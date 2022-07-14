«Сервис ноль, местные — хамло»: честные рассказы туристов об отдыхе на российском юге
Спойлер: недовольны остались не все
В этом году курорты юга России возвращают былую популярность — туристы едут к морю, поскольку альтернатив из-за сложившейся ситуации в мире не так уж и много. Как подготовились к наплыву гостей прибрежные города? Никто не сможет сказать лучше, чем сами туристы. Мы изучили отзывы наших читателей, которые уже побывали на южных курортах или до сих пор там, и выяснили, что им понравилось, а от чего они пришли в ужас.
«Всегда всё отлично!»
Многие читатели остались безоговорочно довольны отдыхом в Сочи, не столкнувшись ни с какими проблемами.
— В этом году была два раза в Сочи, в прошлом году три раза, и еще два раза в 2020 году. Всегда всё отлично: и вода чистая, и отели хорошие, и цены, — рассказала жительница Екатеринбурга Юлия Бахтина. — Последний раз летали в конце мая, на одного вышло 27 тысяч с перелетом туда-обратно, завтраки и ужины (шведский стол), багаж 20 килограммов и трансфер в обе стороны, проживание на первой линии в минуте от моря.
Восхищение вызывали самые разные вещи: от черешни по 160 рублей до теплой погоды в мае.
— Было +23, море, конечно, еще не прогрелось, отдыхающих было мало, но в Тюмени был холод, а там! Мечта! По ценнику очень приятно вышло, в отеле 4 звезды, специально брали с бассейном, с подогревом, с хаммамом и финской сауной — раз море было холодное, там наплавались вдоволь, — поделилась тюменка Светлана Захаренко.
Некоторые отдыхающие даже расписывают полные раскладки по ценам на курортах. Например, читинец Максим Трутаев, который поехал в Сочи с семьей, сравнил цены на курорте с теми, что есть в его родном городе.
— Цены, конечно, чуть ниже, чем в Чите. Так, в «Пятерочке» — картофель 56 рублей, капуста 22, лук 35, томаты 110, свёкла 30, морковь 42. Черешня на рынках в пределах 150–250 рублей. Сегодня (речь идет об июле. — Прим. ред.) абрикосы урвали по 100 рублей за килограмм. Лежаки и зонты на пляжах, как и в прошлом году, — 200 рублей.
Дарья Храмцова из Челябинска путешествовала по курортам южной части России на автомобиле и поделилась своими впечатлениями об этом:
— Проехали по побережью от Якорной щели до Анапы, станица Благовещенская. В Адлере было очень много туристов, чем ближе к Анапе, тем меньше. Море чистое, теплое, там, где камни, нет водорослей и медуз (Анапе не повезло в этом плане). Шикарный курорт Геленджик с длиной набережной в 14 километров, красивые курорты Кабардинка и Абрау-Дюрсо. Нет никакой грязи, мусора, города чистые и ухоженные. Прекрасная природа, горы, ущелья, красивое бирюзовое море, дельфины. Нет никаких разводил и всего прочего. Не видела ни одного наркомана или алкаша (не считая пьяных туристов) за две недели. Цены обычные, как и везде, даже в столовых и кафе, в ресторанах — как в Челябинске. Мне было везде вкусно. Завышены только цены на экскурсии и проживание.
Пермячка Ольга Овчинникова, которая отдыхает в Дагестане, отметила, что здесь есть всё — море, солнце и фрукты, цены ниже, а людей на пляжах меньше. И самое главное — нет никаких потопов после дождей.
В Коктебеле тоже всё в порядке с погодой и ценами — по крайней мере, в этом уверена читательница из Екатеринбурга Олеся Скобелина.
— В Крыму адекватная цена на фрукты и овощи. На пляжах людей много по сравнению с прошлыми годами, особенно местных. На рынках много закрытых точек, и продавцы плачут, что людей нет, — уточнил положение дел в Крыму пользователь из Челябинска с ником Акдаш.
«Море грязное, полно наркоманов»
На каждого довольного отдыхающего найдется земляк, разочарованный недостатками курортов. Так и жительницу Тюмени Анну Таран разочаровали водоросли на пляже в Анапе. Впрочем, это была единственная неприятность:
— Ходили на галечный, там чище, а в Большом Утрише так вообще красота, вода чистая, остались довольны. Цены приемлемые. В прошлом году отпуск напрочь был испорчен в Абхазии, местные не очень доброжелательны, вода грязная, ребенка в больнице пришлось прокапывать, и таких малышей там куча была.
Читательница из Челябинска Виктория Шин была разочарована лишь тем, что количество туристов на юге России заметно увеличилось. Впрочем, по ее словам, это не мешало находить безлюдные пляжи.
