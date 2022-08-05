Девушки с веслом: 7 подтянутых красоток на сапах посреди Оби — взгляните на их яркие летние фото

— Прогулка на сапах — это увлекательное путешествие. Очень понравилось, каталась несколько раз и всегда это было экстремально, особенно в последний раз, запомнится такое на всю жизнь.

Ничего не предвещало беды, светило солнце, мы отплыли от берега. Потом погода начала портится: солнце затянули тучи и начался сильный ливень, а на воде гроза — это прямо шторм, так как были еще очень сильные порывы ветра. Нас прибило к берегу. Накрывшись сапом от ледяного дождя, я молилась, чтобы это быстрей закончилось. Счастье было, когда ураган затих. Эмоций было через край. Поеду ли я еще на сапах? Конечно!

