Голливудская красота дешевле российского юга: где провести отпуск в Казахстане и сколько это стоит

На российском юге сейчас многолюдно и дорого, да еще и добраться туда теперь не так просто. Из стран ближнего зарубежья очень привлекательно выглядит Казахстан: там и шикарные пейзажи, и доступные цены — и всё это совсем недалеко. Рассказываем, где там можно и позагорать, и поплавать, и в горы сходить, и как туда добраться из Москвы.
Курорт Боровое
Казахстанская Швейцария — так по-другому называют курорт Боровое. Здесь есть всё как для любителей пляжного отдыха, так и для активного — поход в горы, прогулка по лесу, экскурсии в пещеры. Купаться можно каждый день в озерах, их на курорте много: пресные Боровое, Малое и Большое Чебачье, Суринское, Многосопочное, соленое и лечебное Майбалык.
Жить можно как на съемной квартире в поселке Бурабай (Боровое), так и в отеле, санатории.
Как добраться
- Оптимальный вариант — сначала долететь на самолете до Нур-Султана. Перелет продлится около трех с половиной часов, цены начинаются от 10 тысяч рублей (билеты лучше брать заранее, иначе они будут намного дороже). Время в пути — от 3 часов. Затем — на машине или автобусе до Борового за 3–3,5 часа;
- многие решаются поехать в Боровое на машине и автобусе. Время в пути — больше 2 суток. При этом прямых автобусных маршрутов нет, нужно будет доехать до Кокшетау, откуда каждые полчаса отходят маршрутки и автобусы непосредственно в Боровое. Многие санатории предлагают трансфер до места отдыха за дополнительную плату.
Сколько стоит проживание
В сутки снять однокомнатную квартиру в поселке стоит от тысячи рублей и выше. В отеле — от 2–
Погода
В Боровое в этом году лучше всего ехать в августе, там обещают жару — +35 градусов. В середине июля для купания прохладно — теплее +25 градусов не будет, по данным метеорологов.
Капчагай
В 80 километрах от Алматы расположилось Капчагайское водохранилище — еще одно курортное место. Многие едут отдыхать сразу на Капчагай, минуя Алматы. Таких туристов легко понять, ведь водохранилище, особенно его северное побережье, сравнивают с Турцией и Грузией. А в самом городе есть большой аквапарк. Если захочется более активного отдыха, то для разнообразия из Капчагая можно съездить в знаменитый Чарынский каньон, на горный курорт Чимбулак, посмотреть на «поющие» барханы и сделать шикарные фото на фоне Большого Алматинского озера и группы Кольсайских озер.
Как добраться
- На самолете из любого аэропорта Москвы летим в Алма-Ату. Цены начинаются от 14 тысяч рублей, время в пути — чуть больше четырех часов. От Алма-Аты до Капчагая — на машине или автобусе. Расстояние — примерно 75 километров, не больше полутора часов в пути;
- можно рискнуть проехать весь путь на машине, но в дороге придется провести больше 50 часов: расстояние от Москвы до Капчагая — почти 4 тысячи километров.
Сколько стоит проживание
Сутки в отеле — от 2 тысяч рублей.
Погода
+30 градусов и жарче.
Озеро Балхаш
Балхаш — уникальное озеро. В западной части оно пресное, в восточной — соленое. Советуем ехать туда в августе. В июле спрос выше, поэтому и цены выше. Базы отдыха на Балхаше расположены около одноименного города, а также Приозерска, поселков Чубар-Тюбек, Торангалык. А еще туристы часто сюда приезжают с палатками. В окрестностях можно встретить сусликов.
Как добраться
- На самолете летим до Караганды из Шереметьево. Время в пути — 3 часа 25 минут, цены — от 11 тысяч рублей. Из Караганды на Балхаш можно добраться поездом, автобусом или на машине. Время в пути — около пяти часов;
- также можно полететь на самолете до Нур-Султана (цена за билет — 10+ тысяч рублей в одну сторону) и оттуда до Балхаша на поезде 14 часов, но это наименее выгодный вариант. Хотя, если лететь через Нур-Султан, можно продумать маршрут, который объединит и Балхаш, и Боровое.
Сколько стоит проживание
В отелях — от 1500 рублей в сутки. Рядом с берегом можно снять небольшой домик, который обойдется дешевле отеля.
Погода
+28 градусов и выше.
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