нет табличек о том, чтобы люди не мусорили. В магазинах продают целлофановые пакеты. Нужно общаться с чиновниками и представителями администраций. А как еще донести до людей? В магазинах можно поощрять тех, кто приходит со своим пакетом. В некоторых кофейнях, к примеру, есть программы лояльности для тех, кто приходит со своим стаканом. Систему поощрения можно придумать и для продавцов, — рассуждает женщина.
Светлана убеждена: приходить к властям нужно с конкретными предложениями, а не просто критиковать и просить переделать.
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