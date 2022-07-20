Екатеринбург против Новосибирска. Кто круче и по праву является третьим городом России — показываем в 18 картинках

Екатеринбург против Новосибирска. Кто круче и по праву является третьим городом России — показываем в
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Едем в Екатеринбург — четвертый по численности город в России, столицу Урала и промышленный центр
Продолжаем рассказывать о разных уголках нашей страны, куда можно съездить отдохнуть и сменить обстановку, даже на выходные. Сегодня у нас город Екатеринбург — четвертый по численности в РФ, столица Урала, промышленный центр, динамично развивающийся, ну и «столица либероты». В материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко вы увидите небольшие путевые зарисовки о городе, а также сравнение его с Новосибирском — кто же в действительности может считаться третьим городом страны после двух столиц.
Наш материал не претендует на истину и полноту, но автор постарался максимально объективно и сдержанно оценить всё, что увидел, и сравнить со своим городом Новосибирском, третьим по численности в стране. У нас же как принято: люди куда-то в новое место приезжают, видят что-то новое и говорят, мол, «ооо, как круто, а вот у нас всё плохо». То есть существует изначальная психологическая установка: гадить на то место, где живешь. И есть еще один психологический эффект: в своем городе людям уже всё примелькалось, всё кажется маленьким и надоевшим. А когда приезжаешь в новый город, естественно, всё непривычно, появляется эффект «Вау!» — вот люди и превозносят это место. Подобные оценки я слышал от новосибирцев, которые были в Екатеринбурге и говорили, что там всё гораздо лучше, а у нас колхоз.
Но давайте спокойно посмотрим на Екатеринбург. Это старое поселение 1723 года, сейчас тут живут 1,49 миллиона человек, и по размерам он сопоставим с Новосибирском. Несмотря на то что город старый, планировка тут не радиально-кольцевая, как, например, в Москве, а обычная перпендикулярная, как и у нас. Соответственно, тут нет милых кривых, изогнутых и прочих кривоколенных переулочков со своей атмосферой (впрочем, в Новосибирске их тоже нет).
Любой город интереснее выглядит в темноте — если, конечно, имеется красивая подсветка. Тут она есть, и это хорошо. Центр города формирует главная площадь, а также кварталы и высотные здания от площади до набережной: «Ельцин Центр», здание правительства региона, другие здания.
Главная площадь 1905 года является уширением проспекта Ленина, как у нас площадь Ленина является уширением Красного проспекта. Тут тоже стоит здание мэрии и есть большая автостоянка. По размерам эта площадь раза в 2 меньше новосибирской площади Ленина. Зато подсветка красивее.
Вот такой вот небольшой обзор города Екатеринбурга. А в ближайшее время читайте о путешествии по дорогам России и Белоруссии от Минска до Новосибирска, не переключайтесь!
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