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Магазины H&M закрылись в Новосибирске из-за ситуации на Украине

Недоступен и интернет-магазин бренда

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Магазин в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня закрыт

Магазин в ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня закрыт

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Сегодня утром, 3 марта, магазины H&M в Новосибирске не открылись. Шведская компания приняла такое решение для всех своих точек в России из-за событий на Украине.

В сообщении на официальном сайте H&M не говорится об окончательном закрытии российских магазинов, в компании подчеркнули, что временно приостановили продажи.

— Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами, — добавили в H&M.

Интернет-магазин тоже не работает.

— В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу! — говорится в приложении.

H&M — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Ему принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket

H&M — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Ему принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket

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В «Галерее Новосибирск» магазин занимает два этажа — там продавалась женская, мужская, детская одежда и предметы интерьера

В «Галерее Новосибирск» магазин занимает два этажа — там продавалась женская, мужская, детская одежда и предметы интерьера

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Магазин в «Ауре» тоже закрыт. Как уточнили в справочной торгового центра, неизвестно, когда магазин откроется

Магазин в «Ауре» тоже закрыт. Как уточнили в справочной торгового центра, неизвестно, когда магазин откроется

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Витрины магазинов закрыты рольставнями

Витрины магазинов закрыты рольставнями

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Вчера в Новосибирске закрыли магазины re:Store. До этого Apple заявила о приостановке продажи всей своей продукции в России. Также в России перестанет работать система Apple Pay.

Причиной ограничений стала военная спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля по соответствующему приказу президента Владимира Путина. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Против России также ввели санкции.

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