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Где отдохнуть: обзор местПодробности

Место, где не тонут поезда: фоторепортаж о необычном озере Бурсоль, которое меняет цвет

Журналисты НГС словно побывали на другой планете — сделайте это с нами

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Бурсоль — достопримечательность Алтайского края

Бурсоль — достопримечательность Алтайского края

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В 2020 году на НГС выходила серия публикаций, посвященных озерам Новосибирской области и Алтайского края. Мы рассказывали про озеро Горькое, Яровое и новосибирские озера, где можно отдохнуть и искупаться. Одно из самых необычных мест в Сибири — озере Бурлинское, которое также называют Бурсоль, или озеро Розовое. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска. Обычно поездку на это озеро совмещают с отдыхом в Яровом. Бурсоль — рай для любителей фотосессий и ванн с солью. Как добраться до необычного озера, в чём его красота и опасность, и почему по воде ездит поезд — в репортаже НГС.

В ясный летний день озеро Бурсоль напоминает Памуккале в Турции или даже солончаки Уюни в Боливии. Поэтому яркие фотографии белых далей вызывают резонный вопрос (особенно, когда за границу теперь попасть не так просто): где же это?

Местные жители говорят, что самый яркий оттенок озеро приобретает в августе

Местные жители говорят, что самый яркий оттенок озеро приобретает в августе

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Насладиться красотой, конечно, хочется, но ехать на это озеро только ради него самого — для новосибирцев идея сомнительная. Как правило, экскурсию на Бурсоль совмещают с отдыхом на территории Алтайского края. Например, в Яровом (расстояние около 30 километров).

До воды идти примерно 200–300 метров

До воды идти примерно 200–300 метров

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Бурсоль — неглубокое соленое озеро. Главная его особенность в том, что в зависимости от погоды меняется цвет воды. Поэтому озеро называют Розовым и даже Малиновым. Есть, кстати, еще одно название — Бурлинское (так называется село рядом с озером).

От популярного курорта Яровое ехать примерно 30 километров

От популярного курорта Яровое ехать примерно 30 километров

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Больше 200 лет в озере добывают соль, поэтому во времена Екатерины II его нарекли «царской солонкой».

На дне озера рельсы для поезда, который везёт соль

На дне озера рельсы для поезда, который везёт соль

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Как добраться


В XXI веке добраться до «царской солонки» наверняка проще, чем пару веков назад. Хотя ваш конь, пусть и железный, по-прежнему будет страдать. Дорога до озера асфальтирована местами, большая часть — просто гравийка.

Кермек — одно из самых красивых растений в Кулундинской степи

Кермек — одно из самых красивых растений в Кулундинской степи

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Пейзаж вокруг достопримечательности, на первый взгляд, просто скучный. Зимой здесь в самый раз петь песню «Степь да степь кругом» и кручиниться. Сначала эта бескрайняя даль утомляет, но через некоторое время можно отыскать изюминку. То ли в нежных цветах, аккуратно раскрашивающих блеклую Кулундинскую степь в фиолетовый оттенок. То ли в сходстве с африканской саванной с ее пышными шапками редких деревьев. Дорога ведет к посёлку Бурсоль, что на берегу одноименного озера.

Озеро Бурсоль находится в Кулундинской степи

Озеро Бурсоль находится в Кулундинской степи

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В чём красота: «Мы как будто на другой планете»


Первое впечатление — как будто бы мы на другой планете или на съемках фильма в жанре фэнтези. Мягкая почва серо-голубоватого оттенка, впереди белые дали, под ногами переливающиеся комки соли.

Бурсоль называют «царской солонкой»

Бурсоль называют «царской солонкой»

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Вода в озере бывает алой из-за пигмента микроскопических водорослей — оттенок меняется в жаркие летние дни, особенно когда солнечно и есть ветер.

Средняя глубина озера — чуть больше полутора метров

Средняя глубина озера — чуть больше полутора метров

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Кстати, если вы оказались на озере в другую погоду, здесь тоже есть своя прелесть. Съемочная группа НГС была на озере в жаркий солнечный день — облака отражались в воде, как в зеркале, а само озеро казалось белой пустыней.

Концентрация соли в озере — больше 200 граммов на один литр

Концентрация соли в озере — больше 200 граммов на один литр

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Озеро Бурсоль довольно мелкое, средняя глубина примерно полтора метра. Чтобы принять солевую ванну, нужно пройти десятки метров, поэтому большинство предпочитают бродить по мелководью и делать природный пилинг (люди подходят к залежам соли и на пятках танцуют твист).

В воде стоит знак, предупреждающий о том, что по рельсам ходить нельзя. Но все ходят

В воде стоит знак, предупреждающий о том, что по рельсам ходить нельзя. Но все ходят

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Кульминация экскурсии на Бурсоль — чудо-юдо поезд, проезжающий по утопленным в воду рельсам. «Чудо-юдо» — так его называют удивленные туристы. Поезд, во главе которого трактор, как корабль, разрезает водную гладь. Это происходит несколько раз в день и становится гвоздем программы.

