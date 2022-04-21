Где взяла? Этот нескромный вопрос мы задали 8 сибирячкам на улицах — в необычных тренчах и модных кожанках
Мы выяснили, где одеваются новосибирские модницы и страдают ли они без привычного массмаркета
Прошло больше месяца с момента, когда привычные нам магазины одежды в торговых центрах сделали ручкой и закрыли свои двери. Одинокие манекены за стеклом в темном помещении будто дразнят новосибирских модниц, облаченные в новинки весенней коллекции, а летнюю мы с вами так и не увидим. Корреспондент НГС Алёна Золотухина поговорила с женщинами на улицах города и спросила, где они покупают новую одежду (получился хороший список магазинов). Также сибирячки рассказали, что им не нравится в современной моде — попробуете угадать?
Кристина, 25 лет, мастер-бровист
— Большинство вещей я купила еще до того, как закрылись магазины. Сейчас хожу по шоурумам — Malina Bonita, Lilium Boutique, Aziza, Cash room, обращаю внимание на местное производство. Для весны хочу докупить еще вещей — тренч, кожанку (очень люблю, у меня их штук 5 в гардеробе), обувь.
Я одеваюсь так, как мне нравится, мой стиль — рваные джинсы, косухи, оверсайз футболки и кофты, грубые ботинки, обращаю внимание на девушек, которые одеты в таком же стиле, а вот огромные пальто, как у бабушек, не люблю — не моё и на других не нравится.
Юлия, 32 года, в декрете
— Я сейчас не покупаю одежду, присматриваюсь по соцсетям к магазинам русских дизайнеров, к местным шоурумам. В «Галерее» осталась пара мест, где можно что-нибудь приобрести. Раньше я одевалась в магазинах компании Inditex — Zara, Massimo Dutti, магазин The Outlet by Lukse, сайт Farfetch.
Я перестала следить за модой, считаю, что человек носит то, что ему нравится, что ему идет, хорошо сидит на фигуре. На людей на улицах не обращаю внимания, яркие стильные образы практически не встречаю — Новосибирск весь в пыли, грязный, люди носят то, что не жалко, белые кроссовки невозможно надеть.
Екатерина, 33 года, руководитель танцевальных студий, свой бренд одежды
— Массмаркет сегодня не располагает тем количеством одежды, которым располагал раньше, поэтому идет акцент на шоурумы, где также можно красиво и стильно одеться. У меня свой бренд одежды — Verba, гардероб состоит преимущественно из вещей нашего производства. Раньше мы шили только на заказ, но уже в мае планируем открыться в БЦ «Колос». Куртка, что на мне, — наша, мы стараемся следить за актуальными тенденциями и делаем продукт, который был бы интересен и девушкам, и женщинам.
Елизавета 27, контент-менеджер, фотограф и видеограф
Виктория, 27 лет, в декрете
Отвечают вместе: — Спасают шоурумы: Malina Bonita, Cosmo, Nastens, Cash — самые топовые в Новосибирске. В ТЦ осталось несколько мест, где можно что-нибудь купить: Love Republic или Koton. Можно заказать одежду на Shein, AliExpress, La Moda или Wildberies, правда, нужно будет хорошо поискать, там остались еще остатки роскоши — Puma, Nike или Adidas.
Новосибирск серый, грязный, хочется добавить красок, чтобы расцвел благодаря людям. Молодежь одевается стильно, молодцы, в центре ходят модные девчонки, а вот неаккуратные пучки на голове и безразмерное пальто — некрасиво, такое не нравится.
Елена, 42 года, работает в мэрии
— Мне нравится шоурум Nastens Shop, я купила там это пальто. Если нужна обувь, советую магазин на Советской Dnk Shoes, производство Армения и Россия. За актуальными образами я не гонюсь, но мне важно, чтобы образ смотрелся интересно и свежо, чтобы вещь мне подходила.
Я понимаю, что одежда в стиле оверсайз сейчас модная, но хочется, чтобы был предел. Одеваться нужно своевременно, по месту и по времени, красные губы, декольте и короткая юбка неуместны по утрам, а вот вечером — почему нет?
Дарья, 19 лет, SMM-специалист
— Я пока не нуждаюсь в том, чтобы покупать новое, но среди магазинов, которые мне нравятся, выделяю Avelon, там качественная одежда. Весной стараюсь добавлять что-нибудь яркое в образ, слежу за модой, смотрю, какие принты и цвета сейчас актуальны.
Я полтора года прожила в Москве, там на Патриарших прудах будто модный показ, и мужчины, и женщины выглядят очень привлекательно. В Новосибирске модных девчонок и женщин я обычно встречаю только в центре, образы будто с картинки.
Юлия, 38 лет, работает в компании «Мегафон»
— Я одеваюсь в Cosmo, Fresh room, Шоколад, «Одевай-ка», уже присмотрела себе несколько новинок. Обувь покупаю в Wanna Shoes — там довольно качественно и недорого. Я очень люблю необычную обувь, нравится объемная подошва — я маленькая, хочется быть повыше.
В одежде предпочитаю классический стиль, черное или белое, реже — яркое, обычно летом. Нравится подмечать необычные сочетания на девушках, но когда они носят одежду не по фигуре — нет, не люблю, это сразу бросается в глаза, смотрится некрасиво.
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