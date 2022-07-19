Будет жарко: 14 загорелых красоток в купальниках — о вечеринках на теплоходе и худших местах для отдыха
Корреспондент НГС пообщалась со счастливицами, которые решили начать неделю с отдыха у бассейна
В самый жаркий день июля воздух в Новосибирске прогрелся до +31 градуса. Это случилось в прошлый понедельник — тогда мы отправились к открытым бассейнам и посмотрели на тех счастливиц, которые могут себе позволить отдыхать и загорать в первый день рабочей недели. Загорелые сибирячки в ярких купальниках с наслаждением грелись на солнышке, пили освежающие коктейли и периодически погружались в прохладную голубую воду. Девушки рассказали нам о самых лучших и самых худших местах для пляжного отдыха, а также поделились локациями, где проводят классные пляжные вечеринки.
Кристина, стилист
— Из открытых бассейнов я езжу только на «Маяк», мне нравится, уже несколько лет отдыхаю здесь. Кроме того, я недалеко живу, удобно добираться. Вчера мы были на «Центральном пляже» Академгородка — сильно разочаровались: грязно, много мусора, вход в воду жуткий, контингент тоже не понравился. Я не тусуюсь, не могу сказать, где весело, могу рассказать, где вкусно — ресторан «Марфа», Bigsby Bar, Teahupoo Coffee — самые часто посещаемые нами места.
Светлана, 26 лет, финансист
— Мне не нравится, как стало на пляже «Звезда», грязно и вода плохо пахнет, больше туда не езжу. Хорошее место — парк-отель «Сосновый бор», с приличным бассейном, нравится летняя зона в «Мира Термах», в отличие от «Мира парка» — сегодня я туда звонила, узнавала стоимость: 600 рублей нужно заплатить только за вход, бассейн отдельно — 400 рублей на 3 часа, этого мало, придется продлять. Большие расходы получаются, плюс дорога — ехать далеко. Я не хожу на пляжные тусовки, но знаю, что бассейн «Ремикс» устраивает вечеринки на теплоходе.
Ирина, 32 года, парикмахер
— Чаще всего я отдыхаю на «Маяке», любимый бассейн, здесь же проводят классные пляжные вечеринки. Знаю, что на пляже «Звезда» устраивают тусовки. Мне нравится, когда все цивилизованно, чисто, поэтому городские пляжи не люблю.
Ирина, 18 лет, свой магазин спортивной одежды
Наталья, фельдшер
Отвечает Ирина: — Топ-3, куда точно стоит съездить — SPA-отель «Борвиха», потому что это прям люкс, все сделано для комфорта людей, есть душ, нормальные раздевалки. Недавно мы открыли для себя санаторий «Сибиряк», там платежеспособный адекватный контингент, нет борзоты. Сегодня мы побывали на «Маяке» — понравилось, хорошее место, как раз здесь проходят пляжные вечеринки, недавно была от «Локации звука», говорят, в прошлом году было лучше. Новое место открылось в Бердске, называется «Бруклин» — это шатер, где есть выход к пляжу, там можно классно отдохнуть. Самое ужасное место, на мой взгляд, это бассейн «Ремикс» — место общественного пользования, неприятный контингент, грязно, не хватает лежаков, вместо них выдают старые матрасы, лежишь прямо на земле. Бассейн не фильтруется, один на всех, второй бассейн не работает, очень большая проходимость — мы недавно приезжали с подругой, очень разочаровались.
Ольга, 30 лет, работает в банковской сфере
— Не люблю песчаные пляжи, где нет лежаков, лежишь, ветер подует, и ты весь в песке, неприятно. Я за открытые бассейны, где все продумано для людей. В «Сосновом бору» и «Парусе» здорово, но ценник подняли, в будни вход 1800 рублей, минус — теплая вода. «Румба» тоже сейчас 1800 рублей. «Маяк» самый доступный — 1000 рублей, вода охлаждается. Бассейн «Ремикс» тоже доступный по цене — 300 рублей, но из-за того, что бассейн большой, народу много, все плавают друг на друге, мы туда не ездим.
Екатерина, 27 лет, работает в сфере общепита
Юлия, 27 лет, работает в сфере красоты
Отвечают вместе: — Нам не нравится пляж на «Бугринской роще». В сравнении с прошлыми годами сильно испортился «Центральный пляж» в Академгородке: раньше было чище, был бар «Лобстер Боб» с классными вечеринками, а сейчас я даже не знаю, что там, люди съезжаются отовсюду, контингент испортился. На «Маяке» мы отдыхаем уже несколько лет, недавно здесь была классная вечеринка, организаторы — «Локация звука», было много народу, весело, нам понравилось.
Анастасия, 25 лет, работает в коллекторском агентстве
— Мне нравится отдыхать у бассейна «Ремикс», приезжаю сюда из города. Бывает, ездим компанией на озеро Старица — оно чистое, мне нравится. Не люблю городские пляжи, потому что там грязно, невозможно подойти к берегу. Знаю из соцсетей, что в баре SanDali, который на «Центральном пляже» Академгородка, стали проводить вечеринки, но я не была там.
Яна, 20 лет, приехала поступать в университет
— Я не местная, прилетела недавно из Бишкека. Бассейн «Маяк» — первое место, где я побывала, мы здесь отдыхаем с тетей, нам нравится. В моем городе большое озеро, а тут все иначе, интересно.
Наталья, 19 лет, студентка
Диана, 18 лет, студентка
Отвечают вместе: — Мы считаем, что бассейн «Ремикс» — это прекрасное место для отдыха, тут потрясающий бассейн и потрясающий персонал, нам очень нравится. За тусовкой — на пляж «Звезда», там проходят вечеринки от «Локации звука».
Марина, 29 лет, работает в бьюти-сфере
— Хорошо там, где лежаки — посещаю только бассейны, песок не люблю, потому что потом он везде. Кроме бассейнов отдыхаю на даче, а больше нет вариантов, если ты с детьми.
Мария, тренер в спортзале
— Я мало где бываю, на «Маяке» в первый раз — неплохо, понравилось на «Румбе», там бассейн с подогревом, хорошее место для отдыха с детьми. Не люблю бассейн «Ремикс» — холодная вода, грязно и много людей, хотя их вечеринка на теплоходе мне понравилась, было весело. Знаю, что на пляже «Звезда» организуют вечеринки, но я не была.
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