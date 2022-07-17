Место, где не тонут поезда: фоторепортаж о необычном озере Бурсоль, которое меняет цвет

В 2020 году на НГС выходила серия публикаций, посвященных озерам Новосибирской области и Алтайского края. Мы рассказывали про озеро Горькое, Яровое и новосибирские озера, где можно отдохнуть и искупаться. Одно из самых необычных мест в Сибири — озере Бурлинское, которое также называют Бурсоль, или озеро Розовое. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска. Обычно поездку на это озеро совмещают с отдыхом в Яровом. Бурсоль — рай для любителей фотосессий и ванн с солью. Как добраться до необычного озера, в чём его красота и опасность, и почему по воде ездит поезд — в репортаже НГС.