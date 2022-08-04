Как в Калифорнии: 9 классных мест для бесплатных фотосессий в Новосибирске (вы точно поразите друзей снимками)

— Фотосъемки каждый месяц с моим неизменным фотографом. Люблю фотографироваться и фотографировать, сама когда-то уделяла много времени обучению фотографии и съемкам с клиентами. Уже давно не заморачиваюсь с контентом, фото в соцсетях отошли на второй план, судя по охватам. Мне нравится фотографироваться на летних верандах, особенно во дворе ресторанов «Жан Хуан Лу», «Сибирь Сибирь». Интересный контент получается с улиц по Богдашке (где старые дома), в тихом центре. По дороге в Кольцово скоро будут поля со стогами, и пока еще не отцвели подсолнухи — знаю пару мест, — рассказывает Надежда.