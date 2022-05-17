Пошла жара: красотки в купальниках потянулись на Центральный пляж — горячий фоторепортаж

— Я обошла почти все пляжи Новосибирска, сейчас чаще всего бываю на Бугринском и на Центральном пляже Академа. Бугринский ближе, и тем удобнее, ну а в Академе лучше инфраструктура — есть и платные лежаки, и бесплатные туалеты (главное правило цивилизованного пляжа и чистой воды). Очень жаль, что закрыли «Наутилус» — несмотря на сомнительный подчас контингент, это был единственный доступный пляж не сильно далеко от центра, куда можно было добраться на общественном транспорте. Центральный пляж Академгородка неплох, но в начале сезона тут довольно грязно — приходится буквально своими руками расчищать берег. Ну ничего, для себя же стараемся, — улыбается Маргарита.