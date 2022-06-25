В Новосибирске запретили купаться на популярных пляжах — мы нашли варианты, где купание разрешено
Официально в городе открылось 6 пляжей, но заходить в воду всё равно нельзя
Пляжный сезон сибиряки начали еще в мае — практически весь месяц стояла отличная погода. Толпами горожане съезжались на еще не подготовленные пляжи и наслаждались солнышком, а некоторые даже купались. Официально в Новосибирске открыли всего шесть пляжей — пять на территории парка «У моря Обского» и «Бугринская роща», но купаться там всё равно запрещено из-за плохого качества воды (обещали, что временно). Немного обидно приехать не пляж без возможности нырнуть в воду, не находите? Мы собрали популярные места отдыха, включая те, где можно плавать, но за деньги.
Пляжи в Советском районе
Дирекции парков «У моря Обского» и «Бугринская роща», на территории которых находятся пять пляжей, провели комплекс подготовительных мероприятий. Купание официально разрешили 10 июня, но потом попросили воздержаться от купания.
— Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на прошлой неделе. По результатам экспертизы выявлено неполное соответствие требованиям СанПиНа. Она не должна попадать в рот, нос или открытые раны на теле. Ноги промочить можно, купаться целиком не рекомендуется, — сообщили в ГУ и ЧС Советского района Новосибирска.
Будем надеяться, что в скором времени вода придет в норму и мы сможем нырять с головой без рисков.
Официальное разрешение на работу есть у муниципальных пляжей на территории парка «У моря Обского»: детского, галечного, каменного и «Бумеранга».
Территория пляжей граничит с парком аттракционов, где есть беседки. Тихое красивое место, удобный спуск к воде, недалеко от берега есть маленький каменный остров, а на пристани пляжа «Бумеранг» любят устраивать фотосессии. На том же пляже вы можете взять в прокат катамаран, есть воллейбольная и детская площадки.
Адрес: Советский район, ОбьГЭС, ул. Софийская, 15, к. 2 (остановка общественного транспорта «Парк у моря Обского»), номера телефонов:
Коммерческий пляж «Звезда» тоже открыт и готов принимать гостей.
Пляж считается одним из самых популярных у новосибирцев, конкурирует разве что с Центральным пляжем Академгородка. «Звезда» (бывший «Неоком») старается сочетать доступность с неплохим уровнем благоустройства: здесь есть камера хранения, медкабинет, работают спасатели. Можно арендовать шезлонг, лежак, зонтик, доску для серфинга. Желающие могут арендовать домик, снять беседку и мангал.
Адрес: Советский район, недалеко от Бердского шоссе (Бердский тупик, 1), остановка общественного транспорта «НИИ Систем», номера телефонов
Центральный пляж Академгородка («Сан-Сити») в этом году официально не открылся, но это не мешает горожанам отдыхать там на полную катушку. Пляж благоустроен — можно арендовать шезлонг или мягкое кресло-грушу, работают бары с закусками, в аренду можно взять сап или катамаран, желающие могут прокатиться на банане, а по вечерам в баре SunDali проходят вечеринки.
Адрес: Советский район, остановка «ул. Жемчужная», далее вперед по Морскому проспекту, станция электрички «Обское море».
Территория базы отдыха «Маяк» — с открытым бассейном и отдельным выходом к Обскому водохранилищу. Пляж частный и вход на него платный. Купаться можно в бассейне, их два: взрослый и детский. Территория у бассейна вмещает до 600 человек — можно арендовать шезлонг или целую кровать, как вариант — разместиться прямо на воде на надувном фламинго. Есть кафе и бар, кальяны. Изюминка пляжа «Маяк» — его принадлежность одноименному яхт-клубу, а значит, здесь можно покататься не только на катамаране, но и на лодке, катере и даже на яхте.
Адрес: Советский район, ОбьГЭС, ул. Плотинная, 1/1 (остановка «Бетонный завод», телефон
Пляжи в Бердске
Пляжи пансионатов «Хвоя» («Былина») и «Сосновка» — соседи, расположены в довольно живописном месте: бухта на берегу Бердского залива, рядом сосновый лес, свежий воздух, потрясающие виды. Сами пляжи не отличаются особым благоустройством, хотя их чистота и безопасность подтверждена соответствующими службами, так что плавать здесь можно без опаски. Есть кабинки для переодевания и «грибочки» от солнца. Пляж парка-отеля «Хвоя» — более ухоженный, с длинным пирсом и чистым песком. Пляж курорт-отеля «Сосновка» пошире, на нём есть небольшая отгороженная заборчиком территория для купания детей. Можно покататься на катамаранах, водных лыжах и катерах, взять в аренду бадминтон, шезлонг.
