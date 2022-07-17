Голливудская красота дешевле российского юга: где провести отпуск в Казахстане и сколько это стоит

На российском юге сейчас многолюдно и дорого, да еще и добраться туда теперь не так просто. Из стран ближнего зарубежья очень привлекательно выглядит Казахстан: там и шикарные пейзажи, и доступные цены — и всё это совсем недалеко. Рассказываем, где там можно и позагорать, и поплавать, и в горы сходить, и как туда добраться из Москвы.

Курорт Боровое