Вместо MAC и Shiseido: 9 дешевых средств на замену люксу и ушедшим брендам (разница небольшая)

Признайтесь, женщины, что хотя бы раз ваше сердце замирало при виде мерцающей всеми цветами радуги палетки теней, а голос в голове твердил: «Купи, купи, купи». Вы прекрасно понимаете, что воспользуетесь одним цветом из шести раз в жизни, но очень надо, хоть убей. Если прям очень сильно надо — обратите внимание на палетку Tammy tanuka. Стоимость начинается от 250 рублей.



— Бренд, на мой взгляд, не имеющий аналогов, самая широкая палитра пигментов. Помимо увлекательных и чарующих названий, создатели бренда могут удивить различными переливами цветов и сияний. Матовые, перламутровые, сияющие, дуохромные — каждая найдет для себя идеальный оттенок теней. Конечно, тени не единственный их продукт, но он однозначно их флагман, — говорит Елизавета Михайлина.