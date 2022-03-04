В Новосибирске закрылись магазины еще одного глобального бренда одежды

Магазины испанского бренда одежды и обуви Mango в Новосибирске закрыты, компания объявила о «приостановлении работы в России».
Бренд Mango был основан в 1985 году в Испании, штаб-квартира расположена в Каталонии (Испания). Выпускает одежду и обувь среднего ценового уровня. В мире открыто более 1200 магазинов сети, в Новосибирске работали два из них — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и СТЦ МЕГА.
О приостановке работы в России компания объявила вчера. Магазины тогда еще были открыты.
— Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране, — сказано в официальном сообщении компании, которое было распространено во второй половине дня.
В России у Mango было 126 магазинов. Выручка компании «Манго Раша» в 2020 году составила 12,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 328,4 миллиона рублей.
На этой неделе магазины H&M в Новосибирске также не открылись. А накануне стало известно об остановке работы в России компании ИКЕА. Тысячи новосибирцев выстроились там в гигантскую очередь.