Магазины H&M закрылись в Новосибирске из-за ситуации на Украине

Сегодня утром, 3 марта, магазины H&M в Новосибирске не открылись. Шведская компания приняла такое решение для всех своих точек в России из-за событий на Украине.
В сообщении на официальном сайте H&M не говорится об окончательном закрытии российских магазинов, в компании подчеркнули, что временно приостановили продажи.
— Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами, — добавили в H&M.
Интернет-магазин тоже не работает.
— В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу! — говорится в приложении.
Вчера в Новосибирске закрыли магазины re:Store. До этого Apple заявила о приостановке продажи всей своей продукции в России. Также в России перестанет работать система Apple Pay.
Причиной ограничений стала военная спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля по соответствующему приказу президента Владимира Путина. Финансовые рынки отреагировали на это сообщение обвалом рубля. Против России также ввели санкции.