Адрес: Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6, телефон
Пляж «Ремикс» находится в Бердске. Помимо открытого бассейна, на территории есть песчаный берег, на котором можно также расположиться с комфортом, но следует иметь в виду, что вернуться с него обратно в платную зону можно, только заплатив снова. Возле пляжа есть большая платная парковка. Работает бар с напитками и шашлыками, еду можно и приносить с собой. Минус пляжа — огромное количество посетителей, так что уединенного и спокойного отдыха не получится.
Адрес: Бердск, ул. Попова, 11.
Пляж «Дюны» — весьма демократичный бесплатный пляж, который особенно любят местные жители. Днем это семейный пляж, а вечером территория превращается в вечеринку. Вода на «Дюнах» чистая, дно пологое, песчаный пляж регулярно убирается. Есть детская водная горка, прокат лодок и катамаранов, платная парковка, лавочки и навесы. На территории пляжа есть беседки с мангалами и небольшие летние домики для желающих переночевать. К недостаткам пляжа можно отнести его близость к дороге. Кроме того, без своего автомобиля добираться туда не очень удобно.
Адрес: Бердск, ул. Морская, 10а (остановка «Пристань»).
Пляж «На камнях» — вполне благоустроенный и известный что в Бердске, что в Академгородке. Пляж чистый, ухоженный, территория охраняется, есть парковка. Можно остановиться с палатками, арендовать летний домик, попариться в бане — есть даже такое. На территории работает кафе, есть беседки с мангалами для тех, кто любит жарить шашлыки.
Адрес: Бердск, ул. Зеленая роща, 15а (остановка «Юбилейный»).
Пляжи в Кировском районе
Пляж «Бугринская роща» на левом берегу — единственный бесплатный в черте города по сравнению с остальными вариантами. Пляж стал пользоваться популярностью относительно недавно — после того, как его благоустроили: помимо песочного покрытия появились кабинки для переодевания, туалеты, душевые, навесы, чтобы спрятаться от солнца. Есть детская площадка, фонтанчики для мытья ног, и что важно — дежурят спасатели и есть медпункт.
Адрес: Ул. Саввы Кожевникова (остановка транспорта «Бугринская роща»).
Известное жителям левобережья «Озеро грез» расположено сразу за зданием «Советской Сибири» — место не благоустроено, купание в озере запрещено, но это не мешает левобережцам с комфортом устраиваться на берегу и отдыхать. На озере есть место для любителей водных видов спорта — Shark Wake Park. Здесь можно покататься на вейкборде, есть аренда беседок.
Пляжи в Калининском районе
Пляж на озере «Спартак» появился в 2013 году. Вода в водоеме чистая, разрешено купаться. Вход на территорию бесплатный, но за аренду шезлонга или беседки нужно заплатить. Помимо этого, есть возможность арендовать лодку или катамаран.
Адрес: ул. Красных Зорь, 3а, Новосибирск.
Пляжи в Заельцовском районе
Пляж «Румба» — относительно новый развлекательный комплекс из двух открытых бассейнов: большого и маленького, с подогревом. Комплекс расположен посреди соснового леса и в то же время совсем недалеко от центра города, в ПКиО «Сосновый бор». Вокруг бассейнов — множество шезлонгов, зонты, играет музыка. Можно арендовать шатер. Есть кафе, а вот приходить со своей едой на пляж запрещено.
Адрес: Учительская, 49 (парк «Сосновый бор»), остановка «Учительская».
Бассейн на территории комплекса «Мира Термы» — платный, с тремя секторами. Но привлекательно и озеро, на которое открывается вид от бассейнов. Пробраться к нему можно с другой стороны термального комплекса, и что логично — совершенно бесплатно. Будьте осторожны: купание в озере запрещено, но это не помешает любоваться красивыми видами.
Адрес: Окружная, 33, телефон
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