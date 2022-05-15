В моду вошли «грустные очки» — смотрим на 9 актуальных солнцезащитных оправ на лето 2022-го

В модном сезоне 2022-го идет мощный акцент на ретро, и для того чтобы понять, какие очки будут в тренде, достаточно вспомнить Одри Хепберн. Первое, что вам бросится в глаза в магазине, когда вы придете выбирать очки, — белая широкая оправа с темными стеклами. Именно такая модель сегодня на пике популярности, именно ее вы можете наблюдать в образах модных блогеров и стилистов.