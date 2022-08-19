Дамы в подсолнухах. 7 красивых сибирячек бросились в поля ради незабываемых фото — подсказываем лучшие места

Август — время, когда мы потихоньку начинаем прощаться с летом и готовимся к наступлению осени. Фото в полях среди колосьев пшеницы, на фоне ярких подсолнухов или на стоге сена своего рода завершающий пункт в списке запланированного на лето. Еще успеваем впереди почти две недели, задача — махнуть за город, прихватить с собой хорошее настроение, от души отдохнуть и вернуться обратно в город с красивыми кадрами. Чтобы облегчить вам задачу, мы спросили у сибирячек, которые уже успели похвастаться атмосферными картинками в соцсетях, куда бежать за подсолнухом и где можно прыгнуть в мягкий стог сена.