— Были в Крыму всей семьей и с собакой, отдых очень понравился! Цены на жилье и продукты питания адекватные, снимали студию за 2,5 тысячи рублей в сутки, в столовой покушать на троих выходило около полутора тысяч рублей, в ресторане тратили от трех до пяти тысяч рублей, и это с алкоголем, — поделилась Виктория.
А вот землячка Виктории — Екатерина — осталась недовольна микрорайоном Голубые Дали в Адлере. Грязное море, отсутствие красивой набережной, множество пивных — вот главные минусы, которые заметила туристка.
— Море грязное, кругом шалманы, полно наркоманов — это из минусов. Была везде: в Сочи, в Адлере, в Имеретинской низменности, — рассказала Екатерина. — По сравнению с прошлыми годами вода показалась грязнее, хотя был шторм. Но микрорайон сам не поменялся, как был злачным, так и остался. Просто заранее поездка не планировалась и место не выбиралось, иначе выбрала бы «Бридж» (санаторно-курортный комплекс Bridge Resort. — Прим. ред.) или что-то рядом. Немного скучноватый район, но меньше суеты, и горы красивые из окна видно. Если бы из Голубых Далей не выбиралась, то за две недели с ума бы сошла.
Светлану Волкову из Ярославля во время отдыха в Абхазии разочаровало то, что там очень часто выгуливают коров на проезжей части. Но в остальном отпуск оставил только положительные впечатления, за исключением еще одного момента:
— Море чистое, цены доступные, эмоции зашкаливают! Понравилось всё, кроме местных лихачей на дороге. Для них правила дорожного движения вообще не существуют.
— В Сухуме за два дня увидели трех выбросившихся дельфинов. Местные рассказывают, что люди ставят сетки, дельфинчики попадают в них и не могут всплыть за воздухом, а после на пляжах «отличный» аромат тухлятины, — шокирована москвичка Алена Сергеевна. При этом девушка отметила, что в городах Абхазии (за исключением Сухума) цены ниже и отдых дешевле, пляжи чище, а людей «в сотни раз меньше», чем на российских курортах.
— В целом после того, сколько раз я была на юге нашего побережья и на отдыхе в Абхазии, на наше возвращаться больше не хочется — слишком шумно, людно, не отдых, а стресс, — подытожила москвичка.
«За эти деньги можно улететь в Турцию»
Главным недостатком курортов юга России для туристов становятся необъяснимо высокие цены, которые зачастую не соответствуют качеству. Люди сравнивают цены на продукты, жилье и развлечения с теми, что есть у них в регионах, и приходят к неутешительным выводам — на курортах приходится тратиться намного больше.
Вероника Жданова из Ярославля рассказала, что ездила с подругами в Адлер и Сочи в конце мая. Всё выглядело прилично, за исключением недостаточно ухоженных газонов на набережной в Адлере, а также ужасных туалетов в ботаническом саду Сочи — по словам девушки, двери в них не закрывались, а зеркал и вовсе не было. Затем зашел разговор и про цены.
— Цены, как и раньше, удивляют даже тех, кто привык к московским. Но мы нашли недорогие ресторан и кофейню на набережной Адлера, — поделилась Вероника. — После Сочи поехали в Ереван и далее на Кипр. В Адлере и Сочи всё на порядок дороже. Еда, рестораны, даже сувениры. Как пример: женское хлопковое платье в Сочи стоит 10 тысяч в обычном магазине у пляжа, на Кипре у пляжа такое же платье по типу и ткани стоит 28 евро (около 1700 рублей. — Прим. ред.). Даже пляжные полотенца в разы дороже в Адлере, чем на Кипре, будто их с другой планеты везут, это странно.
— Пляж оборудованный — и раздевалки, и душ. Лежаки с матрасом под навесом по 450 рублей, нехило, конечно. С зонтом на 100 рублей дороже. Жили в апартаментах, цены в ресторанах просто бешеные. Фрукты тоже были дорогие, — рассказала москвичка Юлия.
Многих читателей не устроило несоответствие цены и качества полученных услуг — некоторые даже пришли к выводу, что отдыхать за границей было бы намного лучше.
— Дорого! За эти деньги, что мы тратим здесь, могли в отличную «пятерку» (пятизвездочный отель. — Прим. ред.) улететь на «всё включено» в Турцию! — пожаловалась жительница Челябинска Татьяна Хмылина.
— В Сочи, конечно, цены конские, особенно на берегу моря — например, три чебурека и два бокала пива обойдутся в 1000 рублей. В столовых питаться дешевле, но однообразно, в обычных кафешках цены гуманнее, — рассуждает челябинец Руслан.
