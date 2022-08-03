Главные места для отпуска в августе за границей. Куда полететь в последний месяц лета

Август — последняя возможность для отпуска с детьми перед началом учебного года. Мы составили список стран, в которых вы можете зарядиться энергией и новыми впечатлениями перед дождливой осенью.
Турция
Самым популярным направлением для пляжного отдыха по-прежнему остается Турция. Туда, согласно статистике, этим летом отправились 60% российских туристов. Исследовать старинные мечети под палящим солнцем Стамбула будет не самой лучшей идеей, а вот искупаться на побережьях Антальи или Бодрума однозначно стоит. Турция привлекательна безвизовым режимом и недорогими ценами на туры. «Всё включено» на неделю обойдется от 40 тысяч рублей в отелях 3–4 звезды.
Абхазия
Другая излюбленная россиянами локация — Абхазия. В августе эта страна порадует приятной погодой и красотой горных пейзажей. А абхазские пляжи — одни из самых лучших из доступных в данное время: большинство из них песчаные. Однозначным плюсом является и то, что для въезда в «мандариновую» страну не понадобится загранпаспорт. Однако отдых здесь больше подойдет для неприхотливых туристов. Сервис и инфраструктура не отличаются высоким уровнем, в то время как цены на туры сопоставимы с турецкими курортами.
ОАЭ
Несмотря на то, что в августе в Эмиратах невыносимая жара (воздух в это время года прогревается до +40), отпуск здесь может стать отличным завершением лета. В это время воду в бассейнах при отелях специально охлаждают. Дневной зной можно переждать за шопингом в гигантских моллах, которые славятся развлечениями на любой вкус, а после заката насладиться прогулками по городу. Цены на туры в августе начинаются от 50 тысяч рублей.
Грузия
Хотя прямого авиасообщения между Россией в Грузией на данный момент нет, желающих отведать настоящие хачапури и погулять по старинным улочкам не убавилось. Туроператоры предлагают лететь из Москвы в Тбилиси через Армению. Если купить билет за пару недель до поездки, можно уложиться в 70 тысяч на человека. Важно отметить, что для того чтобы понежиться на живописных пляжах Батуми, не нужно делать визу.
Белоруссия
Самым выгодным направлением сейчас является Белоруссия. Здесь можно восстановить силы в санаториях, а также посетить старинные замки и костелы. Эта страна подойдет и для паломнических поездок: живописный Витебск полон белоснежных церквей. А любителей природных красот порадуют пейзажи Полесья и знаменитая Беловежская пуща.
Полезные материалы о путешествиях мы собрали в сюжете «Едем в отпуск». Читайте наши подборки стран, куда можно попасть без визы и даже загранпаспорта. А также о том, как сейчас добраться до Европы и в каких странах требуются международные водительские права.
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