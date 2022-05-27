Как в Турции: 7 открытых бассейнов в Новосибирске, в которых уже в мае начали купаться

Улица Учительская, 49 (парк «Сосновый бор»), остановка «Учительская»; (383) 248–33–44, Румба-пляж.рф.



Время работы: с 09:00 до 20:00.

Стоимость: основной прайс — 1500 рублей на день для взрослых, 700 рублей на день для детей с 6 лет, дети до 5 лет — бесплатно, действует система льгот.

Бассейн «Ремикс»

Едем в Бердск. Бассейн расположен на берегу Бердского залива — виды открываются потрясающие. Основное преимущество бассейна — цена, 300 рублей на день, но учитывайте, что за такую сумму контингент собирается разный. Много лежаков — больше 800, расположены близко друг к другу, практически впритык. На территории бассейна работает детский аквапарк с надувными горками и лабиринтом. Есть зона с искусственным газоном и бар с прохладительными напитками и шашлыками. Начать работу бассейн обещает в первых числах июня.

