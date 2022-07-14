«Сервис ноль, местные — хамло»: честные рассказы туристов об отдыхе на российском юге

— Цены, конечно, чуть ниже, чем в Чите. Так, в «Пятерочке» — картофель 56 рублей, капуста 22, лук 35, томаты 110, свёкла 30, морковь 42. Черешня на рынках в пределах 150–250 рублей. Сегодня (речь идет об июле. — Прим. ред.) абрикосы урвали по 100 рублей за килограмм. Лежаки и зонты на пляжах, как и в прошлом году, — 200 рублей.

Дарья Храмцова из Челябинска путешествовала по курортам южной части России на автомобиле и поделилась своими впечатлениями об этом:

— Проехали по побережью от Якорной щели до Анапы, станица Благовещенская. В Адлере было очень много туристов, чем ближе к Анапе, тем меньше. Море чистое, теплое, там, где камни, нет водорослей и медуз (Анапе не повезло в этом плане). Шикарный курорт Геленджик с длиной набережной в 14 километров, красивые курорты Кабардинка и Абрау-Дюрсо. Нет никакой грязи, мусора, города чистые и ухоженные. Прекрасная природа, горы, ущелья, красивое бирюзовое море, дельфины. Нет никаких разводил и всего прочего. Не видела ни одного наркомана или алкаша (не считая пьяных туристов) за две недели. Цены обычные, как и везде, даже в столовых и кафе, в ресторанах — как в Челябинске. Мне было везде вкусно. Завышены только цены на экскурсии и проживание.