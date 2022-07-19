Будет жарко: 14 загорелых красоток в купальниках — о вечеринках на теплоходе и худших местах для отдыха

Отвечает Ирина: — Топ-3, куда точно стоит съездить — SPA-отель «Борвиха», потому что это прям люкс, все сделано для комфорта людей, есть душ, нормальные раздевалки. Недавно мы открыли для себя санаторий «Сибиряк», там платежеспособный адекватный контингент, нет борзоты. Сегодня мы побывали на «Маяке» — понравилось, хорошее место, как раз здесь проходят пляжные вечеринки, недавно была от «Локации звука», говорят, в прошлом году было лучше. Новое место открылось в Бердске, называется «Бруклин» — это шатер, где есть выход к пляжу, там можно классно отдохнуть. Самое ужасное место, на мой взгляд, это бассейн «Ремикс» — место общественного пользования, неприятный контингент, грязно, не хватает лежаков, вместо них выдают старые матрасы, лежишь прямо на земле. Бассейн не фильтруется, один на всех, второй бассейн не работает, очень большая проходимость — мы недавно приезжали с подругой, очень разочаровались.