Дамы в подсолнухах. 7 красивых сибирячек бросились в поля ради незабываемых фото — подсказываем лучшие места
Завершающий пункт программы на лето или самый жаркий тренд августа. А у вас уже есть такие кадры?
Август — время, когда мы потихоньку начинаем прощаться с летом и готовимся к наступлению осени. Фото в полях среди колосьев пшеницы, на фоне ярких подсолнухов или на стоге сена своего рода завершающий пункт в списке запланированного на лето. Еще успеваем впереди почти две недели, задача — махнуть за город, прихватить с собой хорошее настроение, от души отдохнуть и вернуться обратно в город с красивыми кадрами. Чтобы облегчить вам задачу, мы спросили у сибирячек, которые уже успели похвастаться атмосферными картинками в соцсетях, куда бежать за подсолнухом и где можно прыгнуть в мягкий стог сена.
Красивое поле с подсолнухами сибирячка Юлия Топоева отыскала в Купинском районе, там же можно найти и аккуратные стога сена.
— На просторах нашей области можно заряжаться энергией на предстоящую осень, — считает Юлия. — Я твердо убеждена: любить окружающий тебя мир в повседневной жизни — очень важно. Еще важнее — передать эти чувства детям. Каждый август и сентябрь мы в выходной день собираем еду и термос с теплым чаем, чтобы отправится с детьми колесить по округе: цветущие поля льна, гречихи, ярко-желтые поля подсолнуха и золотые поля пшеницы, так много сейчас возделывают культур, только готовь фотоаппарат.
Пасторальные пейзажи можно найти, едва выехав за пределы Новосибирска. Например, если ехать в сторону ОбьГЭСа, можно увидеть поля с пшеницей. Дарья Кадочникова рассказывает, что не планировала грандиозную фотосессию, просто остановилась, потому заприметила красивое место — удачный кадр получился сам собой.
— Проезд Автомобилистов, — уточняет Дарья. — Знаю, что в Кольцово есть поля подсолнечника, если погода позволит, то, возможно, съезжу еще и туда.
Виктория Гончар — та самая девушка, которая работает больничным клоуном, от души любит природу и всегда старается найти с ней единение. Фото в подсолнухах Вика сделала не в Новосибирске, а по дороге из Минеральных Вод в сторону Краснодара — ничуть не хуже сибирских красот.
— Фото сделано по любви, мимо такой красоты невозможно проехать. Конечно же, я попросила остановиться, очень хотелось поделиться ею через фото. В Краснодаре таких полей очень много, но когда видишь впервые, хочется оставить на память эту картинку, — говорит Вика.
Анна Гущина рассказывает, что поля с подсолнухами встречались ей по трассе в сторону Алтая, но поблизости в Новосибирске нужный пейзаж она не нашла. Фото с яркими желтыми цветами Анна сделала в Восточном Казахстане, в городе Усть-Каменогорске, когда была в отпуске.
— Давно гонялась за подсолнухами, а тут отпуск удачно выпал — они как раз цветут, удача на моей стороне спустя много лет, — делится Анна.
Марии Сидоровой удалось поймать красивые кадры в селе Барышево, ж/д-станция «Новородниковый».
Фотосессия у Марии была запланированной, образ был придуман специально для композиции.
Наталья Ковалева организовывает туры на Кавказ, где успевает делать атмосферные фотографии.
Фото с подсолнухами у Натальи тоже нашлись — она с удовольствием поделилась ими с нами.
Сибирячка Алина Биркгейм сейчас отдыхает в Крыму и делится яркими фото в соцсетях.
— В Крыму подсолнухи вдоль трассы, как ехать из Симферополя в Белогорск. Мы ехали в Симферополь, увидели подсолнухи, а на обратном пути остановились, успели пофоткаться до дождя, — рассказывает Алина.
Отпуск и отдых за пределами родного края — это здорово, но как быть тем, кто не имеет возможности уехать, а фото на фоне красивого пейзажа все же хочет? Подсказываем: нужные вам поля вы сможете найти в окрестностях деревни Бурмистрово в Искитимском районе. Кажется, они лидируют по числу самых живописных стогов и полей. Там можно провести все выходные — рядом Обское море и спокойные пляжи, где не так многолюдно, как на берегу Академгородка. Вдобавок до Караканского бора рукой подать — всего полчаса на автомобиле. Фотографы рекомендуют искать стога вдоль Ордынской трассы, лучшие кадры получаются в лучах заката.
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