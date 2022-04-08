Вместо MAC и Shiseido: 9 дешевых средств на замену люксу и ушедшим брендам (разница небольшая)

В магазинах косметики и парфюмерии женщины будто попадают в рай. Яркие коробочки, тени, румяна, блестки так и манят, однако, увидев стоимость, мы так же стремительно возвращаемся с небес на землю. И без того кусачие цены стали еще кусачее. Женская косметичка переживает непростые времена — намазывая на лицо остатки роскоши, мы думаем, а как быть дальше. Этот вопрос мы задали визажисту Елизавете Михайлиной — она помогла нам составить список из бюджетных средств декоративной косметики, которыми можно смело заменить ставшие неприлично дорогими кремы, помады и туши для ресниц.
Для мужчин сейчас будет откровение (а может, и для женщин тоже), но брови нужно укладывать. Подкрашивать, расчесывать, наносить специальный гель для бровей и аккуратно укладывать волосинка к волосинке. Среди гелей для бровей особой популярностью пользуется бренд MAC — brow set. На сегодня его стоимость 1990 рублей — как-то слишком, не находите? Предлагаем заменить на Art Visage — 204 рубля. Дешево и сердито, а по своим функциям ничуть не уступает дорогостоящему товарищу.
Стилисты в один голос твердят о том, что блеск сегодня в тренде, начиная от макияжа, заканчивая туфлями — блестим с утра до вечера. Для тех, кто морально не готов, — матовость не стала моветоном, просто нам наконец-то предложили альтернативу. Хорошие матовые блески для губ вы можете найти в линейке MAYBELLINE NEW YORK superstay matte ink, не слишком дорого, но и не дешево — 671 рубль. Визажист Елизавета Михайлина советует попробовать матовый блеск для губ марки Divage — он не сушит губы, не стягивает, имеет широкую линейку цветов и стоит всего 345 рублей.
— Estrade создали два средства, сильно облегчающие женщинам жизнь: скульптор, которым практически невозможно поставить неаккуратное пятно, и хайлайтер с мелким помолом — он создает деликатное свечение без крупных блесток на лице. Их аналогами можно назвать MILANI silky matte bronzing powder и LAMEL PROFESSIONAL hd highlighting powder, — говорит визажист.
Признайтесь, женщины, что хотя бы раз ваше сердце замирало при виде мерцающей всеми цветами радуги палетки теней, а голос в голове твердил: «Купи, купи, купи». Вы прекрасно понимаете, что воспользуетесь одним цветом из шести раз в жизни, но очень надо, хоть убей. Если прям очень сильно надо — обратите внимание на палетку Tammy tanuka. Стоимость начинается от 250 рублей.
— Бренд, на мой взгляд, не имеющий аналогов, самая широкая палитра пигментов. Помимо увлекательных и чарующих названий, создатели бренда могут удивить различными переливами цветов и сияний. Матовые, перламутровые, сияющие, дуохромные — каждая найдет для себя идеальный оттенок теней. Конечно, тени не единственный их продукт, но он однозначно их флагман, — говорит Елизавета Михайлина.
Поговорим о туши для ресниц — здесь у каждой имеется своя, любимая и неповторимая. Информация для тех, кто пришел в магазин и не обнаружил знакомый тюбик на витрине или цена на него шокировала, — попробуйте корейские аналоги, но и они стоят совсем не дешево. Не переживаем, у нас есть беспроигрышный вариант уже много лет — Vivienne sabo.
— Российский бренд с красивой легендой. Долгое время их тушь была идеалом для тысяч девушек, и когда Cabaret начали оттеснять другие бренды, они выпустили latex — и снова в яблочко. Тушь дает необходимое увеличение, ее можно наслаивать, но главное — ее легко смывать. Сравнить можно с большинством корейских тушей, они часто так же снимаются «чулочками», — подсказывает Елизавета Михайлина.
Еще один качественный российский бренд косметики — Stellary. Елизавета Михайлина советует попробовать их помаду — 365 рублей. Визажист отмечает, что комфортную сатиновую текстуру которую можно сравнить с CLARINS joli rouge — 2299 рублей.
Следующие в списке — румяна. В неумелых руках — убийственный инструмент, но если вы научитесь наносить их правильно и грамотно подбирать оттенок, выглядеть будете неотразимо. Елизавета Михайлина предлагает попробовать марку Beauty bomb — несмотря на яркую упаковку, румяна подойдут не только молодежи. Легкие в нанесении, имеют кремовую текстуру. Аналог — SHISEIDO minimalist за 3649 рублей.
Тональный крем — здесь такая же история, как с тушью. Огромное количество хороших вариантов от разных производителей и самое часто покупаемое косметическое средство. На случай, если стоимость вашего Chanel стала космической — Eva mosaic (572 рубля) со своим деликатным BB кремом вам в помощь. Крем помогает устранить следы недостатка сна, а сравнить его можно с PUPA bb cream — 1349 рублей.
— Dream minerals можно похвалить за экологичную косметику, тональное средство в виде пудры для лица, помогающее скрыть недостатки и мало чем уступающее привычным жидким тонам. Сравнить можно, пожалуй, с самой популярной Bare Minerals. Продукты российского бренда не уступают ни в стойкости, ни в подлинности состава, — говорит Елизавета Михайлина.
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