Журналист НГС проехал 4 300 км от Минска до Новосибирска. Где какие дороги, что творят дальнобои и какие водители опасны

Продолжаем рассказывать о различных уголках нашей страны, сегодня у нас сразу очень много уголков — путешествие на автомобиле от Минска до Новосибирска. Изначально авторедактор НГС Дмитрий Косенко отправился в Белоруссию для покупки автомобиля, купил его, вернулся домой и сейчас вам предложит небольшие путевые заметки о маршруте Минск — Москва — Нижний Новгород — Набережные Челны — Екатеринбург — Новосибирск.
О том, как подобрать и выгодно купить машину в Белоруссии, я расскажу в наших следующих выпусках, а пока просто путевые зарисовки о маршруте длиной 4 300 километров. Может показаться, что это слишком огромное расстояние и его тяжело проехать, но в действительности это не так. Если никуда не торопиться, не гнать, а еще лучше — совместить поездку с отпуском и осмотром городов России-матушки, то путешествие будет приятным и познавательным. Многие ведь люди ездят на машине на отдых из Сибири на юг и потом обратно — и ничего страшного.
Итак, Минск (1,996 миллиона человек), город, сопоставимый с Новосибирском. Тут есть масштаб, широкие улицы, новейшие транспортные развязки, но Минск кажется более тихим, спокойным, умиротворенным, тут нет такого оживленного движения, как у нас. Дороги в целом хорошие, хотя и в центре можно найти плохие участки для испытания подвески автомобиля.
На Москву идет 4-полосное шоссе, на территории Белоруссии оно не идеальное, как на российских участках, но вполне приемлемое. 700 километров до столицы можно пролететь на одном дыхании за один день, москвичам сам бог велел ездить в Белоруссию и покупать там машины.
Под Москвой шоссе расширяется до 6 полос, можно проехать по платному участку, так будет чуть побыстрее.
Вот, к примеру, на фото мы видим — слева идут машины по широкой платной проезжей части, а мы справа по узкой бесплатной. Состояние полотна близко к идеальному.
Москва-матушка стоит на месте, что еще сказать. Радует хорошими дорогами, но местами они далеко не идеальные. Вот на Кутузовском проспекте идет ремонт какими-то клочками.
Перегон Москва — Нижний Новгород, 420 км. Поначалу мы едем по участкам Горьковского шоссе, которые, прямо скажем, не очень, особенно если проходят по городам и селам. Старое покрытие, ремонт кусками, старые бетонные ограждения.
Проезжаем через малые города, тут можно увидеть старые деревянные домики с образцами русской резьбы. Домики ухоженные, не облезлые — красота.
О бензине: в европейской части страны 95-й стоит около 52 рублей и падает в цене по мере продвижения на восток. Для сравнения, в Белоруссии бензин обходился в районе 60 рублей за литр.
Далее шоссе исправляется — мы видим свежеуложенный асфальт с новой инфраструктурой. Дорога идет 4-полосная до самого Нижнего Новгорода, и маршрут этот в целом проходится ненапряжно.
Смущают разве что бестолковые водители легковушек, которые встанут в левый ряд и не торопятся уходить из него, даже если им мигают и сигналят. Даже если сзади быстро приближается машина со всей включенной светодиодной люстрой — у меня это 8 секций фонарей. Советую вам включать на шоссе все фары и противотуманки, вы будете заметней встречным автомобилям, и вас будут быстрее замечать вот такие «тормознутые» водители. И заранее им мигайте дальним светом, чтоб они быстрее ушли из левой полосы.
А еще есть проблема с водителями грузовиков, которые начинают свой обгон, даже если вы уже вышли на свой обгон. Дальнобойщики не хотят терять скорость, а потом набирать ее на тяжелом грузовике, поэтому и обгоняют, когда хотят, заставляя машины сзади тормозить, иногда резко.
Тем временем мы прибываем в ночной Нижний Новгород (1,234 миллиона человек), и самая красота здесь — конечно, Нижегородский кремль с подсветкой. Он кажется даже интересней московского Кремля, может, потому, что столичный уже всем примелькался.
А еще здесь ухоженная многоярусная набережная с шикарным видом на Волгу. Плиточки, лавочки, различные арт-объекты.
Вот интересное сооружение — этакие арки из настоящего дерева. Всё, разумеется, с подсветкой — лепота.
