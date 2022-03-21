На смену H&M и Zara: магазины одежды и обуви массово закрываются. Чем заменить привычные бренды?

В начале марта магазины-представители западных брендов начали массово заявлять о временной приостановке работы. Проходя мимо витрины H&M, тоскливо видеть нарядные манекены, а закрытые двери в Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, Mango будто издеваются — ведь только-только завезли новые весенние коллекции. Помимо уже названных, много других брендов также не ведут продажи ни онлайн, ни офлайн. Выясняем, чем можно заменить привычный шопинг.



НГС уже сделал обзор на магазины косметики и парфюмерии, проанализировал ситуацию в ТЦ города, собрал список полезных советов, во что инвестировать сегодня денежные средства, чтобы остаться в плюсе. Следующие на очереди — магазины одежды. Сохраняйте список в закладки, он вам наверняка пригодится.