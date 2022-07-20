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Путеводитель

Екатеринбург против Новосибирска. Кто круче и по праву является третьим городом России — показываем в 18 картинках

Едем в Екатеринбург — четвертый по численности город в России, столицу Урала и промышленный центр

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Центральная площадь города

Центральная площадь города

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Продолжаем рассказывать о разных уголках нашей страны, куда можно съездить отдохнуть и сменить обстановку, даже на выходные. Сегодня у нас город Екатеринбург — четвертый по численности в РФ, столица Урала, промышленный центр, динамично развивающийся, ну и «столица либероты». В материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко вы увидите небольшие путевые зарисовки о городе, а также сравнение его с Новосибирском — кто же в действительности может считаться третьим городом страны после двух столиц.

Наш материал не претендует на истину и полноту, но автор постарался максимально объективно и сдержанно оценить всё, что увидел, и сравнить со своим городом Новосибирском, третьим по численности в стране. У нас же как принято: люди куда-то в новое место приезжают, видят что-то новое и говорят, мол, «ооо, как круто, а вот у нас всё плохо». То есть существует изначальная психологическая установка: гадить на то место, где живешь. И есть еще один психологический эффект: в своем городе людям уже всё примелькалось, всё кажется маленьким и надоевшим. А когда приезжаешь в новый город, естественно, всё непривычно, появляется эффект «Вау!» — вот люди и превозносят это место. Подобные оценки я слышал от новосибирцев, которые были в Екатеринбурге и говорили, что там всё гораздо лучше, а у нас колхоз.

Сравнение городов

Сравнение городов

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Но давайте спокойно посмотрим на Екатеринбург. Это старое поселение 1723 года, сейчас тут живут 1,49 миллиона человек, и по размерам он сопоставим с Новосибирском. Несмотря на то что город старый, планировка тут не радиально-кольцевая, как, например, в Москве, а обычная перпендикулярная, как и у нас. Соответственно, тут нет милых кривых, изогнутых и прочих кривоколенных переулочков со своей атмосферой (впрочем, в Новосибирске их тоже нет).

В городе чувствуется масштаб: высокие здания, много широких магистралей по 6, по 8 полос, имеются новые большие удобные развязки

В городе чувствуется масштаб: высокие здания, много широких магистралей по 6, по 8 полос, имеются новые большие удобные развязки

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«Башня Исеть» с апартаментами

«Башня Исеть» с апартаментами

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Любой город интереснее выглядит в темноте — если, конечно, имеется красивая подсветка. Тут она есть, и это хорошо. Центр города формирует главная площадь, а также кварталы и высотные здания от площади до набережной: «Ельцин Центр», здание правительства региона, другие здания.

Парковка напротив мэрии, почти как и на площади Ленина

Парковка напротив мэрии, почти как и на площади Ленина

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Главная площадь 1905 года является уширением проспекта Ленина, как у нас площадь Ленина является уширением Красного проспекта. Тут тоже стоит здание мэрии и есть большая автостоянка. По размерам эта площадь раза в 2 меньше новосибирской площади Ленина. Зато подсветка красивее.

Красиво подсвечиваются здания и на набережной реки Исеть. Сама набережная многоярусная, довольно ухоженная: уложены новые плиты, поставлены лавочки, разбиты цветники

Красиво подсвечиваются здания и на набережной реки Исеть. Сама набережная многоярусная, довольно ухоженная: уложены новые плиты, поставлены лавочки, разбиты цветники

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На одной стороне набережной по углам большого пруда установлены такие вот беседки с зелеными пианино — любой может чего-нибудь сбацать. А прохожие будут подходить и слушать или даже подпевать

На одной стороне набережной по углам большого пруда установлены такие вот беседки с зелеными пианино — любой может чего-нибудь сбацать. А прохожие будут подходить и слушать или даже подпевать

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Вообще ночная жизнь тут кипит, конечно. Вот большая пешеходная улица Вайнера — в Новосибирске ее аналога просто нет. Фонари, большие лавочки, цветочные клумбы — гуляй — не хочу

Вообще ночная жизнь тут кипит, конечно. Вот большая пешеходная улица Вайнера — в Новосибирске ее аналога просто нет. Фонари, большие лавочки, цветочные клумбы — гуляй — не хочу

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А это бар с полностью открытым большим окном — можно подойти и посмотреть, как пляшут и поют. Снаружи молодежь прогуливается с разливным пивом

А это бар с полностью открытым большим окном — можно подойти и посмотреть, как пляшут и поют. Снаружи молодежь прогуливается с разливным пивом

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Тут моют тротуары по ночам, ходит миниатюрная поливальная машина

Тут моют тротуары по ночам, ходит миниатюрная поливальная машина

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Кто эти люди, которые плывут на каких-то лодках с веслами по Городскому пруду в <nobr class="_">5 утра</nobr>? Куда они плывут, зачем? Ну утки-то на переднем плане — понятно, они всегда плавают туда-сюда

Кто эти люди, которые плывут на каких-то лодках с веслами по Городскому пруду в 5 утра? Куда они плывут, зачем? Ну утки-то на переднем плане — понятно, они всегда плавают туда-сюда

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А это знаменитое высотное советское здание «Член КПСС» — тут был Свердловский обком коммунистической партии. По меркам СССР, это <nobr class="_">24-этажное</nobr> здание было прямо-таки небоскребом

А это знаменитое высотное советское здание «Член КПСС» — тут был Свердловский обком коммунистической партии. По меркам СССР, это 24-этажное здание было прямо-таки небоскребом

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А это современный небоскреб «Высоцкий» о 54 этажах. Он и правда высокий, но стоит одиноко, поэтому не формирует какой-то высотной части города

А это современный небоскреб «Высоцкий» о 54 этажах. Он и правда высокий, но стоит одиноко, поэтому не формирует какой-то высотной части города

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Старенький трамвай — наверное, как и в Новосибирске, списанный из столицы

Старенький трамвай — наверное, как и в Новосибирске, списанный из столицы

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А это старенький троллейбус ЗиУ — такой же древний экземпляр, какие есть и у нас

А это старенький троллейбус ЗиУ — такой же древний экземпляр, какие есть и у нас

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На главной площади 1905 года уложена брусчатка — едешь и лязгаешь зубами, прямо как на Красной площади

На главной площади 1905 года уложена брусчатка — едешь и лязгаешь зубами, прямо как на Красной площади

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В целом качество дорог в Екатеринбурге приемлемое, хотя где-то есть локальные дефекты и колея

В целом качество дорог в Екатеринбурге приемлемое, хотя где-то есть локальные дефекты и колея

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А на подступах к городу очень много объектов дорожного ремонта и строительства — что, конечно, временно затрудняет проезд и провоцирует большие пробки, в том числе и ночные

А на подступах к городу очень много объектов дорожного ремонта и строительства — что, конечно, временно затрудняет проезд и провоцирует большие пробки, в том числе и ночные

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Вот такой вот небольшой обзор города Екатеринбурга. А в ближайшее время читайте о путешествии по дорогам России и Белоруссии от Минска до Новосибирска, не переключайтесь!

Почитайте подробнее о сравнении масштабов различных городов России и мира.

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