Город это древний, недавно отметил 800 лет, здесь нет ярко выраженной радиально-кольцевой планировки, как в столице, но есть множество кривых улочек, переулочков, перепадов высот. Ездить здесь интересно и познавательно.
В центре много трамваев, они делят одну проезжую часть с машинами. На фото запечатлен интересный необычный вагон.
А мы идем на Казань, поначалу идет 2-полосная дорога без разделителя, средней степени износа. Затем уже появляются хорошие 4-полосные участки с разделителем и новой инфраструктурой. По дороге постоянно встречаются автовозы, которые везут новые машины. Жизнь идет своим чередом — как бы там ни было, автомобили производятся и продаются.
Очень много участков, где идет масштабный ремонт, расширение. В таких местах организовано реверсивное движение, приходится стоять и ждать.
Казань мы оставляем в стороне (в следующий раз заедем) и держим путь на Набережные Челны. Татарстан хвалят за хорошие дороги, и тут действительно между двумя крупнейшими городами республики построен шикарный автобан уровня Германии (я знаю, я ездил). Это единственная дорога, которая мне повстречалась, имеющая ограничение скорости 110 км/ч, а не 90. И все равно это ограничение — сущая бессмыслица, ведь ехать по такому автобану можно с любой скоростью, хоть 200, хоть 300, как на немецких безлимитных дорогах.
Вообще в России много мест, где установлены бессмысленные, избыточные ограничения скорости. Ну какие 90 км/ч, если это прямой, идеально гладкий автобан с полностью изолированными проезжими частями, с отбойниками справа и слева.
Набережные Челны — не слишком большой город, 528 тысяч населения, но тут много широких дорог и новых развязок. Город известен тем, что тут расположен автомобильный гигант КамАЗ.
Бензин становится дешевле, нашелся даже 95-й по 47,30 за литр. Но средняя цена — порядка 49–50 рублей за литр.
Далее у нас наступление на Екатеринбург, и вот оно уже дается с боями, местами тяжелыми. 4-полосных участков всё меньше, грузовиков всё больше, ремонта и реверсивного движения всё больше.
«Яндекс.Навигатор» ведет окольными путями и один раз завел даже на натуральную грунтовку. Если не хотите трястись, внимательно смотрите на предупреждения навигатора о неровной дороге.
Немного практических советов. В летней дороге у вас на лобовом стекле постоянно будут загрязнения от сбитых насекомых. Не рекомендую растирать все это дворниками с водой — будут неприятные разводы. Просто периодически останавливайтесь и протирайте стекло от убиенных мошек и жучков обычной влажной салфеткой — отлично всё чистится. По причине же наличия насекомых рекомендую закрывать радиатор временной сеткой.
Но вот наконец Екатеринбург взят. Это 4-й по численности город в стране (1,49 миллиона человек), про который мы написали отдельную статью — читайте тут.
Ну а мы держим путь на Омск, насекомых всё больше, а 4-полосных участков всё меньше. Но в целом на этом перегоне дорожное полотно неплохого качества, а количество грузовиков поубавилось. На фото мечта шофера — пусто, ни встречных, ни поперечных, и декор в виде радуги.
— Скажи мне, как художник художнику — ты рисовать умеешь?
— Да.
После этого собеседования, видимо, человека и приняли в рисовальщики дорожной разметки.
Омск можно обойти по объездной дороге, а можно проехать через город. Местами есть проблемы с дорожным покрытием, но магистральные улицы — более-менее.
И финальный перегон на Новосибирск. 4-полосных участков уже нет, но имеющаяся 2-полосная дорога нормального качества. Много прямых участков, где можно спокойно обогнать грузовики.
На подступах к столице Сибири вновь появляются 4-полосные участки, построенные буквально за последние годы. Тут все новое, масштаб, хорошие развязки, освещение — не хуже, чем в других регионах. Перегон дается сравнительно легко.
И вот мы прибываем в столицу. Пробег 4 285 километров (с поездками по городам), который мы прошли не торопясь за неделю. Расходы на бензин составили около 19 тысяч рублей, расход топлива получился на 2.4-литровом кроссовере 8.5 литра. Вот такое вышло небольшое путешествие, а в ближайшее время читайте о покупке автомобиля в Минске, не переключайтесь!
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