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Пляжи, озеро, на котором можно лежать, и дискотеки до 5 утра — чем заняться в Яровом и сколько это стоит

НГС узнал, как можно отдохнуть у популярного озера дешево и что привезти с курорта домой

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На пляже очень много людей

На пляже очень много людей

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Небольшой городок в Алтайском крае, состоящий из советских пятиэтажек и частного сектора, летом 2022 года притянул тысячи новосибирцев. Многие выбрали Яровое, где находится знаменитое соленое озеро, чтобы провести свой отпуск. Некоторые поехали туда поправить здоровье, кто-то — полежать на пляже и отдохнуть от городского шума. Провести неделю отпуска на озере Большое Яровое решила и корреспондентка НГС Елизавета Шаталова — она узнала на собственном опыте, сколько стоит отдохнуть в Яровом и чем там можно заняться.

Дорога не всегда будет хорошей

Дорога не всегда будет хорошей

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Дома и пляжи


Большое Яровое — очень соленое озеро в Алтайском крае, а на его берегу раскинулся город Яровое. До Новосибирска — 400 километров, но дорога туда не совсем хорошая, и ехать может быть тяжеловато. Несмотря на это, в этом году в городе огромное количество отдыхающих. Наплыв туристов отмечают и сами местные жители: карантин закончился, а слетать куда-то за границу для россиян стало тяжеловато.

Большинство в Яровом предпочитают вместо отелей и гостиниц снимать комнаты, квартиры и домики. Самую простую комнату в городе можно снять за 750 рублей. Мы снимали квартиру: на трех человек вышло 2500 рублей в сутки. Домик можно снять за 2 тысячи рублей.

На Яровом три основных пляжа: 22, 55 и 42 причал. На причале 55, как пишут на сайте «Море Яровое», можно насладиться «походной романтикой»: здесь организованы зоны для парковок и палаток, беседки и бани. Остановиться на этом причале на первой береговой линии стоит 600 рублей, на второй — 500 рублей.

42 причал — больше семейный, там есть чем заняться детям и взрослым. Утром на 42 причале аниматоры проводят зарядки, днем и вечером — конкурсы. Вокруг расположены водные горки и аттракционы. Детей даже можно оставить без присмотра на полтора часа на театрализованном представлении в «Стране Лимонадии».

На Яровом можно увидеть красивый закат

На Яровом можно увидеть красивый закат

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Причал 22 называют «тусовочным», но днем он более спокойный, и там меньше людей. Вечером на этом пляже работает клуб, вход туда по курортным ценам — 500 рублей. По вечерам до 12 ночи в кафе «Узбечка» играет живая музыка — в течение недели здесь выступала барнаульская группа «Кириллица». Если не хотите идти в клуб, то всю ночь музыка играет еще в двух барах на набережной. Как не любительница клубов я хотела вечером просто посидеть в баре, но у меня не получилось: после 12 ночи бар в любом случае превращается в клуб под открытым небом. Люди, которые живут на первой линии, пожаловались, что «тусовки» продолжаются до 5 утра.

На причалах, кажется, есть всё для комфортного отдыха. Час аренды шезлонга стоит 100 рублей, но ни одного человека на шезлонге за неделю я не увидела. Душ — 50 рублей, туалет — 10 рублей. И стоит быть осторожными с обслуживающим персоналом: ругающихся на вас бабушек на курорте никто не отменял. И если вы не понимаете, как пользоваться душем, то вполне можете наткнуться на негативный опыт общения. Бесплатно для посетителей пляжей оборудованы места, где можно ополоснуть ноги: вода там хоть и течет тонкой струйкой, но очереди практически никогда нет.

Дети на пляже строят замки из песка

Дети на пляже строят замки из песка

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Чем заняться



Любителям просто полежать на пляже будет нелегко из-за слишком большого количества людей на пляжах, но место найти можно. В самой воде в озере можно находитьcя не более 20 минут из-за высокой концентрации соли, а поплавать в ней получается не у всех. Скорее после лежания на пляже можно полежать на воде — и так по кругу.

Большое Яровое, так же как и Новосибирск, не прошел мимо сапсерфинга. Прокатиться на доске для сапсерфинга можно за 700 рублей. При этом на воде есть и другие развлечения: катамараны на полчаса за 300 и 400 рублей, водные горки для детей по 200 рублей за 10 минут и прогулки по озеру на плоте с навесом за 650 рублей.

На пляже мимо вас, конечно, пройдут с горячей кукурузой, она вам обойдётся в 150 рублей. Несмотря на «курортность», цены на Яровом не страшные. Есть, конечно, и суши за большие деньги прямо на пляже, но можно купить и блин за 180 рублей. Так что отдохнуть можно и бюджетно, и на широкую ногу. А вот к пиву в три раза дороже стоит привыкнуть сразу.

На Бурсоле можно сделать красивые фотографии

На Бурсоле можно сделать красивые фотографии

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Из Ярового туристы обычно ездят на розовое озеро Бурсоль: там можно бесплатно набрать соли для ванны, немного пофотографироваться и погулять. Особые любители там смогут набрать знаменитую грязь.

Помимо этого есть разные массажи, спа-процедуры и культурный досуг — музеи. Я, например, исполнила давнюю мечту и прошла курс массажа — «разбила» мышцу на шее, которая мешала жить, и сразу почувствовала себя намного лучше, даже отдых стал приятнее. За три сеанса лечебного массажа я отдала 4500 рублей.

В Яровом очень популярны Хаги Ваги и его друзья

В Яровом очень популярны Хаги Ваги и его друзья

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На что потратить деньги?


Весь день в Яровом работает небольшой рынок. Небольшие лавочки стоят на всем протяжении дороги к пляжу и не изучить, что в них находится, сложно. Много продукции для детей: игрушки, «завлекалки», татуировки хной от 100 рублей. Не избежал Яровое и повального увлечения «Хаги Ваги»: купить их можно разных размеров и в разных цветах. Я находила и небольших малышей за 200 рублей, и огромных за несколько тысяч. С «Хаги Ваги» продают футболки и делают небольшие представления.

Приятно видеть самодельную продукцию на пляже. Так, милая женщина каждый день продавала свои вязаные игрушки, а молодая девушка — браслеты и кольца из бисера. Были и местные алтайские бренды: порадовали кожные изделия с ручной росписью. Небольшой кожаный рюкзачок в таких лавках стоит от 5 тысяч рублей, но качество у них приятное.

Многие везут из Алтая масло

Многие везут из Алтая масло

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К тому, что покупают в Яровом чаще всего, можно отнести масло: некоторые, как мне объяснили местные жители, едут за алтайским маслом специально. В Яровом масло стоит около 200 рублей за литр, на выезде из города продается дешевле. Небольшую лавочку заметить легко — там собираются очереди из машин. Масло стоит там 160 рублей за литр, и люди закупаются на год вперед.


Из еды туристы еще везут мед — его на улицах огромное количество, и можно купить как малюсенькую баночку за пару сотен рублей, так и литровую банку. Помимо этого на улицах Ярового продают ножи, очки, косметику и многое другое. Можно даже заметить знаменитые монгольские товары: одежду и носки из шерсти верблюда и кашемира. Но если лавки с теплыми носками из Монголии в Горном Алтае на каждом шагу, то в Яровом она — одна на весь город.

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