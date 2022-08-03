Главные места для отпуска в августе за границей. Куда полететь в последний месяц лета

Август — последняя возможность для отпуска с детьми перед началом учебного года. Мы составили список стран, в которых вы можете зарядиться энергией и новыми впечатлениями перед дождливой осенью.

Турция

Самым популярным направлением для пляжного отдыха по-прежнему остается Турция. Туда, согласно статистике, этим летом отправились 60% российских туристов. Исследовать старинные мечети под палящим солнцем Стамбула будет не самой лучшей идеей, а вот искупаться на побережьях Антальи или Бодрума однозначно стоит. Турция привлекательна безвизовым режимом и недорогими ценами на туры. «Всё включено» на неделю обойдется от 40 тысяч рублей в отелях 3–4 звезды.