Многие набирают соль, чтобы дома засыпать ее в ванну. Хотя расслабляющую ванну можно принять и здесь

Многие набирают соль, чтобы дома засыпать ее в ванну. Хотя расслабляющую ванну можно принять и здесь

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В этот момент к технике приковано всё внимание. Правда, большинство людей почему-то предпочитает смотреть на всё это не вживую, а через экран своего телефона (но можно держать баланс).

Главное занятие для туристов на озере — фотосессии

Главное занятие для туристов на озере — фотосессии

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Только будьте поаккуратнее с техникой — одно неловкое движение, и с телефоном можно попрощаться.

Озеро называют Розовым или Малиновым — алый оттенок воды меняется в зависимости от погодных условий

Озеро называют Розовым или Малиновым — алый оттенок воды меняется в зависимости от погодных условий

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Приехать и ничего не взять? Так нельзя. И в этом уверены многие туристы, посещающие соленое озеро. Люди ведерками или бутылками набирают соль, чтобы увезти ее домой и потом принимать ванны.

ООО «Алтайская соледобывающая компания» добывает здесь <nobr class="_">65 000</nobr> тонн поваренной соли в год (такие цифры на сайте компании)

ООО «Алтайская соледобывающая компания» добывает здесь 65 000 тонн поваренной соли в год (такие цифры на сайте компании)

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Хотя сделать это можно тут же, прямо в озере. Но так неудобно: главный аргумент — мало времени или просто неприятно потом ходить соленым. Концентрация соли в озере действительно большая — примерно 200 граммов на литр.

Озеро называют Розовым из-за цвета воды

Озеро называют Розовым из-за цвета воды

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Но местные жители приспособились помогать туристам и на этом зарабатывают: к берегу подвозят телегу с самодельной пластиковой бочкой, раскладывают на траве два резиновых автомобильных коврика — вот и душевая готова. Ополоснуться из шланга в 2020 году стоило 25 рублей (вода, кстати, была теплая).

Здесь водится рачок Artemia, который формирует целебную грязь озера

Здесь водится рачок Artemia, который формирует целебную грязь озера

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Здесь же, на парковке, стоят несколько прилавков — люди продают ту же соль, только уже сухую и упакованную в пакетики или стаканчики (2-литровая упаковка, например, стоила 40–50 рублей). Рядом глина и целебная грязь из того же озера — цена за 200-граммовый стакан была 60 рублей. В качестве главного аргумента для покупки озерной глины продавец назвала заживление трещин на мужских пятках (дело важное, не поспоришь).

Местные жители организовали самодельный душ для туристов, желающих ополоснуться после соленого озера

Местные жители организовали самодельный душ для туристов, желающих ополоснуться после соленого озера

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Если нет машины, на Бурсоль можно приехать с экскурсией из Ярового. Цена — 500 рублей с человека (транспорт и экскурсовод).

За последние несколько лет озеро обмелело

За последние несколько лет озеро обмелело

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Главный совет — возьмите подходящую обувь. В идеале это даже не сланцы, а резиновые сандалии. Подойдут и сланцы, но куски соли будут внутри обуви. Можно бродить босиком, но это на любителя — почти то же самое, что по мелкой гальке.

В безветренную погоду озеро, как зеркало, отражает небо

В безветренную погоду озеро, как зеркало, отражает небо

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Встретить закат на озере — это отдельное удовольствие. Уходящее солнце озаряет воду и залежи соли, которые как будто специально разложены по дну чуть ли не в шахматном порядке. Закат хорошо видно с другого берега, где к воде не подступиться. Там крутой спуск, кусты и трава высотой в человеческий рост.

Соль под лучами уходящего солнца

Соль под лучами уходящего солнца

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Съемочная группа НГС решила не отказываться от такого удовольствия. Если все-таки удастся дойти до воды, как это сделал наш фотограф Александр Ощепков, не пожалеете. Ощущение, будто вы где-то на Марсе — так выглядит Бурсоль на закате.

Закат на озере Бурсоль — яркое зрелище

Закат на озере Бурсоль — яркое зрелище

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Можно включить музыку на всю громкость — танцевать, петь или просто кричать со всей силы.

На закате озеро выглядит как другая планета

На закате озеро выглядит как другая планета

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Засыпающее озеро и заигравшая теплыми красками степь, которая еще днем казалась самым скучным пейзажем в мире, неожиданно наполняют энергией, дают спокойствие и уверенность. Хотя бы здесь, хотя бы в эту минуту.

Один из самых красивых видов в Алтайском крае

Один из самых красивых видов в Алтайском крае

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