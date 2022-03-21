На смену H&M и Zara: магазины одежды и обуви массово закрываются. Чем заменить привычные бренды?

В начале марта магазины-представители западных брендов начали массово заявлять о временной приостановке работы. Проходя мимо витрины H&M, тоскливо видеть нарядные манекены, а закрытые двери в Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, Mango будто издеваются — ведь только-только завезли новые весенние коллекции. Помимо уже названных, много других брендов также не ведут продажи ни онлайн, ни офлайн. Выясняем, чем можно заменить привычный шопинг.
НГС уже сделал обзор на магазины косметики и парфюмерии, проанализировал ситуацию в ТЦ города, собрал список полезных советов, во что инвестировать сегодня денежные средства, чтобы остаться в плюсе. Следующие на очереди — магазины одежды. Сохраняйте список в закладки, он вам наверняка пригодится.
Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay
На сегодня акционерное общество LPP не заявляло об остановках работы на территории РФ. LPP — это польский производитель одежды, который занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и представляет 5 брендов — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Все магазины по-прежнему работают в разных ТЦ города и могут стать достойной заменой временно ушедшим брендам. В Sinsay, помимо одежды, продаются аксессуары для дома — пледы, подушки, посуда, предметы декоры.
Zarina, Befree, Love Republic и Sela
Melon Fashion Group также продолжает работу. Витрины таких магазинов, как Zarina, Befree, Love Republic и Sela, призывно завлекают покупателей новыми весенними коллекциями, скидками и акциями. Befree и Sela больше приглянутся любителям дерзких и эффектных образов, а Zarina и Love Repablic идеально подойдут для утонченных женственных натур.
Gloria Jeans
Советская и российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами для всей семьи. В последнее время магазин особенно радует своим ассортиментом и качеством. Мы заглядывали — там правда есть что выбрать (пижамы — огонь).
Incity
Российская марка, которая не планирует ничего менять в формате своей работы. Более того, дизайнеры бренда подсуетились и, объединившись с кинокомпанией «СТВ», выпустили лимитированную коллекцию одежды в честь 25-летия легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Отличный мерч получился. Футболки, брюки, куртки и даже носки, а еще тот самый бежевый свитер в рубчик, в котором ходил Данила Багров.
New Yorker
Магазин находится в ТЦ «Аура» на втором этаже. Большой, просторный, с огромным количеством одежды — придется сильно постараться, чтобы отыскать нужное. Порой можно купить действительно оригинальную вещь. За качество — не ручаемся, как повезет. Можно приобрести ботинки и отходить в них несколько сезонов подряд, а можно после первой носки нести обратно в магазин с отвалившейся подошвой.
Terranova
Старая добрая Terranova была глотком свежего воздуха для модниц второй половины 2000-х — начала 2010-х до того, как в городе появились первые ТЦ, одежда в которых еще долгое время была недоступна. Устав от барахолки и примерок на картонке, мы дружно ехали в центр в магазин на Красном проспекте и попадали в модный рай, сошедший с обложек журнала Ooops. Сегодня Terranova работает в ТЦ «Галерея Новосибирск», качество одежды заметно ухудшилось, но и цена невысока.
Koton
Турецкий бренд одежды, обуви и аксессуаров. Ранее в городе работало сразу три магазина, а сегодня остался только один — в ТЦ «Галерея». Не скажем, что там вы найдете ультрамодные тренды, но прикупить хорошую базу — можно. Мужская, женская и детская одежда, обувь — большое пространство, в котором с непривычки можно немного растеряться.
Akhmadullina Dreams
Еще один бренд в среднем ценовом сегменте от российского дизайнера Аллы Ахмадуллиной. Можно найти как базовые вещи, так и уникальные предметы одежды, в которых вы точно не останетесь незамеченными. Плюс за соотношение цены и качества — то, что можно назвать разумным потреблением.
12 storeez
Российская марка женской и мужской одежды, созданная сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым. Любимый многими стилистами и блогерами магазин, где всегда можно найти актуальную базовую вещь хорошего качества. Обратите внимание, загляните ради любопытства, когда будете в ТЦ «Галерея Новосибирск».
Lime
Магазин модной женской одежды, который больше ориентирован на молодежь. Производство находится в Самаре. Lime может стать отличной альтернативой Bershka, но чуть дороже и без уклона на спорт. Одежда на любой вкус и цвет — женственные и нежные платья или дерзкие вызывающие костюмы, как говорится, к чему душа ляжет.
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