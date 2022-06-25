В Новосибирске запретили купаться на популярных пляжах — мы нашли варианты, где купание разрешено

Будем надеяться, что в скором времени вода придет в норму и мы сможем нырять с головой без рисков.

Официальное разрешение на работу есть у муниципальных пляжей на территории парка «У моря Обского»: детского, галечного, каменного и «Бумеранга».

Территория пляжей граничит с парком аттракционов, где есть беседки. Тихое красивое место, удобный спуск к воде, недалеко от берега есть маленький каменный остров, а на пристани пляжа «Бумеранг» любят устраивать фотосессии. На том же пляже вы можете взять в прокат катамаран, есть воллейбольная и детская площадки.