Как в Калифорнии: 9 классных мест для бесплатных фотосессий в Новосибирске (вы точно поразите друзей снимками)
Домик Барби, солнечная Мексика или пляж в духе Майами — что выберете вы?
Сделать красивый кадр с душой, а не просто щелкнуть и побежать дальше — та еще задачка. Красивый продуманный контент — сегодня уже не просто развлечение, а целая культура объединенных общим интересом людей. Блогеры привили простым смертным привычку снимать красиво, показали и рассказали, как это делается — так Новосибирск превратился в город с бесплатными фотозонами. Только ленивый не сфотографировался у витрины цветочного магазина La Rose или не дошел до ярко-розовых кресел «Цветочного». Рассказываем и показываем, куда идти за атмосферными фотокарточками.
Сочная Мексика
Самая новая локация, которая появилась несколько недель назад, принадлежит магазину солнцезащитных очков E-Optics. Желтые кресла-шезлонги, сочные апельсины и кактус, который несомненно добавит снимку мексиканского колорита. Налетай, как говорится, кадры получатся яркие и сочные.
Адрес — улица Ленина, 10, корпус 1.
Анастасия уже успела сделать несколько ярких кадров в новой фотозоне.
— Обожаю делать фото. Если было бы больше свободного времени, показала бы много красивых мест в Новосибирске. Одно из последних мест, которое заинтересовало многих — квартал на Декабристов, — делится сибирячка.
Домик Барби
Двигаемся дальше. Самая яркая локация лета 2022 — магазин «Цветочный», который удивляет горожан каждый сезон, придумывая что-нибудь по-настоящему эффектное. В начале июня случился настоящий бум на фотозону, будто сошедшую со страниц журнала о жизни куклы Барби. Фотографы и модели выстраивались в очередь, как за медведями у кондитерской «Бисквит Хаус». Оформители постарались на славу: получилось очень красиво.
Адрес — улица Ленина, 17.
— Фотографироваться люблю по настроению, и в хорошую погоду. Контенту не уделяю много внимания, поскольку не считаю себя блогером, веду обывательский профиль. Для фото могу посоветовать в пределах города «Бисквит Хаус» — у кофейни в любой сезон красивый декор, лодки на «Европейском Берегу», летняя веранда Puppen House, — делится мнением Влада Трапезникова.
— За пределами города — «Лаки Пицца», летняя веранда с качелями над озером. Озеро с утками в Академгородке, парк у Обского: фото с лошадьми или на берегу — на вашу фантазию, — продолжает мысль Влада.
В духе Европы
Витрины цветочных лидируют в оформлении фотозон — у нас еще один салон, привлекающий внимание. Правда на этот раз глаз цепляет не пышность и дороговизна, а, напротив, минималистичная аккуратная витрина в белом цвете. Так и рисуется романтичная фотосессия в духе французского прованса — согласны? Главное, не брать в кадр кирпичную стену.
Адрес — улица Революции, 10.
Продолжаем историю про Европу: каждый угол дома номер 32 по улице Щетинкина — одна большая фотозона. Необычный дом всегда привлекал внимание фотографов, моделей и всех неравнодушных к архитектуре. Улица довольная тихая, безлюдная, что, несомненно, является плюсом, если вы решили прийти за красивыми кадрами.
Еще немного и Прованс
Так можно сказать обо всех витринах цветочного салона La Rose. Тот, что расположился в здании гостиницы «Центральная», стал своего рода визитной карточкой — самое шикарное оформление можно встретить именно здесь. Красивая витрина существует уже несколько лет, и горожанам не надоедает делать памятные карточки на фоне цветов или присев на розовый мопед.
Адрес — улица Ленина, 3.
Кенул выбрала прогулочный формат для фото и специально не готовилась к съемке.
— Очень люблю фотографироваться на красивых улицах города Новосибирска. Нравится локация у магазина La Rose, ещё нравится локация у ресторана Lambic, «Кардамон», — говорит Кенул.
— Фотосъемки каждый месяц с моим неизменным фотографом. Люблю фотографироваться и фотографировать, сама когда-то уделяла много времени обучению фотографии и съемкам с клиентами. Уже давно не заморачиваюсь с контентом, фото в соцсетях отошли на второй план, судя по охватам. Мне нравится фотографироваться на летних верандах, особенно во дворе ресторанов «Жан Хуан Лу», «Сибирь Сибирь». Интересный контент получается с улиц по Богдашке (где старые дома), в тихом центре. По дороге в Кольцово скоро будут поля со стогами, и пока еще не отцвели подсолнухи — знаю пару мест, — рассказывает Надежда.
Где-то в Питере
Перемещаемся во двор дома номер 20, улица Советская (второй адрес — улица Орджоникидзе, 21). Любителям питерских улочек и дворов должно понравиться. Колоритное место, воображение рисует массу идей для фотографий — экспериментируйте.
Продолжаем питерскую тему, где каждый бар имеет свой характер и настроение. Новосибирск тоже может похвастаться интересными заведениями с душой, интерьер которых напоминает атмосферные закуточки северной столицы. Мы сейчас о барном дворике за Красным проспектом, 22. Нестерпимо хочется Питера — загляните в «Типографию» или в «Нос в бокале». Станет легче, мы проверяли.
Солнечная Калифорния
Как ни странно, чтобы увидеть Калифорнию, нам нужно уехать на «Центральный пляж» Академгородка. Дальше, если смотреть на море, идем направо, пока не увидим трейлер с прокатом катамаранов. Не удивляйтесь, если обнаружите фотографирующихся на фоне дома на колесах девушек — снимки получаются атмосферные и, что не может не радовать, бесплатные. В городе есть кемпер-локация от фотостудии Main, но за аренду фотозоны придется заплатить 2000 рублей в час.
Где-то на улицах города
Новосибирские улицы могут быть весьма привлекательными — главное, поймать свет и ракурс. Например, улица Ленина от начала и до конца состоит из фотозон: кофейни и магазины стараются наперебой. Интересные кадры можно получить у ЖК «Флотилия», в квартале «На Декабристов» или отправившись к жилому комплексу «Европейский берег».
— В последнее время мы с подругами выбираем более лаконичные и простые локации. Очень нравятся разные стены в ЖК «Панорама» и «Европейском береге», — делится девушка.
Первомайский сквер
Закуток в Первомайском сквере у входа в ресторан «Перчини» в этом году однозначно расцвел. Во-первых, появилась фотозона — машина, украшенная живыми цветами. Во-вторых, уютный летник с кинотеатром прямо на улице. Простор для вашей фантазии.
На пляжах Майами
На самом деле, чтобы почувствовать себя хоть немного во Флориде, нужно приехать в любой яхт-клуб: «Маяк» или« Аквалэнд», «Ройал Марин». В перечисленных местах вы сможете сделать не только красивые памятные кадры, но и отдохнуть всей семьей: покататься на катере, взять в аренду сап, попробовать свои силы на вейке — впечатлений останется масса.
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