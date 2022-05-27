Как в Турции: 7 открытых бассейнов в Новосибирске, в которых уже в мае начали купаться
Рассказываем, где можно понежиться на шезлонге под солнцем и сколько это стоит
Невероятно жаркий май стал настоящим праздником для новосибирцев — приятно, когда лето начинается на месяц раньше, а пляжный сезон уже открыт. Радует ощущение, что впереди еще столько всего интересного, и даже если погода в июне или июле будет дождливой — не беда, ведь мы уже столько всего успели. Впереди жаркие выходные — ради такого случая публикуем обзор открытых бассейнов, которые уже начали свою работу и ждут первых гостей.
Бассейн «Маяк»
Бассейн с отдельным выходом на пляж расположился на территории базы отдыха «Маяк». Удобные лежаки и кровати с балдахином для тех, кто желает спрятаться от толпы. Есть отдельный детский бассейн. В аренду можно взять огромного надувного фламинго или любого другого яркого персонажа для комфортного отдыха и красивых фотографий. На территории бассейна работает бар с закусками, коктейлями, мороженым, есть кальяны. Поскольку пляж «Маяк» принадлежит одноименному яхт-клубу, здесь можно покататься на лодке, катере и на яхте, взять в аренду сап.
Улица Лодочная, база «Маяк», 2-я, 1/1; (383) 287–03–27, Маяк-нск.рф.
Время работы: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: будние дни: взрослым — 700 рублей, детям — 500 рублей, выходные: взрослым — 1000 рублей, детям — 700 рублей, детям до 2 лет бесплатно.
Бассейн «Румба»
Бассейн привлекателен своим удобным расположением в черте города. Добраться до Учительской можно без проблем и на общественном транспорте, и на такси за небольшую сумму. Бассейн с подогревом, работают две зоны — для взрослых (30 х 15) и для маленьких детей (10 х 5). На территории есть кафе-бар с едой, напитками, отдельная зона для кальянов. Бассейн считается семейным, здесь нет шумной музыки, танцев, атмосфера настраивает на спокойный, гармоничный отдых в лесу.
Улица Учительская, 49 (парк «Сосновый бор»), остановка «Учительская»; (383) 248–33–44, Румба-пляж.рф.
Время работы: с 09:00 до 20:00.
Стоимость: основной прайс — 1500 рублей на день для взрослых, 700 рублей на день для детей с 6 лет, дети до 5 лет — бесплатно, действует система льгот.
Бассейн «Ремикс»
Едем в Бердск. Бассейн расположен на берегу Бердского залива — виды открываются потрясающие. Основное преимущество бассейна — цена, 300 рублей на день, но учитывайте, что за такую сумму контингент собирается разный. Много лежаков — больше 800, расположены близко друг к другу, практически впритык. На территории бассейна работает детский аквапарк с надувными горками и лабиринтом. Есть зона с искусственным газоном и бар с прохладительными напитками и шашлыками. Начать работу бассейн обещает в первых числах июня.
Бердск, ул. Попова (остановка «улица Попова, дом 35»), семейный парк отдыха; (383) 334–06–25, Lesnaya-skazka.ru.
Время работы: с 09:00 до 21:00.
Стоимость: 300 рублей.
Бассейн «Борвиха»
Снова Бердск. Бассейн расположен на территории отеля, но гостем быть необязательно, просто платите за вход и место. Бассейн больше для семейного отдыха с детьми, шумную компанию здесь не встретить, и в целом шуметь как-то неудобно — приличное место. Бассейн разделен на 5 дорожек и зону для свободного плавания, есть тумбы для ныряния, вода 29 градусов. В расположенном рядом маленьком детском бассейне еще теплее, от 29 до 33 градусов. Есть раздевалки с душем, санузлами и шкафчиками для вещей. Также на территории работает бар с напитками.
Бердск, ул. Морская, 3, к. 1; (800) 550–68–18, Hotelborviha.ru.
Время работы: с 08:30 до 21:00 (при хорошей погоде).
Стоимость: понедельник — четверг: взрослый билет на день — 1800 рублей, 1 час — 600 рублей. Детский билет от 3 до 9 лет — полный день 1400 рублей, 1 час — 450 рублей. Пятница — воскресенье: взрослый от 10 лет — 2400 рублей, 1 час — 800 рублей, детский — 1800 рублей, 1 час — 600 рублей
Бассейн «Парус»
Открытый бассейн на территории одноименного отеля обещает начать работу с 1 июня. Принцип тот же, что и с «Борвихой» — гостем санатория быть необязательно, достаточно заплатить за место. Бассейн подразумевает тихий, спокойный семейный отдых. На территории вы можете заказать еду и напитки.
ДП Кудряшовский, ул. Береговая, 56; (800) 350‒56‒56, Parusresort.ru.
Время работы: с 10:00 до 20:00.
Стоимость: с понедельника по четверг взрослым и детям с 13 лет — 1300 рублей, дети с 3 до 12 лет — 800 рублей, дети до 2 лет бесплатно; с пятницы по воскресенье взрослым и детям с 13 лет — 1800 рублей, дети с 3 до 12 лет — 1000 рублей/
Бассейн «Мира Термы»
Открытие зоны «Пляж» выпало на 25 мая, так что уже в эти выходные можно бронировать себе места и греться на солнышке. Зона на территории соснового бора с видом на озеро. Работает три сектора, на которые распространяется основной тариф. Основная зона с бассейном для взрослых — «Луна», рядом кафе, кафетерий с мороженым, рыбный пилинг, эколавка, туалетные комнаты, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и три душевых. Для семейного отдыха советуем выбрать зону бассейна «Семейный», здесь расположена лестница на верхнюю террасу, где установлена инфракрасная кабина. Зона повышенной комфортности для взрослых гостей от 14 лет с удобными шезлонгами, столиками и зонтами. Гости, которые отдыхают в этой зоне, получают бутылочку чистой воды 500 мл и одно прокатное полотенце. Нахождение с детьми любого возраста здесь невозможно.
Окружная, 33; 363–38–10, Sell.miratermy.ru.
Время работы: с 09:00 до 23:00.
Стоимость: взрослый билет — 1000 рублей за 3 часа, 1600 рублей — полный день, детский с 7 до 13 лет — 850 рублей 3 часа, 1350 рублей — полный день. При покупке билета на ребенка от 4 до 6 лет включительно — отдельный шезлонг ребенку не предоставляется. Дети до 3 лет бесплатно
Бассейн в парк-отеле «Сосновый бор»
Парк-отель находится в черте города. На территории есть отдельный детский бассейн с подогревом. Для любителей роскоши — несколько уединенных VIP-зон с балдахинами. Также для посетителей есть удобные шезлонги, кабинки для переодевания и душ, бесплатный Wi-Fi и охраняемая парковка. Возле бассейна расположена уютная летняя терраса с коктейлями и мороженым.
Новая Заря, 53а; (383) 209–09–04, Sborhotel.ru.
Время работы: с 10:00 до 19:30.
Стоимость: в будние дни — 1400 рублей/день (взрослый), 700 рублей после 16:30, 600 рублей/день (детский), 300 рублей после 16:30; в выходные 1800 рублей/день (взрослый), 900 рублей после 16:30, 700 рублей/день (детский), 400 рублей после 16:30.
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