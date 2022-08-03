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Обзор

Главные места для отпуска в августе за границей. Куда полететь в последний месяц лета

Мы собрали список самых доступных для туристов стран

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Август — самое время съездить за границу

Август — самое время съездить за границу

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Август — последняя возможность для отпуска с детьми перед началом учебного года. Мы составили список стран, в которых вы можете зарядиться энергией и новыми впечатлениями перед дождливой осенью.

Турция


Самым популярным направлением для пляжного отдыха по-прежнему остается Турция. Туда, согласно статистике, этим летом отправились 60% российских туристов. Исследовать старинные мечети под палящим солнцем Стамбула будет не самой лучшей идеей, а вот искупаться на побережьях Антальи или Бодрума однозначно стоит. Турция привлекательна безвизовым режимом и недорогими ценами на туры. «Всё включено» на неделю обойдется от 40 тысяч рублей в отелях 3–4 звезды.

Турция привлекает россиян безвизовым режимом

Турция привлекает россиян безвизовым режимом

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Абхазия


Другая излюбленная россиянами локация — Абхазия. В августе эта страна порадует приятной погодой и красотой горных пейзажей. А абхазские пляжи — одни из самых лучших из доступных в данное время: большинство из них песчаные. Однозначным плюсом является и то, что для въезда в «мандариновую» страну не понадобится загранпаспорт. Однако отдых здесь больше подойдет для неприхотливых туристов. Сервис и инфраструктура не отличаются высоким уровнем, в то время как цены на туры сопоставимы с турецкими курортами.

Абхазия славится прекрасными пляжами

Абхазия славится прекрасными пляжами

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ОАЭ


Несмотря на то, что в августе в Эмиратах невыносимая жара (воздух в это время года прогревается до +40), отпуск здесь может стать отличным завершением лета. В это время воду в бассейнах при отелях специально охлаждают. Дневной зной можно переждать за шопингом в гигантских моллах, которые славятся развлечениями на любой вкус, а после заката насладиться прогулками по городу. Цены на туры в августе начинаются от 50 тысяч рублей.

Эмираты — это и пляжный отдых, и отличный шопинг

Эмираты — это и пляжный отдых, и отличный шопинг

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Грузия


Хотя прямого авиасообщения между Россией в Грузией на данный момент нет, желающих отведать настоящие хачапури и погулять по старинным улочкам не убавилось. Туроператоры предлагают лететь из Москвы в Тбилиси через Армению. Если купить билет за пару недель до поездки, можно уложиться в 70 тысяч на человека. Важно отметить, что для того чтобы понежиться на живописных пляжах Батуми, не нужно делать визу.

Прямого авиасообщения с Грузией сейчас нет, туроператоры предлагают лететь через Армению

Прямого авиасообщения с Грузией сейчас нет, туроператоры предлагают лететь через Армению

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Белоруссия


Самым выгодным направлением сейчас является Белоруссия. Здесь можно восстановить силы в санаториях, а также посетить старинные замки и костелы. Эта страна подойдет и для паломнических поездок: живописный Витебск полон белоснежных церквей. А любителей природных красот порадуют пейзажи Полесья и знаменитая Беловежская пуща.

Беловежская церковь в Витебске

Беловежская церковь в Витебске

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Полезные материалы о путешествиях мы собрали в сюжете «Едем в отпуск». Читайте наши подборки стран, куда можно попасть без визы и даже загранпаспорта. А также о том, как сейчас добраться до Европы и в каких странах требуются международные водительские права.

Почитайте о 7 городах Турции, куда почти не добираются российские туристы — их точно стоит увидеть. Мы также писали о том, как добраться в Турцию из городов России — вот весь список.

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