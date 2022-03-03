Магазины H&M закрылись в Новосибирске из-за ситуации на Украине

Сегодня утром, 3 марта, магазины H&M в Новосибирске не открылись. Шведская компания приняла такое решение для всех своих точек в России из-за событий на Украине.



В сообщении на официальном сайте H&M не говорится об окончательном закрытии российских магазинов, в компании подчеркнули, что временно приостановили продажи.

— Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами, — добавили в H&M.

Интернет-магазин тоже не работает.