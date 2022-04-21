Где взяла? Этот нескромный вопрос мы задали 8 сибирячкам на улицах — в необычных тренчах и модных кожанках

— Массмаркет сегодня не располагает тем количеством одежды, которым располагал раньше, поэтому идет акцент на шоурумы, где также можно красиво и стильно одеться. У меня свой бренд одежды — Verba, гардероб состоит преимущественно из вещей нашего производства. Раньше мы шили только на заказ, но уже в мае планируем открыться в БЦ «Колос». Куртка, что на мне, — наша, мы стараемся следить за актуальными тенденциями и делаем продукт, который был бы интересен и девушкам, и женщинам.

Елизавета 27, контент-менеджер, фотограф и видеограф

Виктория, 27 лет, в декрете