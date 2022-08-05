Девушки с веслом: 7 подтянутых красоток на сапах посреди Оби — взгляните на их яркие летние фото

Мода на сапсёрфинг прочно вошла в Новосибирск два года назад. И если в 2020 году мало кто знал, что это за доска такая и как на ней стоять, то сегодня сплавы на сапе стали одним из любимых вариантов развлечений на воде, к тому же это отличная возможность разнообразить пляжный отдых. Прогулка на сапе — всегда приключение и буря эмоций, настоятельно советуем попробовать, пока лето еще с нами. Обязательный пункт программы — фото с доской на фоне красивого вида. Корреспондент НГС Алёна Золотухина попросила сибирячек показать фотографии со своих маршрутов.
Кристина Скворцова, 25 лет, модель и блогер
— Потрясающие эмоции, очень понравилось. Встала с первого раза, ни разу не упала. Если хочется разнообразить пляжный отдых, сап отлично для этого подходит.
Юлия Широкова, 37 лет,
дизайнер
— Прогулка на сапах — это увлекательное путешествие. Очень понравилось, каталась несколько раз и всегда это было экстремально, особенно в последний раз, запомнится такое на всю жизнь.
Ничего не предвещало беды, светило солнце, мы отплыли от берега. Потом погода начала портится: солнце затянули тучи и начался сильный ливень, а на воде гроза — это прямо шторм, так как были еще очень сильные порывы ветра. Нас прибило к берегу. Накрывшись сапом от ледяного дождя, я молилась, чтобы это быстрей закончилось. Счастье было, когда ураган затих. Эмоций было через край. Поеду ли я еще на сапах? Конечно!
Оксана Санникова, 25 лет,
тренер в студии растяжки
— От сапов только положительные эмоции, даже восторг, были очень крутые инструкторы. Сначала было страшно встать, казалось, сразу упаду. Но это совсем не сложно, нужно просто поверить в себя. В первый раз застряла в кустах, не могла понять, как разворачиваться, но после того, как мне помогли выбраться оттуда, всё пошло как по маслу.
Каталась пока один раз, но явно буду еще. Старт был от берега Бугринской рощи, катались примерно 2 часа, к концу руки устали с непривычки. В будущем очень хочется попробовать вейк-сёрфинг — мне кажется, это дает настоящий адреналин и чувство свободы.
Ольга Жерносенко, 29 лет, блогер
— Впервые я встала на сап зимой, так и подружилась с этим видом спорта. Впечатления невероятные, сначала ноги шатались, но спустя 30 минут я привыкла: здесь главное — слушать внимательно инструктаж, научиться держать равновесие. Управление сапом, а точнее, веслом, дается мне легко, даже мой 7-летний ребенок научился гребле и часто сопровождает меня.
Я плавала на сапе больше 10 раз, сбилась со счету, стабильно 2–3 раза в месяц вне зависимости от погоды. В холодное время выдают сухие гидрокостюмы.
В мае я участвовала в соревнованиях по сапсёрфингу, во всех дисциплинах. Больше всего запомнилась дистанция 6 км: тогда я думала, умру, но, слава богу, приплыла к берегу. Предпоследней, но это меня не расстроило.
Маршруты у всех прогулок разные, в среднем, мне кажется, 3–4 км. Особенно нравятся прогулки вечером на закате — зрелище незабываемое. Из водных развлечений больше ничего не пробовала, даже не купаюсь в Оби. Мечтаю плавать на водном мотоцикле, посетить вейк-парк, парусный спорт тоже впечатляет.
Однажды в июне мы с дочкой плавали вдвоем на одном сапе: она сидит посередине, а я гребу. Подплываю к берегу и теряю равновесие, мы обе падаем, сап-доска накрывает нас и даже бьет по голове. Благо мы умеем плавать, и, кстати, ребенка притягивают страховочным лишем — это, так скажем, спасательный круг, точнее, шнур. В общем, дочь подплыла к берегу, а я догнала ее потом, эмоций было за край.
Ольга Колесникова, 36 лет, контрактный управляющий в книжной компании
— Во-первых, спасибо инструктору: всё рассказал, показал, поддерживал и подбадривал весь маршрут. Отдельное спасибо за фото — подсказывал, как лучше позировать, куда ножку, куда ручку.
Встать на сап я так и не смогла, точнее смогла, но ненадолго — не нырнула, но всё же с координацией у меня проблемы, в этом я еще раз убедилась. Ничего, будем тренировать.
Несмотря на то, что я боюсь воды, плыть по Оби было совсем не страшно, даже интересно — это совсем новые ощущения. Сказать, что я устала, не могу. Но после двух с лишним часов стояния на коленях и махания веслом я доползала до машины на трясущихся ногах.
Сделала вывод, что кататься всё-таки лучше вечером: и не жарко, и не холодно. Вода была очень теплая, можно воспользоваться средством от мошки — сильно не кусает, но в волосы залетает и мерзко жужжит.
Анна Ким, 33 года, бизнес-коуч
— Мне очень понравились сапы. Было волнительно, боялась упасть в воду, но благодаря инструктору всё прошло без падений. Сапом управлять легко, единственное, когда попадаешь на течение, нужно грести не останавливаясь — руки прокачиваются.
За лето я каталась уже два раза, очень запомнился маршрут на фоне Бугринского моста и песчаные пляжи. В этом году еще хотим сходить компанией на регату.
Анна Абрамова, 26 лет, о
рганизатор групповых и индивидуальных путешествий по России и миру
— Я встала на сап впервые — очень кайфанула, особенно от своих открытий. Оказалось, что это нормальный такой надувной транспорт, а не твердая пластмассовая доска, как я представляла это в своей голове до.
Обычные прогулки на сапах (я не говорю про те, что по волнам или на скорость) со стороны кажутся намного сложнее, чем есть на самом деле. Пробовать новое — всегда классно, а когда еще и с первого раза получается — вообще превосходно. Главное, с веслом вовремя разобраться, чтобы мужчины с берега над тобой не смеялись, когда ты поворачиваешь не в ту сторону.
У нас был вечерний заплыв в День города от островка под Бугринским мостом до центра Оби — мы смотрели салют.
В планах — до конца лета успеть взять сап в аренду на день и устроить чил на воде где-нибудь за городом.
На днях впервые попробовала вейксёрфинг — это как сапы, только наоборот: кажется легким со стороны, но встать у меня получилось лишь с 10-го раза. Спойлер: вода в обском море на вкус так себе. Вейкбордингом и классическим серфингом пока не интересовалась — мне бы веревку за катером для начала отпускать научиться.
А вообще рекомендую всем успеть попробовать что-нибудь новое этим летом. Месяц остался, друзья.
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