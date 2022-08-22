Красотки снялись в эффектной экофотосессии, чтобы показать связь природы и технологий, — горячие кадры
Фотограф хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды
Новосибирский фотограф Сергей Суховей снял моделей в необычных образах, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.
— Серия навеяна рисунками, где была смесь нашего фольклора, русской народной стилистики с техногенной действительностью. Хотел показать контраст наших славных корней, когда люди были ближе к земле, и технократичных элементов, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Суховей. — Через фото показать тот мир, в котором мы все живем, и напомнить, насколько важна природа.
Он отметил, что человек всё активнее загрязняет то место, где живет.
— Фото все об экологии и о вмешательстве человека в природу, причем не только в окружающую среду, но и во внутреннюю природу людей, — отметил фотограф.
Фото в полях среди колосьев пшеницы, на фоне ярких подсолнухов или на стоге сена — своего рода завершающий пункт в списке запланированного на лето. Чтобы облегчить вам задачу, мы спросили у сибирячек, которые уже успели похвастаться атмосферными картинками в соцсетях, куда бежать за подсолнухом и где можно прыгнуть в мягкий стог сена.