Екатеринбург против Новосибирска. Кто круче и по праву является третьим городом России — показываем в 18 картинках

Наш материал не претендует на истину и полноту, но автор постарался максимально объективно и сдержанно оценить всё, что увидел, и сравнить со своим городом Новосибирском, третьим по численности в стране. У нас же как принято: люди куда-то в новое место приезжают, видят что-то новое и говорят, мол, «ооо, как круто, а вот у нас всё плохо». То есть существует изначальная психологическая установка: гадить на то место, где живешь. И есть еще один психологический эффект: в своем городе людям уже всё примелькалось, всё кажется маленьким и надоевшим. А когда приезжаешь в новый город, естественно, всё непривычно, появляется эффект «Вау!» — вот люди и превозносят это место. Подобные оценки я слышал от новосибирцев, которые были в Екатеринбурге и говорили, что там всё гораздо лучше, а у нас колхоз.