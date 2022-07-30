Пляжи, озеро, на котором можно лежать, и дискотеки до 5 утра — чем заняться в Яровом и сколько это стоит

Дома и пляжи



Большое Яровое — очень соленое озеро в Алтайском крае, а на его берегу раскинулся город Яровое. До Новосибирска — 400 километров, но дорога туда не совсем хорошая, и ехать может быть тяжеловато. Несмотря на это, в этом году в городе огромное количество отдыхающих. Наплыв туристов отмечают и сами местные жители: карантин закончился, а слетать куда-то за границу для россиян стало тяжеловато.

Большинство в Яровом предпочитают вместо отелей и гостиниц снимать комнаты, квартиры и домики. Самую простую комнату в городе можно снять за 750 рублей. Мы снимали квартиру: на трех человек вышло 2500 рублей в сутки. Домик можно снять за 2 тысячи рублей.