— От цен на молочные продукты обалдевают даже москвичи. Завышены цены на экскурсии. Относительно проживания — это уж как повезет, постоянным клиентам даже скидку делают, — подытожила Анастасия Солнцева из Челябинска.
— В Сочи, конечно, цены сильно завышены, особенно ближе к набережной. Складывается такое ощущение, что в погоне за заработком там продавцы рассудок теряют. В Крыму цены нормальные на продукты, даже если сравнивать с другими городами. Овощи и фрукты даже где-то дешевле, чем по России, — подвела итог читательница Агата Казанцева.
— Сервиса за эти деньги нет! И этих денег хватило бы, например, [улететь] в Доминикану... Когда уже всё устаканится? С российским отдыхом завязываем, — рассуждает тюменка Ольга Жалбэ, которая отдыхала в поселке Небуг (Туапсинский район).
Житель Челябинска Олег Мосейков, который отдыхает в Дивноморском (возле Геленджика), поразился высоким ценам на фрукты — они стоят дороже, чем в его родном городе (примерно на 30–40%). Кроме того, турист отметил, что на курортах юга России традиционно дорого обходится поход в кафе, при этом качество обслуживания чаще всего очень низкое.
— Заметно дороже, чем в прошлые годы, масло с запахом, фрукты дороже, чем у нас, а жилье в целом не поднялось в цене. Сезон в этом году позднее открывают, много торговых палаток пустует! Море холодное в июне было — или течение такое, или еще не прогрелось, но в целом понравилось. Ездили на машинах, дорога на платных трассах дороже стала, но ненамного, — поделилась туристка Наталья Фёдорова из Ярославля, которая отдыхала в Лазаревском (микрорайон Сочи).
Читательница из Челябинска Ольга Захарова, которая ездила в Абхазию, отметила, что подорожала стоимость экскурсий, а также повысились цены на некоторые продукты.
— Чуть подорожали экскурсии из-за того, что увеличили туристический сбор — теперь 700 рублей за взрослого. Ездили на экскурсию на озеро Рица (водопады Девичьи и Мужские слёзы, Юпшарский каньон) — 1500 рублей за человека. Мясо стоит так же, как у нас, молочная продукция чуть дороже. Очень вкусные фрукты, особенно персики (180 рублей за килограмм) и черешня, — рассказала Ольга.
«Сервис ноль, местные — хамло»
Некоторые из читателей остались недовольны отдыхом на юге России по всем параметрам. Например, Светлана Иванова из Екатеринбурга пожаловалась на то, что в Анапе пробки даже ночью, а на пляжах «не протолкнуться».
— Были в прошлом году в Сочи, в позапрошлом году в Крыму. Цены конские, сервис российский, людей тьма. В этом году собирались в Турцию, но цены так подскочили, что будем отдыхать на даче, — поделился читатель из Москвы с ником Долгопупс Говорит.
— Ужасно: сервис ноль, народ местный — хамло, грязно, цены космос. Хотя в Адыгее в горах отлично, — коротко и по существу высказался красноярец Сергей Самсонов.
— Геленджик — разочарование. Цены и качество не соответствуют. Купаться только в открытом море, — написала тюменка с ником Мисс Штеренберг.
Читательница из Челябинска Ольга Дергунова дала философский совет тем, кто собирается отдохнуть на юге России:
— Если подходить к планированию отдыха на юге с умом, то всё будет более-менее [хорошо]. Опять же, если цель — получить новые положительные впечатления от путешествия, отдохнуть от привычного окружения, то юг вполне подходит. Во-первых, очень красиво. Красная Поляна и Эстосадок — моя любовь, великолепные зеленые горы, каких на Урале нет. Они завораживают, манят, смотреть можно на них практически бесконечно. Во-вторых, море. Море красивое, вид гальки отлично успокаивает, можно найти тихие безлюдные пляжи. Есть дольмены, они древние, красивые, загадочные и определенно стоят того, чтобы на них любоваться, в отличие от множества экскурсий типа «33 водопада». А если цель — нажраться чачи до невменяемого состояния, обгореть до пузырей и подраться с местными, то, конечно, юг тоже подходит. Каждому свое.
Что еще почитать по теме?
Рассказывали о том, как взять горящий тур и не нарваться на мошенников.
Объясняли, можно ли слетать на российский юг и не разориться — как сэкономить на жилье и других расходах.
Выяснили, как обманывают туристов на российском юге — узнали, как этого избежать и что делать, если вы все-таки потеряли деньги.