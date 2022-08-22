Красотки снялись в эффектной экофотосессии, чтобы показать связь природы и технологий, — горячие кадры

Фото в полях среди колосьев пшеницы, на фоне ярких подсолнухов или на стоге сена — своего рода завершающий пункт в списке запланированного на лето. Чтобы облегчить вам задачу, мы спросили у сибирячек, которые уже успели похвастаться атмосферными картинками в соцсетях, куда бежать за подсолнухом и где можно прыгнуть в мягкий стог сена.