Журналист НГС проехал 4 300 км от Минска до Новосибирска. Где какие дороги, что творят дальнобои и какие водители опасны

О том, как подобрать и выгодно купить машину в Белоруссии, я расскажу в наших следующих выпусках, а пока просто путевые зарисовки о маршруте длиной 4 300 километров. Может показаться, что это слишком огромное расстояние и его тяжело проехать, но в действительности это не так. Если никуда не торопиться, не гнать, а еще лучше — совместить поездку с отпуском и осмотром городов России-матушки, то путешествие будет приятным и познавательным. Многие ведь люди ездят на машине на отдых из Сибири на юг и потом обратно — и ничего страшного.