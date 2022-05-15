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Модные советыОбзор

В моду вошли «грустные очки» — смотрим на 9 актуальных солнцезащитных оправ на лето 2022-го

Ретроочки, как у Одри Хепберн, цветные стекла и необычные формы — выбираем под свой тип лица

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Смотрим, что будем носить летом 2022-го

Смотрим, что будем носить летом 2022-го

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Не пытайтесь оспорить тот факт, что солнцезащитные очки сегодня — часть образа. Основная их функция, безусловно, защищать наши глаза от нещадного ультрафиолета, но если мы с вами хотим выглядеть современно и стильно, то оправу следует подбирать с особой тщательностью согласно своему типу лица. Рассказываем, как это сделать и показываем трендовые варианты на предстоящий летний сезон — поверьте, нам есть где разгуляться.

Что в тренде

Всё новое — хорошо забытое старое. Верно, однако если дело касается моды, то оглядываться назад слишком рьяно не стоит, существует множество нюансов, которые отличают устаревшую модель очков от современной: чуть больше оправа, чуть другая форма или расцветка — вот, уже и классика выглядит совершенно иначе.

В модном сезоне 2022-го идет мощный акцент на ретро, и для того чтобы понять, какие очки будут в тренде, достаточно вспомнить Одри Хепберн. Первое, что вам бросится в глаза в магазине, когда вы придете выбирать очки, — белая широкая оправа с темными стеклами. Именно такая модель сегодня на пике популярности, именно ее вы можете наблюдать в образах модных блогеров и стилистов.

Вспомните Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»

Вспомните Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»

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В тренде яркие цветные оправы: розовые, зеленые, желтые, голубые — смело добавляйте акценты.

Когда еще носить цветные очки, как не летом?

Когда еще носить цветные очки, как не летом?

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Классика жанра — кошачий глаз. В любых оттенках — черные, белые, цветные, в расцветке леопард.

Если вам подходит эта форма — не раздумывая берите и носите

Если вам подходит эта форма — не раздумывая берите и носите

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Цветные стекла на ваших солнцезащитных очках сделают мир невероятно красочным и приятным, а ваш образ — ярким и притягательным.

Особенно симпатично смотреть сквозь желтое и розовое стекло

Особенно симпатично смотреть сквозь желтое и розовое стекло

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Очки оверсайз подходят тем, кто привык прятать за стеклами половину лица. Отлично смотрятся квадратные оправы — примерьте, вдруг это то, что вы искали.

Классическая оверсайз-оправа по-прежнему в моде

Классическая оверсайз-оправа по-прежнему в моде

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Если хочется чего-нибудь эдакого — примерьте очки необычной формы: бабочки, звезды, сердечки, многоугольник. Внезапно — грустные очки, форма стекол слегка опущена вниз, дугообразная оправа (страшно модно).

Глаза разбегаются, правда?

Глаза разбегаются, правда?

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Узкие и вытянутые очки с нами уже не первый сезон. Вау эффект вокруг них несколько стих, но оправа еще не ушла с модного пьедестала. Продолжаем носить.

Оправа актуальна и в цвете — попробуйте с розовыми или желтыми стеклами

Оправа актуальна и в цвете — попробуйте с розовыми или желтыми стеклами

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Нестареющая классика — опять возвращаемся к Одри Хепберн и ее образу в фильме «Завтрак у Тиффани».

Самая распространенная форма очков, которая есть практически у каждой

Самая распространенная форма очков, которая есть практически у каждой

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Актуальны будут очки на цепочке с крупными и мелкими звеньями, нити из бусин или жемчуга. Декор отстегивается, его можно купить отдельно и носить с разными моделями — так вы почувствуете ощущение новизны, несмотря на то, что вашим очкам, допустим, уже несколько лет.

Носить очки на цепочке невероятно удобно

Носить очки на цепочке невероятно удобно

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Как выбрать оправу под свой тип лица


Первым делом смотрим в зеркало и определяем, на какую фигуру похоже ваше лицо — овал, круг, квадрат, прямоугольник или перевернутый треугольник (сердце).

Обладательницам овального, вытянутого лица крупно повезло — им подходят практически все модели очков, главное сохранить пропорции. Лучше всего, если ширина оправы будет равна или чуть больше самой широкой части лица. Верхняя линия оправы должна совпадать с линией бровей. Плавные формы очков подчеркнут округлые изгибы лица. Чтобы сделать акцент на скулы — выбирайте оправу кошачий глаз или бабочку, примерьте прямоугольную или округлую оправу.

Для круглого лица нужны оправы, которые будут зрительно его вытягивать, с четкими углами — вытянутые прямоугольные или очки с заостренной оправой (направит взгляд к вискам и подчеркнет скулы, делая их визуально шире подбородка). Очки с широкими дужками будут отлично смотреться на круглом лице.

Прямоугольное лицо — очки должны сглаживать прямые вытянутые и угловатые черты и визуально укорачивать его. Не стоит брать маленькие оправы, лучше остановите свой выбор на больших, оверсайз, круглые или очки авиаторы. Цветная оправа привлечет внимание к вискам и сделает область скул шире.

Если у вас квадратное лицо, то основная задача очков — смягчить линии, сделать их более плавными. Примерьте оправы кошачий глаз (форма вытянет лицо и сделает скулы шире подбородка), авиаторы, круглые. Прямоугольные и квадратные оправы лучше не выбирать.

Мягкие, сужающиеся к подбородку линии характерны для треугольного лица или сердца. Очки для треугольной формы лица должны сбалансировать верх и низ (лоб и подбородок), поэтому их ширина не должна превышать ширину лба, избегайте очков с массивной верхней частью. Можно подобрать очки с маленькой закругленной оправой, а также с узкой перемычкой. Подойдут авиаторы, бабочки, кошачий глаз, а если хочется максимально сместить акцент со слишком широкого лба, выберите круглые очки.

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