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Фоторепортаж

Пошла жара: красотки в купальниках потянулись на Центральный пляж — горячий фоторепортаж

Смотрим официальное открытие пляжного сезона в Академгородке

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Пляжные вечеринки объявляются открытыми

Пляжные вечеринки объявляются открытыми

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Лето в этом году забрезжило еще в конце апреля, когда мы с вами с сомнением смотрели на шорты и думали — а не рано ли? Май обрадовал еще больше и подарил сибирякам жаркую пляжную погоду ближе к своей середине. В минувшую субботу, 14 мая, столбик термометра поднялся до +27, народ потянулся на пляжи. Наш корреспондент Алена Золотухина съездила на Центральный пляж Академгородка и посмотрела, как отдыхающие празднуют начало пляжного сезона.

О том, что народу на пляже будет много, стало понятно еще по забитому тамбуру в электричке и по небольшой пробке на подъезде к Академгородку. Центральный пляж — один из немногих, где можно отдохнуть с комфортом, взяв в аренду лежак за небольшие деньги — 300 рублей на целый день. Удобно можно расположиться и на кровати с балдахином, но 300 рублей в таком случае вы заплатите за один час.

В первой половине дня правая часть пляжа выглядела несколько пустынно, но после обеда народу заметно прибавилось

В первой половине дня правая часть пляжа выглядела несколько пустынно, но после обеда народу заметно прибавилось

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В первый жаркий майский день не все заведения успели открыться — работало только три, от того с арендой лежаков случилась проблема. На главном пирсе, где в белой двухэтажной деревянной постройке работает бар Sun Dali, и вовсе убрали все лежачие и сидячие места — вместо них музыканты добрую половину дня устанавливали оборудование к вечернему концерту в честь открытия пляжного сезона.

Марина говорит, что начинает загорать с <nobr class="_">+17... +20</nobr> градусов

Марина говорит, что начинает загорать с +17... +20 градусов

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— Я приезжала сюда две недели назад, когда в апреле была жаркая погода, народу было немного, еще лед лежал, заведения не работали, — рассказывает Марина. — Получается, второй раз в этом году приехала, а вообще езжу сюда уже года три. Альтернатива этому пляжу — берег на Бердском заливе. Прогноз погоды на неделю хороший, можно хоть каждый день загорать.

Котики тоже хотят погреться на солнышке

Котики тоже хотят погреться на солнышке

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Скопление людей было на правой стороне пляжа, где работали бары с едой и напитками. Например, шашлык из свинины можно было заказать за 300 рублей, из курицы — за 250 рублей. Подают в аккуратных закрытых контейнерах — наконец-то картонная прямоугольная тарелка ушла в прошлое.

Красиво отдыхать не запретишь

Красиво отдыхать не запретишь

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На удивление, песок у берега был довольно чистый, однако береговая линия завалена бревнами, ветками и палками — классика. Будет ли администрация пляжа наводить порядок — неизвестно. Инициативу в свои руки взяли отдыхающие и перетаскали часть деревянного мусора в сторону, освободив вход в воду — довольно-таки холодную, что аж ступни сводит.

Маргарита не смогла смотреть на плавающие всюду ветки и решила их убрать

Маргарита не смогла смотреть на плавающие всюду ветки и решила их убрать

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— Я обошла почти все пляжи Новосибирска, сейчас чаще всего бываю на Бугринском и на Центральном пляже Академа. Бугринский ближе, и тем удобнее, ну а в Академе лучше инфраструктура — есть и платные лежаки, и бесплатные туалеты (главное правило цивилизованного пляжа и чистой воды). Очень жаль, что закрыли «Наутилус» — несмотря на сомнительный подчас контингент, это был единственный доступный пляж не сильно далеко от центра, куда можно было добраться на общественном транспорте. Центральный пляж Академгородка неплох, но в начале сезона тут довольно грязно — приходится буквально своими руками расчищать берег. Ну ничего, для себя же стараемся, — улыбается Маргарита.

Чтобы попасть на качелю, нужно отстоять приличную очередь

Чтобы попасть на качелю, нужно отстоять приличную очередь

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Ксения приехала на пляж вместе с подругами. Из немногочисленных мест для пляжного отдыха девушка предпочитает пляж Академгородка:

— Нравится, как здесь всё благоустроено, можно взять лежак в аренду, есть столики, неплохой сервис, качели — красиво. Конечно, есть и минусы, но я стараюсь их не замечать.

Бар с деревянными лежаками стал самой популярной фотозоной в прошлом году из-за расставленных пальм. В этом году растения выставить еще не успели — но девушки всё равно уже фотографируются

Бар с деревянными лежаками стал самой популярной фотозоной в прошлом году из-за расставленных пальм. В этом году растения выставить еще не успели — но девушки всё равно уже фотографируются

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Ближе к 18 часам зазвучали первые аккорды — музыканты наконец настроили гитары и собрали ударную установку. Народу заметно прибавилось — каждый из участников фестиваля привел с собой группу поддержки. Однако полноценное выступление всё еще не началось.

Ольга приехала загорать вместе с подругами

Ольга приехала загорать вместе с подругами

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— Я вообще не очень часто езжу на пляж. Тот, что был под Октябрьским мостом, мне не очень нравился — много народу. Иногда приезжаю сюда с подружками, хотя тут тоже, как по мне, не очень чисто, — говорит Ольга.

Девушки пришли послушать музыкальную группу

Девушки пришли послушать музыкальную группу

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Анна и Василина тоже в первый раз в этом году выбрались на пляж. Девушкам нравится Центральный, но сильно смущает отсутствие нормальных туалетов и грязный берег, они надеются, что бревна и ветки в скором времени уберут.

Полину расстроили мусор и отсутствие цивильных туалетов

Полину расстроили мусор и отсутствие цивильных туалетов

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Полина приехала на Центральный пляж в первый раз и говорит, что первое впечатление получилось не очень.

— Мне нравится территория пляжа «Маяк», там есть детский бассейн, ребенку гораздо интереснее. Бывает, ездим на «Звезду». Может быть, я делаю выводы об этом пляже рано, стоит побывать здесь в разгар сезона, — считает Полина.

На небольшом концерте выступило несколько местных групп из Академгородка

На небольшом концерте выступило несколько местных групп из Академгородка

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Ближе к 19 часам концерт всё же начался, народ собрался к центру пляжа. Девушки пританцовывали, мужчины подпевали знакомые строчки хитов прошлых лет.

Послушать живую музыку на берегу — разве не прекрасно?

Послушать живую музыку на берегу — разве не прекрасно?

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Левая часть пляжа на контрасте выглядела пустынно и безлюдно — ни одно из заведений той стороны еще не начало свою работу, хотя экран для кинотеатра под открытым небом уже натянули. Приятно осознавать, что пляж в скором времени заживет привычной летней активной жизнью.

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